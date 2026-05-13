Lindsey Vonn újra szerelmes? Egy francia szívtipróval látták együtt

Lindsey Vonn és a francia sílesikló, Matthieu Bailet közötti új románcról szóló pletykák már azóta keringnek, amióta együtt látták őket New Yorkban, és egy forrás a PEOPLE magazinnak elárulta, valóban egyre közelebb kerülnek egymáshoz.

Lindsey Vonn új párt talált? Fotó: AFP

„Ismerkednek egymással” – állítja egy bennfenntes a párról, akiket május 10-én, vasárnap láttak együtt vásárolni a Soho negyedben, majd metróval utazni, és a The Outsiders című musical színfalai mögött pózolni.

Lindsey Vonn és Matthieu Bailet egy párt alkothat

A 41 éves Vonn a múlt héten a Met Gálára érkezett az amerikai városba, majd egy flörtölős, oldalra szegezett szemű emojit posztolt egy Instagram-bejegyzés kommentjei között Bailet oldalán. Ez az első alkalom, hogy Vonnt összefüggésbe hozták egy másik férfivel a 2025-ös, Diego Osorio üzletemberrel történt szakítása óta.

Az olimpiai bajnok korábban azt nyilatkozta, a nem sportolók nehezen értik meg, hogy milyen az élet az ő mindennapjaiban.

Nehéz elég vastag bőrűnek lenni ahhoz, hogy ne szálljak szembe bárkivel, aki meg akarja mondani, mit tegyek vagy mit csináljak. Esetleg azt, hogy mit kellett volna csinálnom. Talán öt ember van a világon, akik egyáltalán megértik, mekkora nyomás nehezedik rám

- mondta Vonn a mindennapjairól.

Bailet 2016 óta versenyez a FIS Sí Világkupában, legjobb helyezését 2021-ben érte el, akkor második lett a Super-G versenyen Saalbachban, Ausztriában. A 2022-es pekingi téli olimpián szülőhazája, Franciaország színeiben indult – lesiklásban a 27. helyen végzett, szuperóriás-műlesiklásban kiesett, és nem kvalifikálta magát az idei téli játékokra.