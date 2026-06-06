Hogyan spóroljunk a fodrászon?

A legegyszerűbb megoldás, hogy figyeljük a fodrászatok akcióit! Iratkozzunk fel a szalonok hírleveleire, kövessük őket a közösségi médiában, hiszen gyakran ezeken a felületeken keresztül hirdetik meg az akciókat. Emellett kuponos oldalakon is találhatunk kedvező árú hajvágási, festési vagy hajápolási szolgáltatásokat. Mutatjuk, mit tehetünk még!
A belvárosban működő nagyobb szalonok általában drágábban dolgoznak, ezért érdemes kisebb, kevésbé ismert fodrászatokat is kipróbálni. Azonban az árak összehasonlításánál vegyük figyelembe az utazási költségeket és az időráfordítást is.
Több szalon hétköznap délelőtt vagy kora délután kedvezményes időszakot kínál a nyugdíjasoknak, így ugyanazt a szolgáltatást akár 10-20%-kal olcsóbban vehetik igénybe.
Két teljes hajfestés között érdemes inkább az olcsóbb tőfestést kérni, így a festések közötti idő kitolható nyolc hétre. Ma már a drogériákban is kapható kiváló, kifejezetten hajtő színező spray, amivel egyszerűen elfedhető a lenövés otthon is.
Ha frufruvágásra, vagy oldalt vágásra van szükség, nem érdemes a drágább teljes hajvágást kérni. Megoldás lehet egy jó minőségű hajvágó gép vagy olló beszerzése is, mivel az egyszerűbb igazítások akár videós útmutatók alapján is könnyen elsajátíthatók.
Ha a teljes festés helyett melírt választunk, ritkábban lesz szükség lenövésigazításra. Ráadásul minél világosabbra festetünk, annál kevésbé látszik a lenövés.
Időzítsük egy időpontra a hajfestést a vágással és más kezeléssel, mert csomagárban kedvezőbb, mint ha külön-külön vennénk igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
Ha különleges, alkalmi frizurát szeretnénk, például kontyot, akkor tiszta, száraz hajjal érkezzünk a fodrászatba. Ebben az esetben előzetes mosásra nincs szükség, és ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk.
A tapasztalt és népszerű fodrászok munkája mindig többe kerül, hiszen meg kell fizetnünk a szakértelmüket. Ha spórolni szeretnénk, kérjünk időpontot a nála tanuló fodrászhoz. Így is kiváló szolgáltatást kaphatunk, hiszen a tanulók munkájáért is a fodrász felel - írja a Fanny magazin.
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