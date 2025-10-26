BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Súlyos hibája után borzalmas sérülést szenvedett a magyar válogatott sportoló

Székely Zója
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 09:30
világbajnokságtornász
Nem fogadott szót edzőinek, ebből lett a baj. Székely Zója tornász csak bízik benne, hogy nem szenvedett komolyabb sérülést.

Székely Zója a nyolcadik helyen végzett felemás korláton a tornászok világbajnokságán azok után, hogy egy nappal korábban sérülés miatt feladni kényszerült az egyéni összetett döntőjét. A válogatott sportoló két helyen szenvedett zúzódást a térdében, amikor ugrás közben megsérült.

Székely Zója megsérült a világbajnokságon
Székely Zója megsérült a világbajnokságon Fotó: Koncz Márton

A sérülés miatt feladott döntő után felemás korláton próbálkozott, amikor újra megsérült. Egy leugrás után összecsuklott, rosszul fogott talajt. A magyar szövetség közleménye szerint a gyakorlat előtt Székely megszegte az edzői utasításokat.

Az edzővel egyeztetve, a cél egy leépített gyakorlat bemutatása volt, ám Székely a szeren úgy döntött, hogy az eredeti leugrásával fejezi be, az érkezésbe sajnos nem is tudott beleállni

 – olvasható a Magyar Torna Szövetség hivatalos oldalán.

Székely Zója elnézést kért

Utólag a tornász is elismerte, túl vakmerő volt - írja a Magyar Nemzet

Örülök, hogy a körülmények ellenére oda tudtam érni a fináléra. Csütörtök este későn még az MRI-gépben feküdtem egy jakartai kórházban. A lábam most is fáj, de bízom benne, hogy minél hamarabb rendbe jön

 – nyilatkozta Székely Zója a második sérülés után.

 

