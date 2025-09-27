Szerinted a vékony testalkat egészségesebb, mint a túlsúly? A tudósok sokkoló eredményre jutottak

Napjainkban a túlsúly rengeteg embert érint, amiben hatalmas szerepet játszik a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás. Ennek következtében pedig nem ritka, ha valaki fogyni szeretne, akkor a végletekig is képes elmenni. Bár a legtöbb kutatás alátámasztja, hogy az elhízás valóban káros az egészségre, egy újabb tanulmány a soványsággal összevetve sokkoló megállapításra jutott.

A soványság magasabb halálozási kockázatot jelenthet, mint az enyhe túlsúly

Mit értünk túlsúly és elhízás alatt?

A túlsúly az az állapot, amikor az egyénen túlzott zsírlerakódás van. Az elhízás ezzel szemben már egy betegség, ami több tényezőből áll és negatívan befolyásolja az egészséget. Ugyanis többek között hozzájárulhat a szívbetegségek és a 2-es típusú cukorbetegség emelkedett kockázatához, valamint károsíthatja a csontok egészségét is. Azt, hogy valaki túlsúlyos-e vagy elhízott, általában a BMI (testtömegindex) alapján számolják ki, amivel nem árt vigyázni, mivel nem veszi figyelembe a testösszetételt.

A BMI kategóriái:

< 16: súlyos soványság

16 – 16,99: mérsékelt soványság

17 – 18,49: enyhe soványság

18,5 – 24,99: normál

25 – 29,99: túlsúlyos

30 – 34,99: I. fokú elhízás

35 – 39,99: II. fokú elhízás

≥ 40: III. fokú (súlyos) elhízás

(Amennyiben szeretnél tisztában lenni a saját BMI-del, az interneten számtalan kalkulátort találsz, ami pár másodperc alatt kiszámolja, melyik tartományba esel.)

Lehet valaki „kövér, de fitt”: ezt állítják a kutatók az enyhén túlsúlyos emberekről

A soványság egészségtelenebb lehet, mint a túlsúly?

Egy nemrég nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a soványság és a túlzott soványság károsabban hathat az egészségre, mint a túlsúly vagy az az enyhe elhízás. A dán szakértők ugyanis az 5 éves kutatás során több mint 85 ezer embert követtek nyomon és azt találták, hogy a túlsúllyal vagy enyhe elhízással küzdők ("a kövérek, de fittek”), akiknek a BMI-je 30 és 35 közé esett, valamint a BMI egészséges tartományába esők halálozási aránya nem mutatott különbséget. Ellenben azok az emberek, akiknek a BMI-je 18,5 volt vagy az alá került, közel 3-szor nagyobb eséllyel hunytak el. Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a II. fokú elhízás csoportjába esőknél ez az arány több mint 20 százalékkal nagyobb halálozási kockázattal járt.