Ez okozhatta Hajdu Steve 25 éven át tartó házasságának a végét

Hajdu Steve és brit felesége, Alexandra Prest mesébe illő párosa sokáig a hazai sztárvilág egyik legkülönlegesebb szerelmi történetét írta. A színész egy podcastban mesélte, hogy amikor először találkoztak, egyetlen angol szót sem ismert, Alexandra pedig csak nehezen boldogult a magyar nyelvvel, mégis azonnal különleges összhangot éreztek egymás között. Az első „közös nyelvük” mindössze néhány szóból állt – hamburger, kóla, hospital – de úgy tűnt, ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy felépítsenek egy évtizedeken át tartó kapcsolatot, ami most mindenki meglepetésére, egyszer és mindenkorra véget ért.

Hajdu Steve felesége azóta az új párja mellett mosolyog önfeledten (Fotó: Mw archív)

Hajdu Steve házassága végleg véget ért

A házasság végét a Sziget Fesztiválon erősítették meg, amikor Steve egy barátjával, Gallusz Nikivel beszélgetett a rendezvényen. Niki nem is titkolta egy elszólásával, hogy Steve immáron szingli, amit a közönség is hamar észrevett. Alexandra pedig a közösségi oldalán már egy ideje nem jelölte meg férjének Stevet, így egyértelművé vált, hogy a hosszú házasság véget ért.

Leküzdötték a nyelvi akadályokat

A színész egyébként mindig azt vallotta, hogy a szerelemnek semmi köze a nyelvtudáshoz – a titok a testbeszédben, az egymásra figyelésben és a közös hullámhosszban rejlik. Alexandra pedig nevetve jegyezte meg egykor: talán azért is működtek ilyen jól, mert naponta legfeljebb fél órát látták egymást. És valóban – a kulturális különbségek inkább színesítették, mintsem rombolták a kapcsolatot. Amikor Alexandra először járt a Hortobágyon, nem tudta szó nélkül hagyni, hogy Steve apja és bátyja tényleg lovaskocsival jár. A karácsonyi szokásoknál is kompromisszumot kötöttek: az angol családnál 24-én csak egy ajándékot lehetett kibontani, a többit másnapra kellett hagyni – Steve-nek ehhez bizony hozzá kellett szoknia.

Hajdu Steve és Alexandra Prest kapcsolata igazán kiegyensúlyozottnak tűnt (Fotó: Mw archív)

Stílszerűen angolul kérte meg Alexandra kezét

A legpikánsabb történet azonban maga az esküvőjük volt: Steve állítja, sosem házasodott volna meg, ha Alexandra nem „kényszeríti” rá a döntést – mégpedig úgy, hogy megtaníttatta vele a „nősülj meg” angol megfelelőjét. Ő maga ezt félig viccesen elrendezett házasságnak nevezte, de hozzátette, boldogan mondott igent.