Apa nem bunkó, hanem beteg: a láthatatlan kór, ami szétveri a családot

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szülés utáni mentális mélyrepülés kizárólag női privilégium – elvégre mi hordtuk ki, mi szültük meg, és a mi hormonjaink tombolnak. De a valóság az, hogy az apák is ott állnak a frontvonalban, és minden tizedik férfi belerokkan a hirtelen jött felelősségbe és az életmódváltásba. Az apai depresszió nem mítosz, hanem egy olyan néma kór, ami csendben mérgezi meg a párkapcsolatot és a gyerek fejlődését. Nézzük, mi történik valójában a színfalak mögött.
Míg a nők gyakran sírással és bezárkózással jelzik a bajt, a férfiaknál a depresszió egészen máshogy fest. Náluk a szomorúság helyett gyakran az ingerlékenység, a hirtelen dühkitörések, a cinizmus vagy a munkába menekülés dominál. Ha a párod korábban türelmes volt, most meg egy leejtett kanál miatt is felrobban, ne csak rákiabálj: lehet, hogy épp segélykiáltást hallasz.
Bár nem szültek, a kutatások szerint az apák tesztoszteronszintje gyakran leesik a baba érkezése után, miközben az ösztrogén és a kortizol megugrik. Ez a biológiai koktél pont elég ahhoz, hogy egy egyébként stabil férfit is kibillentsen az egyensúlyából. Nem választás kérdése, hanem vegytiszta biológia.
Az apáktól elvárjuk, hogy legyenek a család kősziklái: támogassák az anyát, keressék a pénzt, és közben legyenek modern, pelenkázó szuperapukák is. Ez a kettős nyomás gyakran vezet elszigetelődéshez. Úgy érzik, nekik nincs joguk panaszkodni, hiszen „nem ők szültek”, így inkább magukba fojtják a szorongást, ami aztán robban.
Ez nem csak apa magánügye. A depressziós apa kevesebbet játszik, kevésbé reagál a baba jelzéseire, és gyakran érzelmileg elérhetetlenné válik. Ez pedig hosszú távon kihathat a gyerek nyelvi és kognitív fejlődésére is. A család egysége forog kockán, nem csak egy rossz passzról van szó.
Ha felismered ezeket a jeleket, az első lépés a tabuk ledöntése. Az apai depresszió nem jelenti azt, hogy a párod rossz apa vagy gyenge férfi. Ez egy betegség, ami kezelhető.
Teremts olyan légkört, ahol ő is elmondhatja, ha nehéz, anélkül, hogy azzal vádolnád: el akarja lopni tőled a „szenvedő fél” szerepét. Néha egy őszinte beszélgetés, egy kis extra pihenés vagy szakember bevonása mentheti meg a házasságotokat és a gyereked apaképét.
A szülőség csapatmunka, és ha az egyik játékos lesérül, nem leteremteni kell, hanem segíteni neki visszatérni a pályára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.