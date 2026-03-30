Anya, te azért dolgozol, hogy legyen pénzünk nasira?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 12:15
Van az a pillanat, amikor egy gyerek egyetlen kérdéssel szétszedi az egész felnőtt létet, mint egy rosszul összerakott IKEA-polcot. Nem rosszindulatból, csak mert kíváncsi. És te ott ülsz a borsóval hadakozva, és rájössz: lehet, hogy amit mi „életnek” hívunk, az az ő szemükben csak egy túlbonyolított nasibeszerző küldetés.

Egy szokásos kedd esti túlélőtúra közepén történt. Az a típusú vacsora volt, ahol hárompercenként hangzik el a „ne játssz a borsóval” és a „kérlek, csak még egy falatot”, miközben én már csak azt számolom visszafele, mennyi idő van még a lefektetésig. A lányom egyszer csak megállt a kanalazásban, rám nézett azzal a mindentudó fejével, és megkérdezte: 

„Anya, te azért dolgozol ennyit, hogy a sok pénzedből nasit vegyél nekünk, ugye?”

Hirtelen köpni-nyelni nem tudtam. Egyrészt, mert technikailag igaza van, másrészt meg azért pofon vágott, hogy ennyire leegyszerűsítette az egzisztenciális szorongásaimat egy zacskó gumicukorra. De ahogy elkezdtünk ezen pörögni, rájöttem, hogy a gyerekek brutálisan jó tükröt tartanak elénk. Mi azt hiszünk, „karriert építünk” meg „logisztikázunk”, ők meg látják a valóságot.

Néhány kedvencem az utóbbi hetekből, amiket fel is jegyeztem, mielőtt elfelejtem:

  • A munka világa: „A felnőttek azért dolgoznak, hogy ne kelljen otthon unatkozniuk” – jelentette ki Beni (6), miközben épp a kanapé rugóit tesztelte. Mira (5) szerint viszont a munka célja egyértelműen a kávévásárlás. Van benne valami.
  • A gazdagság: Amikor megkérdeztem, szerintük mi kell ahhoz, hogy valaki gazdag legyen, nem jachtokról álmodoztak. „Annyi pénz, hogy mindig lehessen palacsinta, és ne kelljen visszatenni a boltban a kisautót.” Ennyi.
  • A tükör (ami néha fáj): „Azért vagy mindig fáradt, anya, mert túl sokat gondolkodsz.” Bumm. Nem volt benne szemrehányás, csak egy sima tényközlés.

A nyaralásról meg ne is beszéljünk. Ott jönnek ki az igazán mély felismerések. Na, mi a nyaralás definíciója egy hatéves szerint?

„Az, amikor apa nem siet. Csak azt mondja, hogy „mindjárt indulunk”, de közben nem indulunk sehova.”

Vagy a kedvencem:

„A nyaralás az, amikor anya nem főz, de mégis mindig van sült krumpli.”

Aztán ott van az a pont, amikor már nem is tudsz nevetni, mert annyira betalálnak. Amikor a lányom kijelentette, hogy ő nem akar felnőtt lenni, mert a felnőtteknek túl sok dolguk van és sosem érnek rá babázni. Vagy amikor a kisfiam megjegyezte, hogy akkor vagyok a „legjobb fej”, amikor nem csinálok semmit, csak ott ülök mellettük.

Ilyenkor jövök rá, hogy mi futunk a telefonunkkal a kezünkben, intézünk, szervezünk, próbálunk „elérni valamit”, ők meg csak azt látják, hogy ott vagyunk-e vagy sem. Lehet, hogy nekik van igazuk, és tényleg csak a palacsinta meg a közös semmittevés számít?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
