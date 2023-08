Ezek a legjobb házi praktikákat hasmenés ellen

Nincs olyan ember, akit élete során ne kínzott volna még hasmenés, ezt a kellemetlen állapotot sok minden okozhatja. A legrosszabb pedig, amikor még csak megfelelő tablettával sem tudjuk orvosolni a problémát, mert vagy nincs nálunk, vagy nincs rá lehetőségünk. Ilyenkor pedig nincs más választása az embernek, mint a jól bevált házi praktikákhoz nyúlni, amiből biztos mindenkinek megvan a maga Szent Grálja.

Egyszerű, de nagyszerű tippek hasmenés ellen Fotó: Pexels

Így adódik a kérdés, hogy melyek a legjobb módszerek arra, hogy gyorsan és egyszerűen kezeljük a hasmenést? Szerencsére a Mindmegette összegyűjtötte nekünk a legtutibb tippeket, amelyek sokszor egyszerűbbek, mint gondolnánk!

Lássuk is, mik ezek!

Az egyik legfontosabb tanács, – még ha gyorsan távozik is belőlünk – hogy mindenképp gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról, azaz fordítsunk gondot az ivásra. Ezzel ez egyszerű lépéssel máris sokat tettünk a szervezetünkért, amit az alábbiakkal csak még tovább fokozhatjuk.

Ezek az ételek segítenek hasmenés esetén

Az első szabály: semmi bonyolult, fűszeres vagy egzotikus étel. Ezeket mindenképpen kerüljük! Ugyanakkor nagyon sokat segíthet

a banán,

a főtt rizs,

az alma (leginkább reszelve, akár héjával együtt),

a pirítóskenyér.

Miért jó ilyenkor a banán?

Az oldal szerint a hasmenéssel nagyon sok víz, ásványi anyag, vitamin (főként K-vitamin) távozik a szervezetből. A banán segíti a vízmegtartást a vastagbélben, s ezzel együtt támogatja a széklet normál állagának visszaállítását. Ráadásul a káliumban gazdag gyümölcs épp ennek a vitaminnak a visszapótlását is elősegíti.

Hogyan segít a hasmenésen a főtt rizs?

A fehér rizs könnyen emészthető étel. Keményítőtartalma révény gyorsan felszívódó szénhidrát, olyan energiaforrás, amely segít gyorsan regenerálódni a hasmenést követően. Nagy mennyiségben tartalmaz létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat, többek között folsavat, káliumot, magnéziumot, szelént, cinket és vasat, valamint kiváló rostforrás is egyben. Könnyen elkészíthető. Hasmenés esetén csak sózzuk és tiszta vízben, zsiradék nélkül, főzzük meg.

Mi a hatása az almapépnek és a reszelt almának?

Pektin tartalmának köszönhetően az alma (vagy a hozzáadott cukrot nem tartalmazó) almapép nyugtató hatással van a hasmenés következtében irritált bélbolyhokra. A gyümölcsöt a héjával együtt fogyasszuk. Az almakompót is nagyon hasznos lehet, de kizárólag cukor nélkül készítve.

A pirítós mindig az egyik legjobb választás

A pirítóst az első napon fehér kenyérből is készíthetjük, majd fokozatosan álljunk vissza az egészségesebb rozsos vagy teljes kiőrlésű változatokra. Ennek az átmeneti, egy-két napig tartó diétás étel összeállításnak köszönhetően gyorsan és hatékonyan elérjük a széklet visszaszilárdítását. Mivel ez a kímélő diéta a hasmenés legsúlyosabb első időszakán segít mihamarabb túl lenni, viszonylag hamar kiegészíthetjük a fehérjében gazdag ennivalókkal is, valamint olyan élelmiszerekkel, amelyekkel fokozatosan növelni tudjuk a rostbevitelt és az elvesztett vitaminok, ásványianyagok pótlását – írják.

Fokozatosan térjünk vissza a finomabb falatokra, ügyelve arra, hogy gyomorkímélőek legyenek

A hasmenést követő második, harmadik napon már próbálkozhatunk gyomorkímélő ételekkel. A zabpehely, a cukrozatlan müzli, főtt vagy héjában sült burgonya, a bőr nélkül, roston sült natúr csirkemell tápláló energiaforrások, ám a gyomrot egyáltalán nem terhelik.

Nélkülözhetetlen a folyadékpótlás

Sajnos a napjában többször is jelentkező hasmenés rengeteg folyadékvesztést okoz a szervezetben. Annak érdekében, hogy ne gyengüljünk le, és ne száradjunk ki, a szervezetet folyamatosan hidratálni kell. Szinte folyamatosan kortyolgassunk vizet vagy ízesítetlen gyümölcsteát, majd fokozatosan megpróbálkozhatunk az elektrolitokkal dúsított italokkal is. Utóbbiak a nátrium tartalmuknak köszönhetően lassítják a folyadékvesztést, vagyis segítenek visszatartani a folyadékot a szervezetben. Alacsony cukortartalmuk segíti a nátrium felszívódását és hasznos energiaforrás is.

A só ilyenkor különösen jótékony tud lenni

Ahogy említettük, a nátrium a vízháztartás helyreállításának fontos eleme. A sós keksz, sós ropi vagy a sós perec gyorsan nátriumhoz juttatja a szervezetet, ugyanakkor a gyomrot is kíméli. A sóra ugyanakkor szomjasabbak is lehetünk, így több folyadékot viszünk a szervezetbe, amiről már írtuk, hogy nagyon fontos hasmenés idején.

A húsleves mindenre IS jó

A csirkehúslevest mindenki ismeri és szereti. Nemcsak a rostban gazdag zöldségekkel segít regenerálni a bélbolyhokat, hanem nátriumtartalma és leve segít megelőzni a kiszáradást. A csirkehús nem túl zsíros, tápláló fehérjeforrás. Ha valami, a gazdag csirkehúsleves segít erőre kapni.

Megfelelő probiotikumok

Mint írják, az élő baktériumokat tartalmazó ételek segítenek a bélrendszer regenerálódásában hasmenéses fertőzés után. A jótékony bélbaktériumflórát, vagyis a bélrendszer egészségét állítják helyre. A cukormentes natúr joghurt, a kaukázusi kefír, a fermentált tej kifejezetten jó választás lehet a bélflóra regenerálásához azt követően, hogy teljesen megszűnt a hasmenés.

Ezek az ételek tiltólistásak, ha hasmenésünk van

Jó ha ismerjük nemcsak a hasmenés esetén jótékony hatású ételeket, hanem tisztában vagyunk azzal is, hogy bizonyos ételek súlyosbíthatják a tüneteket, ezért ezeket néhány napig mindenképpen érdemes kerülni.

Citrusfélék (narancs, grapefruit, citrom és lime),

ízzesített és cukrozott tejtermékek,

sült vagy zsíros ételek,

fűszeres ételek,

cukros édességek (aszpartám, eritritol és szorbitol tartalmúak is),

kávé és egyéb koffeint tartalmazó ital,

szénsavas italok,

alkohol.

Mit tegyünk, ha ezek sem segítenek?

A hasmenés elvileg csak rövid ideig, néhány napig tart. Amennyiben ennél hosszabb ideig fennállnak a panaszok, és nem enyhül a hasmenés a kímélő diéta, a fokozott folyadékbevitel és/vagy a hasfogó gyógykészítmények hatására sem, mindenképpen javasolt felkeresni a háziorvost – írja a mindemegette.hu.