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Hogyan spóroljunk a fodrászon?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors fodrász
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 10:15
spóroljunk fodrászonszolgáltatás
Ha nincs lehetőségünk minden hónapban több ezreket kiadni fodrászra, mi magunk is megoldhatjuk a helyzetet, de akár előre tervezéssel is sokat spórolhatunk a költségeken.
Bors
A szerző cikkei

A legegyszerűbb megoldás, hogy figyeljük a fodrászatok akcióit! Iratkozzunk fel a szalonok hírleveleire, kövessük őket a közösségi médiában, hiszen gyakran ezeken a felületeken keresztül hirdetik meg az akciókat. Emellett kuponos oldalakon is találhatunk kedvező árú hajvágási, festési vagy hajápolási szolgáltatásokat. Mutatjuk, mit tehetünk még!

Te milyen gyakran jutsz el fodrászhoz?
Te szoktál valahogy spórolni a fodrászon?
Fotó: Pexels

A hírnevet meg kell fizetni

A belvárosban működő nagyobb szalonok általában drágábban dolgoznak, ezért érdemes kisebb, kevésbé ismert fodrászatokat is kipróbálni. Azonban az árak összehasonlításánál vegyük figyelembe az utazási költségeket és az időráfordítást is.

Nyugdíjasoké a főszerep a fodrászatban

Több szalon hétköznap délelőtt vagy kora délután kedvezményes időszakot kínál a nyugdíjasoknak, így ugyanazt a szolgáltatást akár 10-20%-kal olcsóbban vehetik igénybe.

Rejtsük el a lenövést

Két teljes hajfestés között érdemes inkább az olcsóbb tőfestést kérni, így a festések közötti idő kitolható nyolc hétre. Ma már a drogériákban is kapható kiváló, kifejezetten hajtő színező spray, amivel egyszerűen elfedhető a lenövés otthon is.

Visszahozza az árát

Ha frufruvágásra, vagy oldalt vágásra van szükség, nem érdemes a drágább teljes hajvágást kérni. Megoldás lehet egy jó minőségű hajvágó gép vagy olló beszerzése is, mivel az egyszerűbb igazítások akár videós útmutatók alapján is könnyen elsajátíthatók.

Különböző technikákkal

Ha a teljes festés helyett melírt választunk, ritkábban lesz szükség lenövésigazításra. Ráadásul minél világosabbra festetünk, annál kevésbé látszik a lenövés.

Csomagban jobban megéri

Időzítsük egy időpontra a hajfestést a vágással és más kezeléssel, mert csomagárban kedvezőbb, mint ha külön-külön vennénk igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Készítsük elő otthon

Ha különleges, alkalmi frizurát szeretnénk, például kontyot, akkor tiszta, száraz hajjal érkezzünk a fodrászatba. Ebben az esetben előzetes mosásra nincs szükség, és ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk.

Támogassuk a fejlődést

A tapasztalt és népszerű fodrászok munkája mindig többe kerül, hiszen meg kell fizetnünk a szakértelmüket. Ha spórolni szeretnénk, kérjünk időpontot a nála tanuló fodrászhoz. Így is kiváló szolgáltatást kaphatunk, hiszen a tanulók munkájáért is a fodrász felel - írja a Fanny magazin.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu