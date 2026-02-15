Nem tudsz máshova nézni, melleket villantott a Chelsea-sztár bombázó barátnője

A Chelsea idén nem teljesít kiemelkedően az angol élvonalban: a várakozások ellenére az együttes nincs harcban a bajnoki címért. A londoni kékek legnagyobb sztárja, Cole Palmer azonban a pályán kívül aligha panaszkodhat, ugyanis pletykák szerint néhány hónapja a dögös Olivia Holder oldalán találta meg a boldogságot.
A modellként és influenszerként ismert szőke szépség rendszeresen oszt meg magáról merész fotókat a közösségi médiában. Holdert az utóbbi időben több Chelsea-mérkőzésen is lencsevégre kapták, sőt egy Instagram-sztorijában a szemfüles rajongók a háttérben Palmert is kiszúrták. Bár az angol válogatott támadója egyelőre nem beszélt nyíltan a kapcsolatáról, az biztos, hogy sokan irigykednek rá Olivia Holder miatt.
