Nyári frissítő vagy kalóriabomba? Ezeket a jeges italokat jobb, ha messziről elkerülöd

Egy forró nyári naphoz nem is passzolhatna más jobban, mint egy jeges ital, többségük azonban olyan sok kalóriát tartalmaz, hogy még az ereidben is megáll az ütő a számok hallatán. Ezek a frissítők ugyanis akár több 100 gramm cukrot is magukban rejthetnek. Pedig számos alternatíva közül választhatsz már, amik nem járnak konkrét katasztrófával. Emellett az sem árt, ha nem viszed túlzásba az alkoholos italok fogyasztását, különösen a kánikulában. Íme tehát az 5 legdurvább nyári kalóriabomba, amit jobb, ha elkerülsz.

Nyári kalóriabomba, amit jobb, ha kerülsz

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

5 nyári kalóriabomba: a helyedben rám se néznénk

Frappé és jeges kávé

Kávéimádók figyelem! Úgy gondoltátok, hogy teljesen ártalmatlan, ha egy barátnős délután során jeges kávét vagy frappét kértek ki magatoknak, akár minden héten? El kell, hogy keserítsünk benneteket, de ezek az italok valódi kalóriabombák. Többségük ugyanis több mint 200 kalóriát tartalmaz, azonban egyáltalán nem ritka, hogy akár 450-450 kalóriáig is felkúszik az értékük, ami eszméletlenül magas.

Limonádék

Mennyire egészségesen hangzik egy limonádé, ami jobb esetben igazi citromot tartalmaz és nincs benne sem alkohol, sem pedig koffein. Azonban jellemzően cukorral vagy különböző ízesítésű cukorszirupokkal készítik el őket, így egy 3 deciliteres adag akár 120 kalóriát is tartalmazhat, sőt, ha édesebb, ez a szám a 180-200 kalóriát is súrolhatja.

Cukros üdítők

Biztosan veled is előfordult már, hogy a hőségben ráfanyalodtál egy hűsítő, cukros üdítőre és nem foglalkoztál a benne található cukor mennyiségével. Pedig egy körülbelül 3 deciliteres ital körülbelül 140 kalóriát tartalmaz, amiből a nagy melegben könnyedén kettő is lecsúszhat, így pedig már 300 körül jársz.

Fotó: Katrin Volkova / Shutterstock

Sör

A lángoshoz a fröccs mellett a sör is nagyon kapós, amit nemcsak a férfiak szeretnek. Azonban, ha féltve őrzöd a nyári formád, jól gondold át, hogy hány doboz csúszik le belőle. Egy átlagos, fél literes ital kalóriatartalma ugyanis 200 és 300 kalória között mozog, ami nemigen mondható alacsonynak.

Koktélok

Egyszerűen nem maradhatnak ki a listából az ínycsiklandó koktélok sem, amelyek igencsak itatják magukat és kellőképpen segítenek ellazulni. De, mint tudjuk, ami általában finom, az hizlaló. A legnagyobb kalóriabombák között helyet kapott a Pina Colada, a Margarita és a Long Island Iced Tea is. Míg a Pina Colada 644 kalóriát, addig a Margarita akár 740 kalóriát is tartalmazhat. Végsőnek pedig meghagytuk a legmegrázóbb italt, ezért reméljük, hogy ezt ülve olvasod. Egy Long Island Iced Tea ugyanis akár 780 kalóriával sokkolhatja a szervezeted!