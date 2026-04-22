KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Apa nem bunkó, hanem beteg: a láthatatlan kór, ami szétveri a családot

apa
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 17:05
apaságapaszerep
Azt várod, hogy tartsa a frontot, ő meg csak a falat nézi vagy minden apróságért felrobban? Ne intézd el annyival, hogy „megváltozott”. Az apai depresszió nem mítosz, hanem egy veszélyes állapot, ami csendben felemészti a párkapcsolatodat és a gyereked jövőjét is. Nézz a düh mögé, mielőtt minden darabokra hullik!

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szülés utáni mentális mélyrepülés kizárólag női privilégium – elvégre mi hordtuk ki, mi szültük meg, és a mi hormonjaink tombolnak. De a valóság az, hogy az apák is ott állnak a frontvonalban, és minden tizedik férfi belerokkan a hirtelen jött felelősségbe és az életmódváltásba. Az apai depresszió nem mítosz, hanem egy olyan néma kór, ami csendben mérgezi meg a párkapcsolatot és a gyerek fejlődését. Nézzük, mi történik valójában a színfalak mögött.

A düh az új szomorúság

Míg a nők gyakran sírással és bezárkózással jelzik a bajt, a férfiaknál a depresszió egészen máshogy fest. Náluk a szomorúság helyett gyakran az ingerlékenység, a hirtelen dühkitörések, a cinizmus vagy a munkába menekülés dominál. Ha a párod korábban türelmes volt, most meg egy leejtett kanál miatt is felrobban, ne csak rákiabálj: lehet, hogy épp segélykiáltást hallasz.

Hormonok? Igen, náluk is!

Bár nem szültek, a kutatások szerint az apák tesztoszteronszintje gyakran leesik a baba érkezése után, miközben az ösztrogén és a kortizol megugrik. Ez a biológiai koktél pont elég ahhoz, hogy egy egyébként stabil férfit is kibillentsen az egyensúlyából. Nem választás kérdése, hanem vegytiszta biológia.

A láthatatlan teher

Az apáktól elvárjuk, hogy legyenek a család kősziklái: támogassák az anyát, keressék a pénzt, és közben legyenek modern, pelenkázó szuperapukák is. Ez a kettős nyomás gyakran vezet elszigetelődéshez. Úgy érzik, nekik nincs joguk panaszkodni, hiszen „nem ők szültek”, így inkább magukba fojtják a szorongást, ami aztán robban.

Miért baj ez a gyereknek?

Ez nem csak apa magánügye. A depressziós apa kevesebbet játszik, kevésbé reagál a baba jelzéseire, és gyakran érzelmileg elérhetetlenné válik. Ez pedig hosszú távon kihathat a gyerek nyelvi és kognitív fejlődésére is. A család egysége forog kockán, nem csak egy rossz passzról van szó.

Hogyan tovább?

Ha felismered ezeket a jeleket, az első lépés a tabuk ledöntése. Az apai depresszió nem jelenti azt, hogy a párod rossz apa vagy gyenge férfi. Ez egy betegség, ami kezelhető.

Ne várd meg, amíg teljesen elhidegültök!

Teremts olyan légkört, ahol ő is elmondhatja, ha nehéz, anélkül, hogy azzal vádolnád: el akarja lopni tőled a „szenvedő fél” szerepét. Néha egy őszinte beszélgetés, egy kis extra pihenés vagy szakember bevonása mentheti meg a házasságotokat és a gyereked apaképét.

A szülőség csapatmunka, és ha az egyik játékos lesérül, nem leteremteni kell, hanem segíteni neki visszatérni a pályára.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
