Apa nem bunkó, hanem beteg: a láthatatlan kór, ami szétveri a családot

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szülés utáni mentális mélyrepülés kizárólag női privilégium – elvégre mi hordtuk ki, mi szültük meg, és a mi hormonjaink tombolnak. De a valóság az, hogy az apák is ott állnak a frontvonalban, és minden tizedik férfi belerokkan a hirtelen jött felelősségbe és az életmódváltásba. Az apai depresszió nem mítosz, hanem egy olyan néma kór, ami csendben mérgezi meg a párkapcsolatot és a gyerek fejlődését. Nézzük, mi történik valójában a színfalak mögött.

A düh az új szomorúság

Míg a nők gyakran sírással és bezárkózással jelzik a bajt, a férfiaknál a depresszió egészen máshogy fest. Náluk a szomorúság helyett gyakran az ingerlékenység, a hirtelen dühkitörések, a cinizmus vagy a munkába menekülés dominál. Ha a párod korábban türelmes volt, most meg egy leejtett kanál miatt is felrobban, ne csak rákiabálj: lehet, hogy épp segélykiáltást hallasz.

Hormonok? Igen, náluk is!

Bár nem szültek, a kutatások szerint az apák tesztoszteronszintje gyakran leesik a baba érkezése után, miközben az ösztrogén és a kortizol megugrik. Ez a biológiai koktél pont elég ahhoz, hogy egy egyébként stabil férfit is kibillentsen az egyensúlyából. Nem választás kérdése, hanem vegytiszta biológia.

A láthatatlan teher

Az apáktól elvárjuk, hogy legyenek a család kősziklái: támogassák az anyát, keressék a pénzt, és közben legyenek modern, pelenkázó szuperapukák is. Ez a kettős nyomás gyakran vezet elszigetelődéshez. Úgy érzik, nekik nincs joguk panaszkodni, hiszen „nem ők szültek”, így inkább magukba fojtják a szorongást, ami aztán robban.

Miért baj ez a gyereknek?

Ez nem csak apa magánügye. A depressziós apa kevesebbet játszik, kevésbé reagál a baba jelzéseire, és gyakran érzelmileg elérhetetlenné válik. Ez pedig hosszú távon kihathat a gyerek nyelvi és kognitív fejlődésére is. A család egysége forog kockán, nem csak egy rossz passzról van szó.

Hogyan tovább?

Ha felismered ezeket a jeleket, az első lépés a tabuk ledöntése. Az apai depresszió nem jelenti azt, hogy a párod rossz apa vagy gyenge férfi. Ez egy betegség, ami kezelhető.