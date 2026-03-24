Romló iskolai jegyek - nem biztos, hogy a lustaság az ok

A nagy átverés: a kompenzáció csapdája

Döbbenetes, de a kiváló memória sokáig képes elfedni a gyenge logikai készségeket. Az első két osztályban a gyerek még „elviszi a hátán” a tananyagot tisztán emlékezetből, te pedig büszkén feszítesz a kitűnő bizonyítvánnyal. Aztán jön a felső tagozat, ahol a puszta magolás már kevés, a kártyavár pedig összeomlik. Ekkor derül ki, hogy az alapoknál valami félrecsúszott: az észlelés, a mozgás vagy a figyelem folyamatában porszem került a gépezetbe.

Miért romlik el a fejlődés?

A mai rohanó világ ingeráradata és a nem életkornak megfelelő játékok (vagy azok hiánya) egyenlőtlen fejlődést szülnek. Az agyi érés késése vagy korai biológiai tényezők miatt egyes funkciók lemaradnak. Ha a gyereked zajos közegben lefagy, vagy nem tud bekapcsolódni a csoportos játékba, hiába működik jól veled kettesben, az már egy komoly vészjelzés.

Ne erőltesd a különórát, ha az alapok hiányoznak

A legnagyobb szülői hiba, amit elkövethetsz, ha a beszédfejlődésben elmaradt gyereket angolra íratod, vagy a logikai zavarokkal küzdőt matek tagozatra kényszeríted. Ezzel nem fejleszted, hanem szisztematikusan építed le az önbizalmát. A szakszerűtlen különóra ilyenkor többet árt, mint használ, mert a célzott terápia helyett csak újabb kudarcélményeket adsz neki.

Van kiút, de az idő ellened dolgozik

A jó hír az, hogy a részképesség zavar nem ítélet, hanem állapot, ami korai felismeréssel és célzott terápiával remekül javítható. Hatéves kor alatt még látványos sikereket lehet elérni egyszerű módszerekkel. Tízéves kor felett viszont már vért fogtok izzadni azért, amit óvodáskorban még játékosan meg lehetett volna oldani. Ne várj a csodára, figyeld a jeleket és kérj szakértő segítséget, mielőtt a tanulási nehézségből súlyos pszichés zavar lesz.