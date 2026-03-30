Anya, te azért dolgozol, hogy legyen pénzünk nasira?

Egy szokásos kedd esti túlélőtúra közepén történt. Az a típusú vacsora volt, ahol hárompercenként hangzik el a „ne játssz a borsóval” és a „kérlek, csak még egy falatot”, miközben én már csak azt számolom visszafele, mennyi idő van még a lefektetésig. A lányom egyszer csak megállt a kanalazásban, rám nézett azzal a mindentudó fejével, és megkérdezte:
„Anya, te azért dolgozol ennyit, hogy a sok pénzedből nasit vegyél nekünk, ugye?”
Hirtelen köpni-nyelni nem tudtam. Egyrészt, mert technikailag igaza van, másrészt meg azért pofon vágott, hogy ennyire leegyszerűsítette az egzisztenciális szorongásaimat egy zacskó gumicukorra. De ahogy elkezdtünk ezen pörögni, rájöttem, hogy a gyerekek brutálisan jó tükröt tartanak elénk. Mi azt hiszünk, „karriert építünk” meg „logisztikázunk”, ők meg látják a valóságot.
A nyaralásról meg ne is beszéljünk. Ott jönnek ki az igazán mély felismerések. Na, mi a nyaralás definíciója egy hatéves szerint?
„Az, amikor apa nem siet. Csak azt mondja, hogy „mindjárt indulunk”, de közben nem indulunk sehova.”
Vagy a kedvencem:
„A nyaralás az, amikor anya nem főz, de mégis mindig van sült krumpli.”
Aztán ott van az a pont, amikor már nem is tudsz nevetni, mert annyira betalálnak. Amikor a lányom kijelentette, hogy ő nem akar felnőtt lenni, mert a felnőtteknek túl sok dolguk van és sosem érnek rá babázni. Vagy amikor a kisfiam megjegyezte, hogy akkor vagyok a „legjobb fej”, amikor nem csinálok semmit, csak ott ülök mellettük.
Ilyenkor jövök rá, hogy mi futunk a telefonunkkal a kezünkben, intézünk, szervezünk, próbálunk „elérni valamit”, ők meg csak azt látják, hogy ott vagyunk-e vagy sem. Lehet, hogy nekik van igazuk, és tényleg csak a palacsinta meg a közös semmittevés számít?
