468-szor menstruálunk életünkben – te hogy viseled?

Négyszázhatvannyolc. Átlagosan ennyiszer történik meg velünk életünk során az a valami, amiről még mindig hajlamosak vagyunk félhangosan beszélni, vagy inkább gyorsan elintézni egy „azok a napok” kifejezéssel. Pedig ha jobban belegondolunk, ez nem egy apró epizód, hanem valami, ami évtizedeken át állandó kísérőként velünk van, és nem lehet előle kitérni.

A legtöbbünk emlékszik az első alkalomra. Volt benne egy kis zavar, egy gyors magyarázat, talán egy betét a táskába, és az a mondat, hogy „ez majd minden hónapban lesz”. De arról már kevesebb szó esett, hogy pontosan mi történik közben a testünkben, miért változik a hangulatunk, miért van az, hogy egyik héten tele vagyunk energiával, a másikon pedig legszívesebben elbújnánk egy takaró alá. Pedig a menstruáció nem hiba a rendszerben. Épp ellenkezőleg: annak a jele, hogy a testünk tökéletesen működik.

Ez a szemlélet jelenik meg például Dr. Benkovics Júlia: Megvan? című, minden korosztályt lefedő ismeretterjesztő könyvében is, amelynek célja, hogy érthetően közelítsen meg számos jól ismert és tabusított női „problémát”, minden olvasója számára közelien, emészthetően és kicsit humorosan – ugyanakkor rengeteg fontos információt átadva – beszéljen a női test működéséről, így a menstruációról is. Mert ha értjük és elfogadjuk, mi történik velünk, azzal egy csomó felesleges feszültség is eltűnik.

Valószínűleg sokunk fejében a menstruáció még mindig valami kellemetlenség, amit túl kell élni. Fájdalom, kényelmetlenség, egy kis bosszúság minden hónapban. És persze van, amikor tényleg nehéz. Amikor fáj, amikor feszül, amikor egyszerűen csak rossz. De ha csak így tekintünk rá, akkor elszalasztunk valamit: azt, hogy ez az egész egy ritmus része.

A női test nem egyenletesen működik, hanem ciklusokban. Van, amikor könnyebb, van, amikor nehezebb „nőnek lenni”. Sokszor lendületesebbek vagyunk, és van, amikor inkább visszahúzódnánk. És ha ezt nem értjük, vagy idegennek érezzük, akkor hajlamosak vagyunk magunkat hibáztatni. Hogy miért nem vagyunk mindig ugyanolyanok, miért nem bírjuk mindig ugyanúgy a tempót. Pedig nem is kell így lennünk.