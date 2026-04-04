Ételallergia és intolerancia a gyereknél: ne keverd össze!

Fáj a kicsi hasa, vagy kiütéses lett evés után, te pedig azonnal a legrosszabbra gondolsz. Nagyon fontos tisztán látni a két dolog közötti különbséget. Az ételallergia a gyerek immunrendszerének hibás reakciója. Az intolerancia pedig az emésztőrendszer működési zavara. Allergiánál a kiváltó étel teljes elhagyása a megoldás, intoleranciánál viszont a megfelelő diéta segít.

A valódi ételallergia tünetei

Az allergiás reakciók a legtöbbször a gyerek hároméves koráig jelentkeznek. Ha a következőket tapasztalod egy adott étel megevése után, azonnal lépned kell:

szájdagadás

csalánkiütés a bőrön

hányás és hirtelen rosszullét

makacs, ekcémás bőrelváltozások

Így kezeld az allergiát

A legfontosabb lépés az allergiát okozó étel azonnali és teljes elhagyása. Ma már vannak olyan pontos vizsgálatok, amikkel kideríthető, hogy tej- vagy tojásallergia esetén pontosan melyik fehérjére allergiás a gyerek. Ez azért hatalmas segítség, mert egyes fehérjék a sütés hatására lebomlanak. Így simán előfordulhat, hogy a gyerek gond nélkül megeheti a jól átsütött süteményeket. Nagyon jó hír, hogy a tejallergiát és a tojásallergiát a gyerekek 90 százaléka 6-7 éves korára egyszerűen kinövi.

Az ételintolerancia okai és kezelése

Az intolerancia lényegében egy emésztési túlérzékenység. A gyerek szervezete nem tudja lebontani és megemészteni az adott táplálékot, ezért jelentkeznek a tünetek. Az ételintolerancia nem gyógyítható, de a panaszt okozó ételek elhagyásával a probléma teljesen megszüntethető.

A leggyakoribb probléma a laktózérzékenység

A tejcukor, vagyis a laktóz emésztési zavara a leggyakoribb intolerancia a gyerekeknél. Amikor a laktózérzékeny kicsi nyers tehéntejet iszik, a tejcukor erjedni kezd a beleiben, ami fájdalmas haspuffadást és görcsös hasfájást okoz. Hatalmas segítséget jelentenek a laktáz enzimet tartalmazó cseppek vagy rágótabletták. Ezeket a tejtermékek mellé kell adni, mert az enzim segít lebontani a laktózt, így a tünetek meg sem jelennek.

Figyelj a rejtett cukrokra és édesítőkre

A laktóz mellett a gyümölcscukor (fruktóz) is okozhat puffadást, hasfájást és heves hasmenést. Rengeteg cukor van a bolti szörpökben, a gyümölcslevekben, a mézes teákban és az édességekben. Ha ezekből túl sokat kap a kicsi, borítékolható a rosszullét. Légy nagyon óvatos a cukormentes feliratú ételekkel is. Ezekbe nagyon sokszor tesznek gyümölcscukrot, ami ugyanúgy puffaszt. A mesterséges édesítőszerek, mint a xilit vagy a szorbit szintén erjednek a belekben. A mentes italok és ételek így komoly emésztőrendszeri káoszt okozhatnak, ezért érdemes ezekből a lehető legkevesebbet adni a gyereknek.