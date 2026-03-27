Tudom, hogy gömböc vagyok, köszi!

Hajnali hat van, az edzőterem már tele. A futópadok zúgnak, a tükrökben feszes hasak, tónusos karok, magabiztos mozdulatok. Mindenki pontosan tudja, mit csinál. Én meg ott állok a bejáratnál, egy kicsit még álmosan, egy kicsit bizonytalanul, szorongatok egy szuper zsírégető turmixot, amit nagy gonddal állítottam össze otthon, és nagyon is tudatában annak, hogy az én testem most még nem ilyen.

Beleférek még a tükörbe?

Az én hasam nem feszes. A belső combom valahogy nem tónusos. Az egész összkép pedig végképp nem „instakompatibilis”. Hanem gömböc. Csak így, infantilis becézgetéssel el tudom viselni. A túlsúly vagy a kövér szavaktól kiborulnék. És igen, tudom. Nem kell kimondani. Nem kell célozgatni. Nem kell az a félmosoly, az a „de ügyes vagy, hogy eljöttél” hangsúly. Tényleg nem kell. Mert pontosan tudom, hol tartok, merre gurul a kis gömböc.

A futópadon sétálva először mindig a tükröt kerülöm. Aztán egy idő után mégis odanézek. Nem azért, mert jól esik – hanem mert valahogy így szoktuk meg. Hogy nézzük magunkat. Értékeljük. Összehasonlítjuk. A többiekkel. A „bombanőkkel”. És közben valahol mélyen elkezdődik az a belső monológ, amit valószínűleg mind ismerünk:

Lehetnék kitartóbb.” „Miért hagytam el ennyire magam?

És ebben az egészben az a legfurcsább, hogy közben csinálom. Ott vagyok. Mozgok. Teszek magamért. Mégsem érződik ez elégnek, csak éppen elég jónak.

Kislány Barbie-k

Aztán hazamegyek, és reggelizés közben a lányom – teljesen mellékesen, mintha csak az időjárásról beszélne – megszólal:

Anya, én kicsit kövér vagyok, ugye?

(Nem az, sőt, szerintem még vékonyka is)

És ott, abban a pillanatban megáll a tű a lemezen a fejemben. Egy tizenkét éves gyereknél honnan jöhet ez az egész testkép-pánik? Persze hogy abból a fura világból, amiben élünk. Amiből én is állandóan az edzőterembe indulok. Amiben a test már nem lehet csak test, mert mindig egy kicsit érték is egyben, egy mérce vagy vélemény. És hirtelen már nem is az a legégetőbb kérdés a fejemben, hogy én mit gondolok magamról, sokkal inkább az, hogy a lányom hogy gondolkodik erről.