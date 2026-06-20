Apró vérszívók, komoly veszélyek: ez történik, ha egy fertőzött kullancs áldozatává válsz

A kullancs-enkefalitisz egy ritka, de rendkívül súlyos agyvelő- és agyhártyagyulladás, amelyet a fertőzött kullancsok terjesztenek.

A betegség jellegzetesen két fázisban, kezdetben influenzaszerű tünetekkel, majd komoly idegrendszeri panaszokkal támad.

Mivel a vírus ellen nincs célzott gyógyszer, a leghatékonyabb védelmet a megelőző védőoltás jelenti.

A kullancscsípés után a legtöbben a Lyme-kórtól tartanak, ám a természetben járva érdemes tudni, hogy ezek a paraziták egy másik, jóval agresszívebb betegséget, a kullancs-enkefalitiszt (kullancs okozta agyvelő- és agyhártyagyulladást) is terjeszthetik. A kialakuló betegség súlyossága miatt rendkívül fontos megismerni a részleteket.

A fertőzött kullancscsípés komoly veszélyt jelenthet, ha nem figyelsz a jelekre.

Fotó: 123RF

Mikor veszélyes a kullancscsípés?

Egy veszélyes kullancscsípés akár a városi parkokban, a játszótereken és a gondozott kiskertekben is megtörténhet. A kórokozót hordozó közönséges kullancsok (Ixodes ricinus) ugyanis bárhol jelen lehetnek. Hazánkban a megbetegedések száma jellemzően két hullámban csúcsosodik ki: tavasz végén (április-május), valamint az őszi időszakban (augusztus-szeptember). Földrajzilag leginkább a Dunántúl és az Északi-középhegység területei számítanak fertőzöttnek, de Magyarország egész területe érintett.

Rejtett veszélyforrás

Kevesen tudják, de a vírus nemcsak közvetlen kullancscsípés útján, hanem fertőzött állatok (főként kecskék és tehenek) nem pasztőrözött, nyers tejének fogyasztásával is bejuthat a szervezetbe. Mivel az állatok tünetmentesek, a háztáji nyers tejet felhasználás előtt mindig ajánlott legalább 5 percig forralni.

Mik a fertőzött kullancscsípés jelei és tünetei?

A fertőzöttek kétharmada semmit sem vesz észre, de ha valaki mégis megbetegszik, a panaszok egy 3–21 napos lappangási idő után, jellegzetesen két hullámban jelentkeznek.

1. Első fázis (influenzaszerű tünetek)

Általában 7–14 napig tart.

Jellemzői:

hőemelkedés vagy láz

általános rossz közérzet és fáradtság

fejfájás, valamint izom- és végtagfájdalmak

Ezt követően egy pár napos (átlagosan 3 napig tartó) teljesen tünetmentes időszak következik, amelyet sokan a gyógyulás jeleként értelmeznek.

2. Második fázis (idegrendszeri érintettség)

A vírus ekkor éri el a központi idegrendszert, komoly gyulladást okozva az agyállományban vagy az agyhártyában.