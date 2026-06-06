Hogyan spóroljunk a fodrászon?

A legegyszerűbb megoldás, hogy figyeljük a fodrászatok akcióit! Iratkozzunk fel a szalonok hírleveleire, kövessük őket a közösségi médiában, hiszen gyakran ezeken a felületeken keresztül hirdetik meg az akciókat. Emellett kuponos oldalakon is találhatunk kedvező árú hajvágási, festési vagy hajápolási szolgáltatásokat. Mutatjuk, mit tehetünk még!

Te szoktál valahogy spórolni a fodrászon?

Fotó: Pexels

A hírnevet meg kell fizetni

A belvárosban működő nagyobb szalonok általában drágábban dolgoznak, ezért érdemes kisebb, kevésbé ismert fodrászatokat is kipróbálni. Azonban az árak összehasonlításánál vegyük figyelembe az utazási költségeket és az időráfordítást is.

Nyugdíjasoké a főszerep a fodrászatban

Több szalon hétköznap délelőtt vagy kora délután kedvezményes időszakot kínál a nyugdíjasoknak, így ugyanazt a szolgáltatást akár 10-20%-kal olcsóbban vehetik igénybe.

Rejtsük el a lenövést

Két teljes hajfestés között érdemes inkább az olcsóbb tőfestést kérni, így a festések közötti idő kitolható nyolc hétre. Ma már a drogériákban is kapható kiváló, kifejezetten hajtő színező spray, amivel egyszerűen elfedhető a lenövés otthon is.

Visszahozza az árát

Ha frufruvágásra, vagy oldalt vágásra van szükség, nem érdemes a drágább teljes hajvágást kérni. Megoldás lehet egy jó minőségű hajvágó gép vagy olló beszerzése is, mivel az egyszerűbb igazítások akár videós útmutatók alapján is könnyen elsajátíthatók.

Különböző technikákkal

Ha a teljes festés helyett melírt választunk, ritkábban lesz szükség lenövésigazításra. Ráadásul minél világosabbra festetünk, annál kevésbé látszik a lenövés.

Csomagban jobban megéri

Időzítsük egy időpontra a hajfestést a vágással és más kezeléssel, mert csomagárban kedvezőbb, mint ha külön-külön vennénk igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Készítsük elő otthon

Ha különleges, alkalmi frizurát szeretnénk, például kontyot, akkor tiszta, száraz hajjal érkezzünk a fodrászatba. Ebben az esetben előzetes mosásra nincs szükség, és ezzel nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk.

Támogassuk a fejlődést

A tapasztalt és népszerű fodrászok munkája mindig többe kerül, hiszen meg kell fizetnünk a szakértelmüket. Ha spórolni szeretnénk, kérjünk időpontot a nála tanuló fodrászhoz. Így is kiváló szolgáltatást kaphatunk, hiszen a tanulók munkájáért is a fodrász felel - írja a Fanny magazin.