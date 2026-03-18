Fényérzékenységet okozó gyógyszerek: erre figyelmeztet a gyógyszerész

A napsütéshez általában jó élményeink kötődnek, mégis van egy oldala, amire kevesen gondolnak. A fényérzékenységet okozó gyógyszerek és egyes bőrápoló készítmények hatására a bőr sokkal érzékenyebben reagálhat az UV-sugárzásra, ilyenkor már egy rövidebb séta is kellemetlen tüneteket okoz. Gyógyszerész magyarázza el, mire figyeljünk ilyenkor.

Fényérzékenységet okozó gyógyszerek tavasszal

A naposabb hónapokban különösen fontos tisztában lenni azzal, hogy bizonyos hatóanyagok hogyan befolyásolják a bőr reakcióját. Már egy rövid ideig tartó napozás is elég lehet ahhoz, hogy látványos tünetek jelentkezzenek, ha közben ilyen készítményt használsz. Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerészt és gyógyszer-engedélyezési szakértőt kérdeztük arról, mire kell figyelni tavasszal és nyáron.

Mely gyógyszereknél vagy készítményeknél érdemes tavasszal jobban figyelni a fényérzékenységre?

Több száz gyógyszer válthat ki fényérzékenységet, ezért teljes lista helyett érdemes a gyakori hatóanyagcsoportokat megjegyezni.

A legfontosabb csoportok:

Egyes antibiotikumok és antibakteriális gyógyszerek: különösen a tetraciklinek (pl. doxiciklin) és a fluorokinolonok (pl. ciprofloxacin).

Egyes fájdalom- és gyulladáscsökkentők: nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok), mint az ibuprofen, naproxen, ketoprofen (belsőlegesen és külsőleg is), diklofenak (külsőleg).

Egyes vízhajtók: például a furoszemid és a hidroklorotiazid.

Egyes szívgyógyszerek: bizonyos vérnyomáscsökkentők (pl. enalapril, nifedipin, telmizartán) és szívritmusszabályozók (pl. amiodaron).

Egyes koleszterinszint-csökkentők: atorvasztatin, szimvasztatin.

Egyes pattanás elleni szerek: retinoidok (pl. izotretinoin) és külsőleg használt benzoil-peroxid.

Egyebek: gombaölők, egyes cukorbetegség elleni szerek (pl. metformin), pszichiátriai szerek és az orbáncfű tartalmú növényi készítmények.

Miből lehet észrevenni, hogy nem sima napégésről van szó?

A gyógyszer okozta fényérzékenység két formában jelentkezhet, amelyeket fontos megkülönböztetni. A fototoxikus reakció a gyakoribb, ez gyakorlatilag egy felerősített napégés. Ilyenkor a gyógyszer hatóanyaga a bőrben elnyeli az UV-fényt, ami sejtkárosodáshoz vezet. A tünetek a napfénynek kitett területeken jelennek meg, már rövid napozás után, és erős bőrpírral, égő, szúró fájdalommal, akár hólyagokkal járhatnak. A fotoallergiás reakció ritkább. Itt az immunrendszer lép működésbe, ezért a tünetek csak később, általában 24–72 óra késéssel alakulnak ki. Inkább ekcémára emlékeztető, viszkető, hámló bőrgyulladást látni, és nem feltétlenül csak ott, ahol a nap érte a bőrt. A reakció a szem nyálkahártyáját is érintheti, ami égő, irritált szemmel járhat. A visszatérő esetek hosszú távon a bőrrák kockázatát is növelhetik.