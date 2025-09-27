Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Középkorú nő, aki küzd a túlsúllyal

Szerinted a vékony testalkat egészségesebb, mint a túlsúly? A tudósok sokkoló eredményre jutottak

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 12:15
elhízástúlsúlysoványság
Manapság egyre többen vágynak vékony alakara, amiért szinte bármeddig képesek elmenni, gondoljunk csak a fogyókúrás injekciókra. Bár a túlsúly valóban milliókat érintő állapot, nem biztos, hogy egészségtelenebb, mint a soványság. Cikkünkben ezért felfedjük, milyen meglepő eredményre jutotta a kutatók!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Napjainkban a túlsúly rengeteg embert érint, amiben hatalmas szerepet játszik a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás. Ennek következtében pedig nem ritka, ha valaki fogyni szeretne, akkor a végletekig is képes elmenni. Bár a legtöbb kutatás alátámasztja, hogy az elhízás valóban káros az egészségre, egy újabb tanulmány a soványsággal összevetve sokkoló megállapításra jutott.

Fiatal nő, aki túlsúlyos volt é sokat fogyott
A soványság magasabb halálozási kockázatot jelenthet, mint az enyhe túlsúly
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Mit értünk túlsúly és elhízás alatt?

A túlsúly az az állapot, amikor az egyénen túlzott zsírlerakódás van. Az elhízás ezzel szemben már egy betegség, ami több tényezőből áll és negatívan befolyásolja az egészséget. Ugyanis többek között hozzájárulhat a szívbetegségek és a 2-es típusú cukorbetegség emelkedett kockázatához, valamint károsíthatja a csontok egészségét is. Azt, hogy valaki túlsúlyos-e vagy elhízott, általában a BMI (testtömegindex) alapján számolják ki, amivel nem árt vigyázni, mivel nem veszi figyelembe a testösszetételt.

A BMI kategóriái:

  • < 16: súlyos soványság
  • 16 – 16,99: mérsékelt soványság
  • 17 – 18,49: enyhe soványság
  • 18,5 – 24,99: normál
  • 25 – 29,99: túlsúlyos
  • 30 – 34,99: I. fokú elhízás
  • 35 – 39,99: II. fokú elhízás
  • ≥ 40: III. fokú (súlyos) elhízás

(Amennyiben szeretnél tisztában lenni a saját BMI-del, az interneten számtalan kalkulátort találsz, ami pár másodperc alatt kiszámolja, melyik tartományba esel.)

Close up of woman with slim waist. Conceptual shot of woman showing her diet results.
Lehet valaki „kövér, de fitt”: ezt állítják a kutatók az enyhén túlsúlyos emberekről
Fotó: Boy_Anupong /  GettyImages

A soványság egészségtelenebb lehet, mint a túlsúly?

Egy nemrég nyilvánosságra hozott tanulmány szerint a soványság és a túlzott soványság károsabban hathat az egészségre, mint a túlsúly vagy az az enyhe elhízás. A dán szakértők ugyanis az 5 éves kutatás során több mint 85 ezer embert követtek nyomon és azt találták, hogy a túlsúllyal vagy enyhe elhízással küzdők ("a kövérek, de fittek”), akiknek a BMI-je 30 és 35 közé esett, valamint a BMI egészséges tartományába esők halálozási aránya nem mutatott különbséget. Ellenben azok az emberek, akiknek a BMI-je 18,5 volt vagy az alá került, közel 3-szor nagyobb eséllyel hunytak el. Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a II. fokú elhízás csoportjába esőknél ez az arány több mint 20 százalékkal nagyobb halálozási kockázattal járt.

Ez állhat a sokkoló eredmények hátterében

A szakértők úgy vélik, hogy a soványabb résztvevők valamilyen alapbetegség következtében adtak le a súlyukból, emellett pedig kiemelték a témával kapcsolatos, korábbi kutatások jelentőségét is, amelyek szintén a sovány emberek magasabb halálozási kockázatát támasztották alá. Ez azonban közel sem azt jelenti, hogy a túlsúly vagy enyhe elhízás garancia a hosszabb életre. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az elhízásról:

