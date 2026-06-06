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Kifogott rajta a tanulás és szülei szigorúsága - véres könnyeket ejtett egy kisfiú

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors stressz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 11:00
dolgozatritka betegségek
Diagnózisa után terápiára és gyógyszerekre szorult. Szülei nyomása miatt sírhatott véres könnyeket a tanuló.
CJA
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Megdöbbenten, szinte tehetetlenül álltak az orvosok egy kisfiú esete előtt, akit azért vittek a sürgősségire, mert véres könnyeket kezdett sírni.

Véres könnyeket sírt stressz miatt egy diák
Véres könnyeket sírt stressz miatt egy diák (fotó: Pexels)

Hihetetlenül ritka diagnózist kapott - ezért sírt véres könnyeket a kisfiú

A 11 éves indiai kisfiút szülei vitték kórházba, miután egy hónappal korábban furcsa jelenséget észleltek. A fiúnak nem voltak fájdalmai, és a véres könnyek is csak néhány percig folytak a szeméből - ezután állapota visszatért a normálishoz.

Az orvosok nem találtak bizonyítékot vérzékenységre, helyi sérülésre, önkárosításra vagy a vérzés bármely más nyilvánvaló okára, ezért további vizsgálatokba kezdtek. Nem telt sok időbe, mire rájöttek, hogy a kisfiú panaszai összefügghetnek a stressz kiváltotta hematidrosis nevű állapottal. Ez egy rendkívül ritka betegség, amely során a verejtékmirigyekből vér ürül ki - több tanulmány szerint is mindez erős stressz hatására történik.

A „véres verejtékezésként” is ismert jelenség gyakran társul érzelmi stresszel, félelemmel vagy pszichológiai traumával járó epizódokkal. A vér a verejtékmirigyeken keresztül a szájon, orron, füleken, de akár a könnycsatornákon és a mellbimbókon keresztül is távozhat.

A kisfiú - akinek szeméből és füleiből is folyt a véres verejték - kevesebb mint 50 dokumentált eset egyikének számít. A tudósok szerint a jelentett esetek többsége ázsiai származású gyermek vagy tinédzser.

Mint kiderült, a kisfiú állapota kialakulásának idején komoly tanulmányi stressz alatt állt: szülei rendkívül szigorúak voltak iskolai teljesítményével kapcsolatban. Ezután pszichiáter vizsgálta meg nemcsak a gyermeket, hanem a szülőket is, majd a fiú négy héten át vett részt kognitív viselkedésterápián.

Kezelésként béta‑blokkolót kapott, hogy csökkentsék szorongási tüneteit, és a gyógyszeres kezelés a terápiával kombinálva már két hét után jelentős javulást eredményezett. A véres verejtékezés epizódjai ezután fokozatosan ritkultak, és a kezelések befejezése után három hónappal a beszámolók szerint a kisfiú teljesen tünetmentesen folytathatta mindennapjait - írja a The Sun.

A ritka állapot amely leginkább gyermekeket érint

 

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