Hordóhas vagy csak jó étvágy? Mikor jelez bajt a gyerek nagy pocakja?

Íme egy „nyugalom-kalauz”, hogy tudd, mi a normális, és mikor kell valóban szakemberhez fordulni.

Amikor a nagy pocak teljesen normális

Sok kisgyerekre jellemző az elődomborodó pocak, ami miatt nem kell aggódni.

A laza izmok: Csecsemőknél és kisgyermekeknél a hasfali izomzat még természetesen laza. Ezért van az, hogy ha a baba sír vagy erőlködik (megnő a hasűri nyomás), a pocak közepe látványosan kidudorodik. Ez egy banális jelenség, ami teendőt nem igényel.

Mikor múlik el? Ahogy a gyermek nő, mozog és erősödik az izomzata, a hasfal is feszesebb lesz, és a „pocakosság” magától eltűnik.

A leggyakoribb okok: Levegő, étel és emésztés Ha a gyermeked hasa feszül, de egyébként jókedvű (vagy épp nyűgösebb kicsit), legtöbbször az emésztés körül kell keresni a ludast.

A túletetés: Kicsiknél gyakori, hogy a szeretetből adott extra adag tejcsi egyszerűen sok. A bélrendszer nem bír a sok tejcukorral, ami erjedni kezd – ez gázképződést, puffadást és „hordószerű” hasat okoz. Ha beállítjátok az ideális adagokat, a puffadás és a sírás is megszűnik.

Levegőnyelés és ételek: Nagyobbaknál a kapkodó evés közben nyelt levegő, a puffasztó ételek (káposzta, bab), vagy épp a székrekedés okozza a feszülést.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Bár a komoly bajok ritkák, jó, ha ismered azokat a jeleket, amelyek egyértelműen jelzik, hogy ez nem csak egy kis puffadás. Ha ezeket NEM tapasztalod, megnyugodhatsz.

Fordulj orvoshoz, ha:

A fájdalom jellege megváltozik: Hirtelen kezdődő, éles, hasító fájdalmat látsz rajta, a gyerek esetleg felhúzott lábakkal fekszik vagy görnyedten jár.

A has tapintása: A hasfal nem puha, hanem „deszka keménységű”, és az egész hasüreg felett feszes.

Kísérő tünetek: A gyerek sápadt, verítékes, hány, nincs széklete, vagy a pulzusa nagyon szapora.

Fontos: Ilyen heves tüneteknél (amit „akut hasi katasztrófának” hívnak) ne adj neki fájdalomcsillapítót az orvosi vizsgálat előtt, mert az elfedheti a tüneteket!.

A ritka dolgok: Miért nem kell ezen szorongani?

Az orvosi könyvek (és az internet) tele vannak ijesztő diagnózisokkal, mint a hasüregi folyadék, szervek megnagyobbodása vagy daganatok.