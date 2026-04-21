Miniszoknya és csipkefelső: Székely Zója dögös fotójáért megőrülnek a rajongók

Székely Zója nyolcévesen kezdte a tornát, miután korábban versenyszerűen táncolt, ami ma is jól látszik a mozgásának eleganciáján és nőies kisugárzásán. Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar tornászlány a hazai mezőny egyik feltörekvő alakjaként főleg a technikásabb szereken nyújt stabil teljesítményt, miközben a közösségi médiában is egyre több figyelmet kap – nemcsak az eredményei, hanem természetes megjelenése miatt is.
A 22 éves Székely Zója már nyolcévesen elkezdett tornázni, előtte pedig versenyszerűen táncolt, így nem meglepő, hogy rajongói is gyakran dicsérik kifogástalan alakját. A fiatal sportoló nemrég egy elegáns helyszínről, egy bár aulájából osztott meg látványos fotókat, amelyek gyorsan nagy figyelmet kaptak. Zója egy miniszoknyában, egy mélyen dekoltált csipkefelsőben és zakóban pózolt, a képsorozat pedig pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.
Szépségjegy a térden
– írta a képek mellé. A rajongók reakciója sem maradt el: néhány óra alatt közel kétezer kedvelés érkezett, és a kommentek között is sorra jelentek meg a dicséretek, mint például „Szépség”, „Hercegnőm” vagy „Tökéletes vagy”.
