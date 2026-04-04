BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ételallergia és intolerancia a gyereknél: ne keverd össze!

Ételallergia és intolerancia a gyereknél: ne keverd össze!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 13:20
Sokan egy kalap alá veszik a két fogalmat, pedig a kicsi egészsége múlik a pontos felismerésen. Tudd meg, mi a valódi különbség az immunrendszert sokkoló ételallergia és az emésztést felborító intolerancia között.

Fáj a kicsi hasa, vagy kiütéses lett evés után, te pedig azonnal a legrosszabbra gondolsz. Nagyon fontos tisztán látni a két dolog közötti különbséget. Az ételallergia a gyerek immunrendszerének hibás reakciója. Az intolerancia pedig az emésztőrendszer működési zavara. Allergiánál a kiváltó étel teljes elhagyása a megoldás, intoleranciánál viszont a megfelelő diéta segít.

A valódi ételallergia tünetei

Az allergiás reakciók a legtöbbször a gyerek hároméves koráig jelentkeznek. Ha a következőket tapasztalod egy adott étel megevése után, azonnal lépned kell:

  • szájdagadás
  • csalánkiütés a bőrön
  • hányás és hirtelen rosszullét
  • makacs, ekcémás bőrelváltozások

Így kezeld az allergiát

A legfontosabb lépés az allergiát okozó étel azonnali és teljes elhagyása. Ma már vannak olyan pontos vizsgálatok, amikkel kideríthető, hogy tej- vagy tojásallergia esetén pontosan melyik fehérjére allergiás a gyerek. Ez azért hatalmas segítség, mert egyes fehérjék a sütés hatására lebomlanak. Így simán előfordulhat, hogy a gyerek gond nélkül megeheti a jól átsütött süteményeket. Nagyon jó hír, hogy a tejallergiát és a tojásallergiát a gyerekek 90 százaléka 6-7 éves korára egyszerűen kinövi.

Az ételintolerancia okai és kezelése

Az intolerancia lényegében egy emésztési túlérzékenység. A gyerek szervezete nem tudja lebontani és megemészteni az adott táplálékot, ezért jelentkeznek a tünetek. Az ételintolerancia nem gyógyítható, de a panaszt okozó ételek elhagyásával a probléma teljesen megszüntethető.

A leggyakoribb probléma a laktózérzékenység

A tejcukor, vagyis a laktóz emésztési zavara a leggyakoribb intolerancia a gyerekeknél. Amikor a laktózérzékeny kicsi nyers tehéntejet iszik, a tejcukor erjedni kezd a beleiben, ami fájdalmas haspuffadást és görcsös hasfájást okoz. Hatalmas segítséget jelentenek a laktáz enzimet tartalmazó cseppek vagy rágótabletták. Ezeket a tejtermékek mellé kell adni, mert az enzim segít lebontani a laktózt, így a tünetek meg sem jelennek.

Figyelj a rejtett cukrokra és édesítőkre

A laktóz mellett a gyümölcscukor (fruktóz) is okozhat puffadást, hasfájást és heves hasmenést. Rengeteg cukor van a bolti szörpökben, a gyümölcslevekben, a mézes teákban és az édességekben. Ha ezekből túl sokat kap a kicsi, borítékolható a rosszullét. Légy nagyon óvatos a cukormentes feliratú ételekkel is. Ezekbe nagyon sokszor tesznek gyümölcscukrot, ami ugyanúgy puffaszt. A mesterséges édesítőszerek, mint a xilit vagy a szorbit szintén erjednek a belekben. A mentes italok és ételek így komoly emésztőrendszeri káoszt okozhatnak, ezért érdemes ezekből a lehető legkevesebbet adni a gyereknek.

A legfontosabb, hogy figyeld a gyereked reakcióit, és gyanú esetén kérj szakorvosi segítséget, hogy a megfelelő étrenddel megkíméld a felesleges fájdalmaktól.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu