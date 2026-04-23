Kim Kardashian és Lewis Hamilton első nyilvános csókjáról beszél a világ - Fotó

Év elején kapott szárnyra a pletyka, miszerint Lewis Hamilton és Kim Kardashian között több van, mint puszta barátság. A Forma–1 hétszeres világbajnoka és a világhírű realitysztár nyilvánosan néhány héttel ezelőtt vállalta fel a kapcsolatot, azóta pedig folyamatosan új beszédtémát szolgáltatnak. A napokban egy romantikus vacsorát töltöttek el egy luxusétteremben, korábban pedig egy lakberendezési üzletből kilépve fotózták le őket, melyből a rajongók összeköltözésre gyanakodnak. Most pedig az első nyilvános csókjukra is sor került.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian kihasználták a Forma–1 egy hónapos szünetét Fotó: Jamie McCarthy

A szerelmesek Kalifornia partjainál, Malibuban töltöttek el időt, ahol a képek tanúsága szerint Hamilton szörfleckéket adott barátnőjének, ám a hangsúly egyértelműen nem a sportoláson volt. A vízben inkább egymás közelségét élvezték, csókolóztak, majd a parton is közel maradtak egymáshoz.

😍 EXCLUSIVE: Kim Kardashian & Lewis Hamilton show PDA during a Malibu beach day! pic.twitter.com/TKfppErGnt — TMZ (@TMZ) April 21, 2026

Lewis Hamilton és Kim Kardashian első nyilvános csókja