Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Rafael névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Apró vérszívók, komoly veszélyek: ez történik, ha egy fertőzött kullancs áldozatává válsz

Apró vérszívók, komoly veszélyek: ez történik, ha egy fertőzött kullancs áldozatává válsz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kullancscsípés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 10:30
tünetekbetegségagyvelőgyulladásmegelőzés
A legtöbben a Lyme-kórtól tartanak, pedig egy sokkal agresszívebb vírus is leselkedik ránk a fűben. A kullancscsípés után ez a veszélyes kór napokig rejtőzködhet a testedben, mielőtt lecsap az idegrendszeredre. Tudd meg, hogyan ismerheted fel a veszélyt!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A kullancs-enkefalitisz egy ritka, de rendkívül súlyos agyvelő- és agyhártyagyulladás, amelyet a fertőzött kullancsok terjesztenek.
  • A betegség jellegzetesen két fázisban, kezdetben influenzaszerű tünetekkel, majd komoly idegrendszeri panaszokkal támad.
  • Mivel a vírus ellen nincs célzott gyógyszer, a leghatékonyabb védelmet a megelőző védőoltás jelenti.

A kullancscsípés után a legtöbben a Lyme-kórtól tartanak, ám a természetben járva érdemes tudni, hogy ezek a paraziták egy másik, jóval agresszívebb betegséget, a kullancs-enkefalitiszt (kullancs okozta agyvelő- és agyhártyagyulladást) is terjeszthetik. A kialakuló betegség súlyossága miatt rendkívül fontos megismerni a részleteket. 

kullancscsípés veszélyére figyelmeztető tábla
A fertőzött kullancscsípés komoly veszélyt jelenthet, ha nem figyelsz a jelekre.
Fotó: 123RF

Mikor veszélyes a kullancscsípés?

Egy veszélyes kullancscsípés akár a városi parkokban, a játszótereken és a gondozott kiskertekben is megtörténhet. A kórokozót hordozó közönséges kullancsok (Ixodes ricinus) ugyanis bárhol jelen lehetnek. Hazánkban a megbetegedések száma jellemzően két hullámban csúcsosodik ki: tavasz végén (április-május), valamint az őszi időszakban (augusztus-szeptember). Földrajzilag leginkább a Dunántúl és az Északi-középhegység területei számítanak fertőzöttnek, de Magyarország egész területe érintett.

Rejtett veszélyforrás
Kevesen tudják, de a vírus nemcsak közvetlen kullancscsípés útján, hanem fertőzött állatok (főként kecskék és tehenek) nem pasztőrözött, nyers tejének fogyasztásával is bejuthat a szervezetbe. Mivel az állatok tünetmentesek, a háztáji nyers tejet felhasználás előtt mindig ajánlott legalább 5 percig forralni.

Mik a fertőzött kullancscsípés jelei és tünetei?

A fertőzöttek kétharmada semmit sem vesz észre, de ha valaki mégis megbetegszik, a panaszok egy 3–21 napos lappangási idő után, jellegzetesen két hullámban jelentkeznek. 

1. Első fázis (influenzaszerű tünetek)
Általában 7–14 napig tart.

Jellemzői:

  • hőemelkedés vagy láz
  • általános rossz közérzet és fáradtság
  • fejfájás, valamint izom- és végtagfájdalmak
    Ezt követően egy pár napos (átlagosan 3 napig tartó) teljesen tünetmentes időszak következik, amelyet sokan a gyógyulás jeleként értelmeznek.

2. Második fázis (idegrendszeri érintettség)
A vírus ekkor éri el a központi idegrendszert, komoly gyulladást okozva az agyállományban vagy az agyhártyában.

Tünetei:

  • visszatérő magas láz, heves fejfájás, szédülés és csillapíthatatlan hányás
  • aluszékonyság, fokozott ingerlékenység, súlyos esetben tudatzavar vagy eszméletvesztés
  • izomgyengeség, görcsrohamok vagy átmeneti bénulások

Mit okozhat a kullancscsípés hosszú távon?

Ha a tünetek alapján felmerül az agyvelőgyulladás gyanúja, az orvosok vérvétellel, az ellenanyagok kimutatásával igazolják a betegséget. Mivel a fertőzést vírus okozza, nincs ellene célzott gyógyszer. A betegeket kórházban kezelik, ahol a tüneteket enyhítik – például lázat és fájdalmat csillapítanak, csökkentik az agy duzzanatát, vagy oldják a görcsöket. Súlyos esetekben az intenzív osztályon akár gépi lélegeztetésre is szükség lehet.

A hosszú távú következményekkel is számolni kell. Bár a fiatalok és a jó immunrendszerrel rendelkezők többsége maradványtünetek nélkül gyógyul, a betegség kimenetele kiszámíthatatlan:

  • Az érintettek 10%-ánál alakul ki végleges, életre szóló bénulás.
  • Gyakoriak a hosszan fennálló maradványtünetek: krónikus fáradtság, szellemi teljesítménycsökkenés, finommozgás-zavarok, valamint látás- és hallásproblémák.
  • A betegek 1-2%-a életét veszti (különösen az idősebb vagy legyengült immunrendszerű betegek körében), a légzőközpont bénulása miatt.

Mit tegyünk kullancscsípés után?

  • Természetjáráshoz viseljünk zárt, világos ruhát (amelyen könnyebben észrevehető a sötét kullancs), a nadrágszárat pedig tűrjük a zokniba.
  • Használjunk bőrre és ruházatra fújható kullancsriasztó készítményeket.
  • A szabadban töltött idő után tüzetesen vizsgáljuk át a testhajlatokat (térdhajlat, lágyék, hónalj, fül mögötti rész, hajas fejbőr határa).
  • Ha észrevesszük a vérszívót, tilos krémmel bekenni, olajozni, tekergetni vagy a potrohát megnyomni! Ehelyett gyógyszertárban kapható speciális kullancskiszedő kanállal vagy csipesszel távolítsuk el.

A kullancs-enkefalitisz megelőzésének legbiztosabb módja a védőoltás. Az 1 éves kor felett adható vakcina alapimmunizálása 3 oltásból áll. A tartós védettség megőrzéséhez a teljes oltási sor után elegendő 5 évente emlékeztető oltást kérni.
 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóban orvos magyarázza el, mit kell tudni a kullancsok által terjesztett betegségekről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu