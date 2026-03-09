Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ámulatba ejtő melleket villantott a Chelsea-sztár szuperszexi barátnője

Cole Palmer
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 05:00
modellbarátnő
Ekkora melleket képtelenség eltakarni. A Chelsea futballistájának, Cole Palmernek a barátnője, Olivia Holder szó szerint kipakolta a cickóit.

Cole Palmer és Olivia Holder 2025 decemberében vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat, amikor együtt látták őket Londonban. Azóta, amikor csak tehetik, mindenhol együtt jelennek meg. A gyönyörű modell gyakran feltűnik párja mérkőzésein, és a lelátóról buzdítja őt. Az sem mellékes, hogy Olivia rendre magára vonja a tekinteteket: sokszor olyan merész szettekben jelenik meg, amelyek kiemelik formás dekoltázsát.

Cole Palmer barátnője, Olivia Holder igazi bombázó
Cole Palmer barátnője, Olivia Holder igazi bombázó Fotó: instagram.com/oliviajewellholder/

Olivia Holder kipakolta a cickóit

A szőke modellt közel 20 ezren követik a közösségi oldalán, és a rajongótábora folyamatosan növekszik. Ez nem meglepő, hiszen gyakran oszt meg magáról olyan fotókat, amelyeken igencsak merész összeállításokban pózol, hangsúlyozva formás melleit. Legutóbb például egy szórakozóhelyen tűnt fel egy feltűnően merész felsőben, amelyből szinte kibuggyantak a keblei.

 

