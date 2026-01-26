Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Hordóhas vagy csak jó étvágy? Mikor jelez bajt a gyerek nagy pocakja?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 12:05
Minden szülő ismeri a pillanatot: ránézel a gyermekedre fürdetés közben, és megállapítod, hogy a pocakja gyanúsan kerek. Mielőtt azonban a legrosszabbra gondolnál, jó hírrel kezdünk: a gyermekkorban előforduló „nagy has” hátterében az esetek döntő többségében teljesen ártalmatlan, élettani okok vagy könnyen orvosolható emésztési döccenők állnak.

Íme egy „nyugalom-kalauz”, hogy tudd, mi a normális, és mikor kell valóban szakemberhez fordulni.

Amikor a nagy pocak teljesen normális

Sok kisgyerekre jellemző az elődomborodó pocak, ami miatt nem kell aggódni.

A laza izmok: Csecsemőknél és kisgyermekeknél a hasfali izomzat még természetesen laza. Ezért van az, hogy ha a baba sír vagy erőlködik (megnő a hasűri nyomás), a pocak közepe látványosan kidudorodik. Ez egy banális jelenség, ami teendőt nem igényel.

Mikor múlik el? Ahogy a gyermek nő, mozog és erősödik az izomzata, a hasfal is feszesebb lesz, és a „pocakosság” magától eltűnik.

A leggyakoribb okok: Levegő, étel és emésztés Ha a gyermeked hasa feszül, de egyébként jókedvű (vagy épp nyűgösebb kicsit), legtöbbször az emésztés körül kell keresni a ludast.

A túletetés: Kicsiknél gyakori, hogy a szeretetből adott extra adag tejcsi egyszerűen sok. A bélrendszer nem bír a sok tejcukorral, ami erjedni kezd – ez gázképződést, puffadást és „hordószerű” hasat okoz. Ha beállítjátok az ideális adagokat, a puffadás és a sírás is megszűnik.

Levegőnyelés és ételek: Nagyobbaknál a kapkodó evés közben nyelt levegő, a puffasztó ételek (káposzta, bab), vagy épp a székrekedés okozza a feszülést.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Bár a komoly bajok ritkák, jó, ha ismered azokat a jeleket, amelyek egyértelműen jelzik, hogy ez nem csak egy kis puffadás. Ha ezeket NEM tapasztalod, megnyugodhatsz.

Fordulj orvoshoz, ha:

A fájdalom jellege megváltozik: Hirtelen kezdődő, éles, hasító fájdalmat látsz rajta, a gyerek esetleg felhúzott lábakkal fekszik vagy görnyedten jár.

A has tapintása: A hasfal nem puha, hanem „deszka keménységű”, és az egész hasüreg felett feszes.

Kísérő tünetek: A gyerek sápadt, verítékes, hány, nincs széklete, vagy a pulzusa nagyon szapora.

Fontos: Ilyen heves tüneteknél (amit „akut hasi katasztrófának” hívnak) ne adj neki fájdalomcsillapítót az orvosi vizsgálat előtt, mert az elfedheti a tüneteket!.

A ritka dolgok: Miért nem kell ezen szorongani?

Az orvosi könyvek (és az internet) tele vannak ijesztő diagnózisokkal, mint a hasüregi folyadék, szervek megnagyobbodása vagy daganatok.

A jó hír: Ezek gyermekkorban szerencsére ritkák.

Mire figyelj? Ha a has aszimmetrikus (csak az egyik oldala domborodik), ha tapintható csomót érzel fürdetéskor, vagy ha a panaszok elhúzódnak és bizonytalanok, mutasd meg a gyermekorvosnak. A legtöbb esetben egy egyszerű tapintásos vizsgálattal vagy ultrahanggal gyorsan tisztázható a helyzet.

A „nagy has” a legtöbbször csak annyit jelent: a gyermekednek jó az étvágya, esetleg kicsit több levegőt nyelt, vagy még erősödnie kell a hasizmának. Figyeld a közérzetét: ha víg, játszik és nem fájlalja, valószínűleg minden a legnagyobb rendben van!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
