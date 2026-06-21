Kibuggyant hatalmas melle a falatnyi fűzőből: a foci vébé legszexibb bombázója eltereli a figyelmet

Valóságos férfiálom vált valóra a futball-világbajnokság meccsén: a horvátok világhírű szexbombája, Ivana Knoll olyan brutális szerelésben vonult ki a stadionba, amitől a szurkolóknak azonnal megállt a szívverése! A dögös barna ciklon egy alig-alig takaró, piros-fehér-kék fűzőben mutatta meg idomait, a hihetetlen dekoltázs láttán pedig még a fotósok keze is megremegett!

Péntek esti exkluzív vallomásában a 33 éves modell elárulta, hogy nem mindennapi horror előzte meg a dögös ruhadarab megszületését. Ivana ugyanis az utolsó pillanatig, egészen hajnali háromig ébren volt a meccs előtti éjszaka, hogy saját kezűleg fejezze be a gyilkos fűzőt, amivel térdre kényszerítette az ellenfél szurkolóit!

A 2,8 millió követővel büszkélkedő luxusmodell a texasi stadionban igazi VIP-kezelést kapott, a férfiak szabályosan megőrültek érte a lelátón.

„A reakció elképesztő volt! Nagyon intenzív hangulat uralkodott a stadionban, mindenki fotózkodni akart velem. Azt hiszem, ezzel a ruhával teljesen kicsináltam mindenkit” – nyilatkozta fülig érő szájjal a barna démon.

Ivana ráadásul elképesztő titkot osztott meg a felkészüléséről: „Nőként nálam minden az utolsó pillanatban dől el. Hiába tervezek meg egy ruhát előre, ha aznap nem úgy érzem magam, kidobom az egészet. Körülbelül negyed órával azelőtt, hogy kilépnék a házból, kapkodva döntöm el, mit veszek fel. Az ösztöneimre hallgatok” – mesélte a bombázó, aki szerint az ellenfél drukkerei „megtisztelve” érezhetik magukat, mert a legszexibb, legmerészebb szettjét kifejezetten nekik tartogatta.

Az ágyból a DJ-pult mögé: hajnalig tartott a vad buli

A stadionbéli őrület után Ivana nem pihent le: azonnal a dallasi éjszakai élet központja felé vette az irányt. A dögös horvát lány KnollDoll művésznéven állt be a DJ-pult mögé, hogy egy teljesen teltházas, fülledt partin pörgesse fel a futballrajongók vérnyomását.

„Olyan eszeveszett hangulat kerekedett, hogy sokkal később zártunk, mint ahogy terveztük” – lelkendezett a luxusmodell, aki azt is megígérte a megvadult férfiaknak, hogy a kieséses szakaszra még ennél is durvább, még kevesebbet takaró ruhákkal készül!