Shoppingolás három gyerekkel - almakompót a hatvanezres táskán, leborított üvegpolcok

Következik minden szülő rémálma: a bevásárlás gyerekekkel téma. Nem tűnik bonyolultnak, sőt, egyáltalán témának sem tűnik, mégis kimeríthetetlen tárháza a szerencsétlenkedésnek és borzalomnak. Nálunk legalábbis. Fogd a gyerekeket, menj el velük egy plázába azzal, hogy ott majd végre mindent egyben megveszel, és egy óra alatt meglesztek. Aha. Abból a szempontból logikus, hogy nem kell egyszerre öt helyet bejárni, van élelmiszerbolt, drogéria, gyógyszertár, játékbolt – a családosok túléléséhez minden, ami fontos, ha viszont kell egy kis szünet, és az éhező gyerekek már sírnak, akkor be lehet ülni egy szigorúan tilos gyorséttermi akcióra is. A pláza így összességében mennyei hely egy család számára.

Ha nem csinálnánk folyton poklot belőle.

A gyerekek mindig nagyon várják ezeket az alkalmakat és előre mindegyik külön-külön megígéri, hogy jól fog viselkedni. És én mindig elhiszem nekik. Úgyhogy elindulunk. Felpakoljuk a babakocsit, eldobható papírbilit, háromféle uzsonnástasit, kedvenc plüssöket, repülőt, váltóruhát, pelenkát, mindezt be a kocsiba és irány a hatalmas, színes és varázslatos pláza! Indulhat a problémamentes bevásárlás gyerekekkel című buli.

A Dzsungel könyve már a zöldségpultnál elkezdődik

Sok anyukás nagykönyvet olvasok és mindegyikben ott van, hogy vonjam be őket ilyenkor, mert ha segítenek, az eltereli a figyelmüket a rosszalkodásról. Oké, a zöldséges listával kezdünk, kellene retek, krumpli és hagyma, répa, uborka. Te pakold a krumplit, neked az a feladatod, hogy hozz ide két szép répát, keressünk friss uborkát, satöbbi. Ebből semmi baj nem lehetne elvben, de szétgurulnak a krumplik, lepotyog a retek, a vásárlók mosolyogva kerülgetnek minket a mérlegnél, mert mindenki mindent is le akar mérni legalább háromszor, szóval már itt Buddha-türelem szükséges a helyzet menedzseléséhez. Nem gond, nekem van ilyenem.

Nagy nehezen abszolváljuk a közértet, extrákkal

Ezután következik csak a neheze. A drogéria. Minden anya álomhelye, ahol ráérősen szemlélődhet, mindenféle kencét tesztelhet, és az élet átkerül a szépség dimenziójába. Én mondom, ez gyerekekkel tilos. A kikészített illatmintáktól az olvasószemüvegeken át a leverhető csillivilli polcokig és fürdőjátékokig tart a rémálom. Szokott lenni a bolt egyik sarkában egy játszóasztal, de az már nálunk senkit sem érdekel, sokkal inkább a fésűk egymás hajába tekerése például a pirosítótól rikító négyévesem szerint sokkal jobb móka. Ha túlesünk a drogérián úgy, hogy egy többezres apró cuccot sem verünk le, amit ki kellene fizetni, én egész napra már boldog vagyok. Este erre még pezsgőt is szoktam bontani.