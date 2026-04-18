Felsős leszel, édesem – már nem kísérlek be

Az első nap reggelén még reflexből megfogtam a kezét, ő meg finoman kihúzta.

„Anya, már egyedül is be tudok menni.”

És ott álltam az iskola kapujában, a kezemben a semmivel, és valahogy hirtelen úgy éreztem, nincs is feladatom, az egész világ az enyém, hiszen a fiam már felsős, egyedül intéz majd mindent. Furán felszabadító és mégis szorongató érzés volt egyszerre. Mert eddig nagyjából mindent együtt csináltunk.

Az iskola alsó tagozata valahogy egy buborék. Színes, vidám és semmitől sem pukkan ki, mert ugyanaz a tanító néni, ugyanaz a terem, ugyanaz a kis világ, ahol minden ismerős, kiszámítható iskolai napok, óvatosan adagolt tanórák, jóindulatú osztályzás. Nálunk legalábbis én így éltem meg a gyerkőc első négy iskolai évét.

Aztán jön az ötödik.

És hirtelen minden megváltozik. Több tanár, ismeretlen tanárok, új helyzetek. Több terem, vándorlás egész nap, minden ottfelejtése mindenhol. Több elvárás – amit előre megmondott a matek korrepetáláson a Manyi néni, és így is lett. Az ötödikes matek piszok nehéz. Több tantárgy – kitágul a világ, jönnek az új fontos megtanulnivalók. És valahogy kevesebb kapaszkodó, mert ezektől a gyerekektől már az egész tanári kar azt várja, hogy komoly felsősként álljanak helyt.

Az első hetekben azt vettem észre, hogy egyre többször mondja a nem tudom mondatot, amit betudtam egyelőre a bemelegítésnek. Csak reméltem, hogy nem ennyire veszítette el máris a fonalat, mert a beszélgetések körülbelül így néztek ki:

Mi a mai lecke?



„Nem tudom.”

Melyik terembe kell menni holnap?



„Nem tudom.”

Van dolgozat a héten?



„Nem tudom.”

És közben láttam rajta, hogy nem azért nem tudja, mert nem figyelt, hanem mert egyszerűen túl sok minden történik egyszerre és máshogy, mint egy évvel ezelőtt. Új tanárok, akiknek még a nevét sem jegyezte meg, új szabályok, amiket még nem ért, új helyzetek, amikben még keresi magát. És közben ott állok mellette, és próbálom kitalálni, hogyan segítsek, vagy segítsek-e egyáltalán.

Háttérben ugrásra készen

A segítséggel ilyenkor már megfontoltan kell bánni. Ez talán a legnehezebb része. Mert alapvetően ugyanúgy tudnék én is segíteni, de látom rajta, hogy már nem mindig teszek ezzel jót. Nem csinálhatom ezt egy életen át és nem véletlenül vízválasztó a felső tagozat – anyukák, haza! Ez egy fontos üzenete az ötödiknek. Egy furcsa, köztes állapot ez a segítségadásban ahol egyszerre kell elengedni és mégis ott maradni, ha szükség van ránk.