Ringó mellek és felhúzott szoknya, Paige hálószobai videójától kiakad a szeximéter

Paige Spiranac az utóbbi időben mind gyakrabban tűnik föl teniszmérkőzések díszvendégeként vagy éppen NFL-meccsek szurkolójaként, de továbbra is a golf az első számú sportja.

Paige Spiranac a US Open teniszmeccseiről is képes volt elvonni sokak figyelmét

Fotó: Getty Images

Az állítása szerint a szépsége és szexi megjelenése miatt a profi tornák mezőnyéből kiutált, de bemutatókon még gyakran játszó amerikai bombanő az Instagram-oldalán egy különleges, összevégott videóban mutatta meg, milyen sokféle stílusban képes felöltözni a golfozáshoz.

Paige Spiranac mellbedobással nyerő

Egy a közös bennük: minden outfitje piszok dögös, és egyik szerelésében sem tudja elrejteni eszményi, ringó melleit, bámulatos dekoltázsát.

A videó láttán nem az a kérdés, hogy a Maxim magazin miért hirdette ki 2022-ben a világ legszexibb élő nőjének, hanem az, hogy azóta miért nem.