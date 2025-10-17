Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Ez az olcsó és könnyen beszerezhető csodaszer lehet a megoldás a vírusok ellen

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 17:00
Egy egyszerű, olcsó termék erősítheti a szervezet vírusok elleni védekezését. Japán kutatók szerint a kardamommagban található aktív összetevők fokozzák a természetes antivirális fehérjék termelődését.

Egy mindennapi, a boltok polcain megtalálható termék hatékony védelmet nyújthat a vírusok ellen. Egy friss tanulmány szerint a kardamommagok igazi csodaszerek lehetnek a betegségek ellen a téli időszakban.

Ez az egy termék igazi csodaszer lehet, ha vírusokról van szó
Ez az egy termék igazi csodaszer lehet, ha vírusokról van szó  Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Olcsó és könnyen elérhető termékkel lehet a vírusok ellen a legjobban küzdeni

A tanulmány szerint a kardamommagok antivirális tulajdonságokkal rendelkeznek, és fokozhatják az I. típusú interferonok termelését, amik olyan fehérjék, amelyek védelmet nyújtanak a vírusos fertőzések ellen.

A japán Shinshu Egyetem kutatói régóta vizsgálnak olyan élelmiszer-összetevőket, amelyek megelőzhetik a vírusokat. Egy korábbi tanulmányukban a tudósok azt találták, hogy a kardamommag-kivonat megelőző hatással van az influenzára.

Most a legújabb vizsgálat során az emberi tüdősejteken, az úgynevezett A549 sejteken végeztek kísérleteket, amelyeket széles körben használnak rákkutatásban, gyógyszerfejlesztésben, valamint tüdőbetegségek modellezésére. Laboratóriumi környezetben ezeket a sejteket kardamommag-kivonattal kezelték, majd szimulált vírusfertőzésnek tették ki, hogy jobban megértsék a magok hatását az antivirális molekulák termelésére.

A kutatók azt találták, hogy a kivonat, különösen az 1,8-cineol, a kivonat aktív összetevője, aktiválta a sejtekben található érzékelőket, amelyek felismerik a vírus genetikai anyagát. Ezek az érzékelők citokinek termelését indították el, olyan fehérjékét, amelyek segítik a szervezetet a vírusok elleni küzdelemben.

A kivonatot úgy készítették, hogy összetört kardamommagokat egy órán át 100 fokra hevített vízben főztek. Ezután a mintát nagy sebességgel centrifugálták, hogy az összetevőket sűrűségük alapján elválasszák. A keletkező folyadékot fagyasztva szárították, hogy port kapjanak, amelyet a további kísérletekhez vízben oldottak fel.

Bár nem biztos, hogy otthon is elkészíthető, nagy előrelépést jelent a tanulmány

Nem világos, hogy az emberek ezt otthon képesek lennének-e reprodukálni, de a kutatók úgy vélik, hogy eredményeik új felhasználási lehetőségeket nyithatnak a kardamom számára az egészség és az orvostudomány területén. Megjegyezték, hogy bár a kardamomot régóta használják gyógyászati célokra, ezek az eredmények azt sugallják, hogy természetes antivirális szerként is alkalmazható lehet – írta a Daily Mail.

 

