A milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon elszenvedett súlyos balesetét követő hatodik műtétje után az ősszel ismét sílécre akar állni Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző.

Horrorbalesete után ismét sílécre állna Lindsey Vonn

A 41 éves sztár erről a People magazinnak nyilatkozott, igaz, azt nem árulta el, hogy a világkupa-sorozatba akar visszatérni, vagy csupán a sportág szeretete miatt, hobbiból szeretne újra síelni.

Akár a versenypályán, akár nem, de mindenképpen újra meg fogom tenni

– fogalmazott Vonn.

A női lesiklás 2010-es olimpiai bajnoka Cortinában - ahol eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz - óriásit bukott, komolyabban megsebesült, húsz percig a havon ápolták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Azóta öt műtéten esett át, elmondása szerint kis híján amputálni kellett a lábát, de most úgy érzi, jól halad a felépülése. A hatodik operáció előtt hosszabb nyári vakációt tervez, amelynek során búvárkodni és kite-szörfözni szeretne.

Nem a síelés az egyetlen dolog, amit örömmel csinálok

- nyilatkozta erről Vonn.