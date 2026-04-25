A suttogó trükk: így szereld le a dührohamot üvöltözés nélkül

gyereknevelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 11:05
gyerekhiszti
Eleged van a tehetetlen ordibálásból, amikor beüt a hiszti? Próbáld ki a suttogó módszert, ami nemcsak a gyereket, de téged is azonnal megnyugtat.

Ismerős az a gyomorgörcs, amikor érzed, hogy a gyerekednél épp most szakad el a cérna, és tudod, hogy a következő másodpercben az egész utca az ő torkaszakadtából való üvöltését fogja hallgatni? Ilyenkor az ember legszívesebben vagy vele együtt üvöltene, vagy csak egyszerűen felszívódna a föld színéről. A legtöbbünknél bekapcsol a reflex, és mi is rákezdünk: „Hagyd már abba!”, „Azonnal fejezd be!”. De őszintén, hányszor vált ez be? Na, ugye.

Van egy módszer, ami elsőre teljesen logikátlannak tűnik, mégis sokkal hatékonyabb: a suttogás.

A lényeg pofonegyszerű: amikor a gyerek elkezdi a műsort, ahelyett, hogy te is felemelnéd a hangod és beszállnál a hangerőversenybe, tegyél pont az ellenkezőjét. Halkan, szinte suttogva kezdj el beszélni hozzá.

Miért ez a titkos fegyver?

Először is, ez egyfajta biológiai rövidzárlatot okoz a hisztiben. A gyerek dühroham közben egy érzelmi viharban van, és ha te is ordítasz, az csak olaj a tűzre, újabb inger, amitől még jobban felpörög. De ha suttogni kezdesz, kénytelen elcsendesedni, hogy egyáltalán hallja, mit mondasz. A kíváncsiság ilyenkor gyakran erősebb, mint a düh: „Várj csak, mit mond anya?”. Ahhoz, hogy figyelni tudjon, le kell vennie a hangerőt.

Másodszor – és talán ez a legfontosabb –, ez a módszer téged is megvéd. Próbálj meg suttogva őrjöngeni. Nem megy, ugye? A suttogáshoz fizikailag kontrollálnod kell a légzésedet és az indulataidat. Így nem te leszel az az anyuka, aki vörös fejjel üvölt a homokozó szélén, és később sem kell majd bűntudattal küzdened a saját kifakadásod miatt.

Ez a technika tökéletesen illeszkedik a szelíd nevelés eszköztárába. Nem arról szól, hogy elnyomjuk az érzéseit, hanem arról, hogy mi maradjunk a „biztos pont”, akihez kapcsolódhat a káosz közepén. Ha te nyugodt maradsz, neki is könnyebb lesz visszatalálnia a békés állapotba.

Persze nem csodaszer, és nem fog minden egyes alkalommal azonnal hatni, de egy próbát mindenképpen megér. Legközelebb, amikor jön a vihar, ne a hangerővel akard lenyomni a kicsit. Suttogj, és figyeld, mi történik. Lehet, hogy elsőre furcsán néznek majd rád a boltban, de legalább nem a te gyereked ordításától lesz hangos a környék.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
