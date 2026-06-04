Berobbant a vb-re a kebelcsoda modell, egy pillanat alatt világsztár lett

Új sztárpár tartja lázban a futballvilágot: az angol modell és influenszer, Ella Buffin a hírek szerint a Tottenham holland válogatott védőjével, Micky van de Vennel alkot egy párt. A látványos nyári románc miatt már arról cikkeznek, hogy a vb alatt akár az angolok helyett a hollandoknak szurkolhat a szépség.

Ella Buffin meghódított az egész közösségi médiát Fotó: Instagram

Ella Buffin a hollandoknak szurkol majd a foci-vb-n?

A 24 éves szépség és a Premier League-sztár, Micky van de Ven kapcsolatát a brit sajtó szerint egy marbellai luxusutazás során erősítették meg, ahol a párt több alkalommal is együtt kapták lencsevégre.

A beszámolók szerint a duó napjait napozás, tengerparti kikapcsolódás és romantikus vacsorák tették teljessé. Egy szemtanú arról számolt be, hogy egy elegáns étteremben töltöttek el egy hosszú estét, amely során végig egymásra figyeltek, sokat nevettek és láthatóan remekül érezték magukat együtt. A nyaralás programjából a luxusmedence melletti lazítás, egy golfkiruccanás és a népszerű Nobu Marbella meglátogatása sem maradt ki. A kapcsolat újabb érdekességet adhat a világbajnokságnak, hiszen kérdés, hogy Ella Buffin a torna során az angol vagy a holland válogatott mellett teszi-e le a voksát - írta a The Sun.

A szuperszexi modell igazi világsztár az interneten

Ella Buffin, akit az Instagramon több mint 137 ezren, a TikTokon pedig több mint 700 ezren követnek, a marbellai pihenésről is rendszeresen jelentkezett a közösségi oldalain. A megosztott fotókon a napsütéses tengerpart, a luxuskörnyezet és a gondtalan nyári hangulat kapta a főszerepet, a modell pedig több alkalommal bikinis felvételekkel is megörvendeztette követőit.