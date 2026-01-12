Ringó mellek és felhúzott szoknya, Paige hálószobai videójától kiakad a szeximéter

Paige Spiranac az utóbbi időben mind gyakrabban tűnik föl teniszmérkőzések díszvendégeként vagy éppen NFL-meccsek szurkolójaként, de továbbra is a golf az első számú sportja.
Az állítása szerint a szépsége és szexi megjelenése miatt a profi tornák mezőnyéből kiutált, de bemutatókon még gyakran játszó amerikai bombanő az Instagram-oldalán egy különleges, összevégott videóban mutatta meg, milyen sokféle stílusban képes felöltözni a golfozáshoz.
Egy a közös bennük: minden outfitje piszok dögös, és egyik szerelésében sem tudja elrejteni eszményi, ringó melleit, bámulatos dekoltázsát.
A videó láttán nem az a kérdés, hogy a Maxim magazin miért hirdette ki 2022-ben a világ legszexibb élő nőjének, hanem az, hogy azóta miért nem.
