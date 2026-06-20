Apró vérszívók, komoly veszélyek: ez történik, ha egy fertőzött kullancs áldozatává válsz

A kullancscsípés után a legtöbben a Lyme-kórtól tartanak, ám a természetben járva érdemes tudni, hogy ezek a paraziták egy másik, jóval agresszívebb betegséget, a kullancs-enkefalitiszt (kullancs okozta agyvelő- és agyhártyagyulladást) is terjeszthetik. A kialakuló betegség súlyossága miatt rendkívül fontos megismerni a részleteket.
Egy veszélyes kullancscsípés akár a városi parkokban, a játszótereken és a gondozott kiskertekben is megtörténhet. A kórokozót hordozó közönséges kullancsok (Ixodes ricinus) ugyanis bárhol jelen lehetnek. Hazánkban a megbetegedések száma jellemzően két hullámban csúcsosodik ki: tavasz végén (április-május), valamint az őszi időszakban (augusztus-szeptember). Földrajzilag leginkább a Dunántúl és az Északi-középhegység területei számítanak fertőzöttnek, de Magyarország egész területe érintett.
Rejtett veszélyforrás
Kevesen tudják, de a vírus nemcsak közvetlen kullancscsípés útján, hanem fertőzött állatok (főként kecskék és tehenek) nem pasztőrözött, nyers tejének fogyasztásával is bejuthat a szervezetbe. Mivel az állatok tünetmentesek, a háztáji nyers tejet felhasználás előtt mindig ajánlott legalább 5 percig forralni.
A fertőzöttek kétharmada semmit sem vesz észre, de ha valaki mégis megbetegszik, a panaszok egy 3–21 napos lappangási idő után, jellegzetesen két hullámban jelentkeznek.
1. Első fázis (influenzaszerű tünetek)
Általában 7–14 napig tart.
Jellemzői:
2. Második fázis (idegrendszeri érintettség)
A vírus ekkor éri el a központi idegrendszert, komoly gyulladást okozva az agyállományban vagy az agyhártyában.
Tünetei:
Ha a tünetek alapján felmerül az agyvelőgyulladás gyanúja, az orvosok vérvétellel, az ellenanyagok kimutatásával igazolják a betegséget. Mivel a fertőzést vírus okozza, nincs ellene célzott gyógyszer. A betegeket kórházban kezelik, ahol a tüneteket enyhítik – például lázat és fájdalmat csillapítanak, csökkentik az agy duzzanatát, vagy oldják a görcsöket. Súlyos esetekben az intenzív osztályon akár gépi lélegeztetésre is szükség lehet.
A hosszú távú következményekkel is számolni kell. Bár a fiatalok és a jó immunrendszerrel rendelkezők többsége maradványtünetek nélkül gyógyul, a betegség kimenetele kiszámíthatatlan:
A kullancs-enkefalitisz megelőzésének legbiztosabb módja a védőoltás. Az 1 éves kor felett adható vakcina alapimmunizálása 3 oltásból áll. A tartós védettség megőrzéséhez a teljes oltási sor után elegendő 5 évente emlékeztető oltást kérni.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az alábbi videóban orvos magyarázza el, mit kell tudni a kullancsok által terjesztett betegségekről:
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