Mindenkit megbabonázott, gigamelleket villantott a brazilok legszexibb szurkolója

Új bikinis fotóival hívta fel magára a figyelmet a Brazília legszexibb szurkolójaként emlegetett Gabriela Moura. A 22 éves modell jelenleg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságon buzdítja a brazil válogatottat, és már a Marokkó, illetve a Haiti elleni mérkőzésen is ott volt a lelátón. Közben a közösségi oldalait sem hanyagolja: legfrissebb Instagram-bejegyzéseivel ismét sokak figyelmét magára vonta.
A népszerű influenszer legújabb Instagram-bejegyzésében több fotót is megosztott magáról, és azt is elárulta követőinek, melyik a kedvenc nyári összeállítása. A 22 éves szépség szerint a bikini és egy könnyű, fehér felső tökéletes párost alkot a meleg hónapokra.
A nyári egyenruha
– írta a képek mellé.
A bejegyzés gyorsan nagy visszhangot váltott ki, a több mint 3 millió követővel rendelkező Gabriela oldalát elismerő kommentek lepték el, hiszen a rajongókat nem tudtak amellett elmenni, hogy a picike felsőből majdnem kiestek a gigamellei. A brazil tartalomgyártó 2025-ben vált szélesebb körben ismertté, amikor feltűnt a Victoria's Secret divatbemutatóján - írta az Origo.
A világbajnokság lelátóin ugyanakkor nem csak ő vonzza a tekinteteket. A horvát modell, Ivana Knöll is ismét reflektorfénybe került, aki a 2022-es katari vb során szerzett nemzetközi ismertséget. Azóta rendszeresen elkíséri hazája válogatottját, és az angolok elleni mérkőzésen is a helyszínen szurkolt. Követőinek azt ígérte, hogy a torna hátralévő részében is látványos szettekkel készül.
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