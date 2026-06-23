Mindenkit megbabonázott, gigamelleket villantott a brazilok legszexibb szurkolója

Új bikinis fotóival hívta fel magára a figyelmet a Brazília legszexibb szurkolójaként emlegetett Gabriela Moura. A 22 éves modell jelenleg az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokságon buzdítja a brazil válogatottat, és már a Marokkó, illetve a Haiti elleni mérkőzésen is ott volt a lelátón. Közben a közösségi oldalait sem hanyagolja: legfrissebb Instagram-bejegyzéseivel ismét sokak figyelmét magára vonta.

Gabriela Moura a brazil válogatott legszexibb szurkolója Fotó: TheStewartofNY

Gabriela Moura gigamelleket villantott

A népszerű influenszer legújabb Instagram-bejegyzésében több fotót is megosztott magáról, és azt is elárulta követőinek, melyik a kedvenc nyári összeállítása. A 22 éves szépség szerint a bikini és egy könnyű, fehér felső tökéletes párost alkot a meleg hónapokra.

A nyári egyenruha

– írta a képek mellé.

A bejegyzés gyorsan nagy visszhangot váltott ki, a több mint 3 millió követővel rendelkező Gabriela oldalát elismerő kommentek lepték el, hiszen a rajongókat nem tudtak amellett elmenni, hogy a picike felsőből majdnem kiestek a gigamellei. A brazil tartalomgyártó 2025-ben vált szélesebb körben ismertté, amikor feltűnt a Victoria's Secret divatbemutatóján - írta az Origo.

A világbajnokság lelátóin ugyanakkor nem csak ő vonzza a tekinteteket. A horvát modell, Ivana Knöll is ismét reflektorfénybe került, aki a 2022-es katari vb során szerzett nemzetközi ismertséget. Azóta rendszeresen elkíséri hazája válogatottját, és az angolok elleni mérkőzésen is a helyszínen szurkolt. Követőinek azt ígérte, hogy a torna hátralévő részében is látványos szettekkel készül.