Hordóhas vagy csak jó étvágy? Mikor jelez bajt a gyerek nagy pocakja?

Íme egy „nyugalom-kalauz”, hogy tudd, mi a normális, és mikor kell valóban szakemberhez fordulni.
Sok kisgyerekre jellemző az elődomborodó pocak, ami miatt nem kell aggódni.
A laza izmok: Csecsemőknél és kisgyermekeknél a hasfali izomzat még természetesen laza. Ezért van az, hogy ha a baba sír vagy erőlködik (megnő a hasűri nyomás), a pocak közepe látványosan kidudorodik. Ez egy banális jelenség, ami teendőt nem igényel.
Mikor múlik el? Ahogy a gyermek nő, mozog és erősödik az izomzata, a hasfal is feszesebb lesz, és a „pocakosság” magától eltűnik.
A leggyakoribb okok: Levegő, étel és emésztés Ha a gyermeked hasa feszül, de egyébként jókedvű (vagy épp nyűgösebb kicsit), legtöbbször az emésztés körül kell keresni a ludast.
A túletetés: Kicsiknél gyakori, hogy a szeretetből adott extra adag tejcsi egyszerűen sok. A bélrendszer nem bír a sok tejcukorral, ami erjedni kezd – ez gázképződést, puffadást és „hordószerű” hasat okoz. Ha beállítjátok az ideális adagokat, a puffadás és a sírás is megszűnik.
Levegőnyelés és ételek: Nagyobbaknál a kapkodó evés közben nyelt levegő, a puffasztó ételek (káposzta, bab), vagy épp a székrekedés okozza a feszülést.
Bár a komoly bajok ritkák, jó, ha ismered azokat a jeleket, amelyek egyértelműen jelzik, hogy ez nem csak egy kis puffadás. Ha ezeket NEM tapasztalod, megnyugodhatsz.
Fordulj orvoshoz, ha:
A fájdalom jellege megváltozik: Hirtelen kezdődő, éles, hasító fájdalmat látsz rajta, a gyerek esetleg felhúzott lábakkal fekszik vagy görnyedten jár.
A has tapintása: A hasfal nem puha, hanem „deszka keménységű”, és az egész hasüreg felett feszes.
Kísérő tünetek: A gyerek sápadt, verítékes, hány, nincs széklete, vagy a pulzusa nagyon szapora.
Fontos: Ilyen heves tüneteknél (amit „akut hasi katasztrófának” hívnak) ne adj neki fájdalomcsillapítót az orvosi vizsgálat előtt, mert az elfedheti a tüneteket!.
Az orvosi könyvek (és az internet) tele vannak ijesztő diagnózisokkal, mint a hasüregi folyadék, szervek megnagyobbodása vagy daganatok.
A jó hír: Ezek gyermekkorban szerencsére ritkák.
Mire figyelj? Ha a has aszimmetrikus (csak az egyik oldala domborodik), ha tapintható csomót érzel fürdetéskor, vagy ha a panaszok elhúzódnak és bizonytalanok, mutasd meg a gyermekorvosnak. A legtöbb esetben egy egyszerű tapintásos vizsgálattal vagy ultrahanggal gyorsan tisztázható a helyzet.
A „nagy has” a legtöbbször csak annyit jelent: a gyermekednek jó az étvágya, esetleg kicsit több levegőt nyelt, vagy még erősödnie kell a hasizmának. Figyeld a közérzetét: ha víg, játszik és nem fájlalja, valószínűleg minden a legnagyobb rendben van!
