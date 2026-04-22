Horrorbalesete után ismét sílécre állna Lindsey Vonn

A milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon elszenvedett súlyos balesetét követő hatodik műtétje után az ősszel ismét sílécre akar állni Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző.
A 41 éves sztár erről a People magazinnak nyilatkozott, igaz, azt nem árulta el, hogy a világkupa-sorozatba akar visszatérni, vagy csupán a sportág szeretete miatt, hobbiból szeretne újra síelni.
Akár a versenypályán, akár nem, de mindenképpen újra meg fogom tenni
– fogalmazott Vonn.
A női lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka Cortinában - ahol eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz - óriásit bukott, komolyabban megsebesült, húsz percig a havon ápolták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Azóta öt műtéten esett át, elmondása szerint kis híján amputálni kellett a lábát, de most úgy érzi, jól halad a felépülése. A hatodik operáció előtt hosszabb nyári vakációt tervez, amelynek során búvárkodni és kite-szörfözni szeretne.
Nem a síelés az egyetlen dolog, amit örömmel csinálok
- nyilatkozta erről Vonn.
