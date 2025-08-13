A Bors megtudta: így történt Demjén Ferenc balesete

Ma délelőtt került ki Demjén Ferenc Facebook-oldalára egy bejegyzés, miszerint az ikonikus énekes, dalszerző otthonában felső combtörést szenvedett, egy véletlen baleset következtében. A Borsnak azt is sikerült kiderítenie, hogy hogy történt az ijesztő eset. Ez minden információ, amit egyelőre tudni lehet.

Demjén Ferenc koncertjei ideiglenesen elmaradnak a legendás énekes combtörése miatt (Fotó: Markovics Gábor)

A Jégszív, a Hogyan tudnék élni nélküled és még megannyi ikonikus sláger kötődik Demjén Ferenc nevéhez, amikkel az évtizedek alatt hatalmas, több generációs rajongótábort szerzett magának. Ők most mind egy emberként kezdtek aggódni az élő legendáért, hiszen mint délelőtt kiderült, felső combtöréssel járó súlyos balesetet szenvedett otthonában. Ennek következtében Demjén Ferenc műtétre szorul, amit több hetes felépülés követ majd.

Kedves Barátaink! Demjén Ferenc otthonában felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége! Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!

– írta a közösségi platformon Demjén menedzsmentje.

Demjén Ferenc combtörését esés okozta

Bár a Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kíván több részletet megosztani a rajongókkal, de a Borshoz eljutott információk szerint egy véletlen baleset okozta a törést, Demjén Ferenc ugyanis a lépcsőről esett le otthonában. A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek híreink, de a zenészt rengetegen támogatják, és közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal a mielőbbi felépülés érdekében:

„A Jóisten segítse a Művész Úr mielőbbi felépülését!”

„Szeretettel kívánok mielőbbi felépülést, várjuk vissza nagyon!” – írta valaki a bejelentéshez.

Teljes felépülést kívánunk Művész Úr! És ugyanitt szeretnénk megköszönni a révfülöpi szuper koncertet! Isten Áldását kérem a gyógyuláshoz! Várjuk vissza a színpadra!

– szólt hozzá egy másik felhasználó.

„Hamar gyógyuljon meg, hogy még sok örömöt szerezzen a rajongóinak. Remélem az imáink segítenek!”– tette hozzá még egy aggódó rajongó.