Tűzbe hozta a szurkolókat Paige Spiranac a szexi képeivel

Egészen másfajta érzelmeket szokott kiváltani az emberekből Paige Spiranac. A Maxim magazinban 2022-ben a világ legszexibb nőjének választott amerikai kebelcsodára megorroltak az amerikaifutball rajongói.

Paige Spiranacot eddig leginkább a meztelenedései miatt kritizálták, most viszont a mezes képeire rágtak be az NFL-rajongók /

Fotó: GettyImages

A bőkeblű Paige a különösen feszült Detroit Lions-Pittsburgh Steelers (24-29) NFL-meccs után azt a szentségtörést követte el, hogy elárulta: mindkét csapattal szimpatizál. Erre föl nekiestek a drukkerek a közösségi oldalak kommentmezőiben.

Paige Spiranac nagy szívébe három csapat is belefér

A profi golfozóból lett 32 éves modell és influenszer bűne: az X-en egymás után a Steelers és a Lions mezében is megmutatta magát. Vagy legalábbis azokhoz hasonlító, de a tőle megszokott szexizéshez illő topokban...

But I do also like the Lions… pic.twitter.com/hCUempO0da — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) December 22, 2025

Magyarázkodása közben ráadásul megemlítette, hogy még a Buffalo Bills is közel áll hozzá:

– A szüleim Pittsburgh-ből származnak, ezért a születésem óta Steelers-szurkoló vagyok. De szeretem a Billst is. Ez egy bonyolult kapcsolat... Te melyik csapatnak szurkolsz? – írta Paige Spiaranac, majd a reakciók láttán hozzátette: mindenki szíve szerint átalakíthatja a mezét a kedvenc csapatának megfelelőre.

Nem szeretném, hogy bárki is utáljon.

– üzente a kebelcsoda, de a hozzászólások alapján jobb, ha megszokja.

"Divatdrukker"; "Igazi napraforgó"; "Gáz, dönts valamelyik mellett"; "Szívszaggató hír" – sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló kommentek.