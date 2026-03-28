Mit tehetünk, ha csavarog a gyerek? A mi időnkben még oké volt!

A kapuban állok, és próbálom eldönteni, hogy most tényleg ideges vagyok-e, vagy csak az idő telt el túl gyorsan. Fél kilenc múlt, a lányomnak nyolcra kellett volna hazaérnie. Nem történt semmi különös, nem üzent, hogy baj van, mégis ott motoszkál bennem az a furcsa, nehezen megfogható érzés, amit szülőként egyre gyakrabban ismerünk: mi van, ha?

Aztán szinte azonnal jön a másik gondolat is. Hogy ugyanezt csináltam én is. Csavarogtunk. Lógtunk a téren, bicikliztünk, átmentünk egyikünktől a másikhoz, és valahogy mindig lett még egy kör, még egy beszélgetés, még egy kis maradás, elment az idő és nem figyeltünk oda. Mondjuk nem is volt mobil, nem volt állandó kapcsolat, és valahogy mégis működött. Sőt, nekem például kapukulcs lógott a nyakamban és szerintem bármilyen bácsit vagy nénit örömmel beengedtem volna a házunkba, ha bekopogtat.

Ma már mindenki tiszta para

Más világ van. Nem azért, mert a gyerekeink UFO-k, (mondjuk elég viharos életet élnek, az tény) hanem mert az a közeg, amiben ők mozognak, jócskán megváltozott. A „csavargás” ma sokszor nem a jól ismert, biztonságos terekhez kötődik, hanem inkább olyan helyekhez, ahol a gyerekek csak „vannak”: plázákban, utcákon, megállókban, egymás társaságában, de sokszor valódi kapaszkodók nélkül. Közben pedig a szülők fejében sokkal több információ, hír és félelem kering, mint korábban, és ez óhatatlanul hat arra is, hogyan reagálunk. Elveszik a rollert alóla, elkérik a telefonját, megkínálják valamilyen droggal – a piros lámpát bekapcsoló sor végtelen.

Ugyanakkor a kamaszkor természetes velejárója, hogy a gyerek elkezd kifelé fordulni. A kortárs kapcsolatok egyre fontosabbá válnak, a baráti társaság már nem csak kiegészíti a családot, hanem sokszor elsődleges színtérré válik. A „csavargás” ebben az értelemben nem feltétlenül problémás viselkedés, hanem egyfajta kísérletezés: a szabadság, az önállóság és a határok próbálgatása. A gyerek ilyenkor tanulja meg, hogyan legyen jelen a világban nélkülünk – és ez, bármennyire nehéz is kimondani, szükséges folyamat.