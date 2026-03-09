Ámulatba ejtő melleket villantott a Chelsea-sztár szuperszexi barátnője

Cole Palmer és Olivia Holder 2025 decemberében vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, amikor együtt látták őket Londonban. Azóta, amikor csak tehetik, mindenhol együtt jelennek meg. A gyönyörű modell gyakran feltűnik párja mérkőzésein, és a lelátóról buzdítja őt. Az sem mellékes, hogy Olivia rendre magára vonja a tekinteteket: sokszor olyan merész szettekben jelenik meg, amelyek kiemelik formás dekoltázsát.

Cole Palmer barátnője, Olivia Holder igazi bombázó Fotó: instagram.com/oliviajewellholder/

Olivia Holder kipakolta a cickóit

A szőke modellt közel 20 ezren követik a közösségi oldalán, és a rajongótábora folyamatosan növekszik. Ez nem meglepő, hiszen gyakran oszt meg magáról olyan fotókat, amelyeken igencsak merész összeállításokban pózol, hangsúlyozva formás melleit. Legutóbb például egy szórakozóhelyen tűnt fel egy feltűnően merész felsőben, amelyből szinte kibuggyantak a keblei.