Íme három undorító tény a szúnyogokról - jobb, ha te is vigyázol

Gyuris Rita, a TikTok kedvenc növényorvosa előszeretettel mutat be érdekes kísérleteket. Van, amikor tárgyakról, ételekről vesz mintát, amikből gomba és baktériumtelepeket tenyészt ki, vagy apró dolgokat vizsgál meg mikroszkóp alatt. Most egy szúnyogot vett górcső alá. Ha itt a nyár, akkor sajnos a bosszantó szúnyogok is megjelennek. A szúnyogok sokak fejében csak egy zümmögő fekete foltként élnek, de Rita most megmutatja, hogyan is néz ki valójában.

Így néz ki egy szúnyog a mikroszkóp alatt Fotó: TikTok/plantprotecting

„Nagy, összetett szempár, ízelt lábak, hosszú vékony potroh és egy pár szárny” – sorolja Rita a mikroszkópja alá tett szúnyog részeit.

A szúnyog szájszerve nagyon összetett, nem olyan egyszerű, hogy beléd szúrja a tűt és kiszívja a véredet.

A vastag csőszerű képződmény a labium, ebben találhatóak meg a szúró serték, csak azok hatolnak be a bőrbe. A szájszervein találhatóak érzékelő receptorok, így tudják megtalálni, hogy pontosan hová szúrják be.

Íme 3 undorító tény a szúnyogokról:

Belénk fecskendezik a nyálukat

„Az egyik szájrész azért felel, hogy visszajuttassa belénk a nyálát, ugyanis abban véralvadásgátló anyagok találhatóak.”

A vérünket eszik

„Talán köztudott, hogy a hím szúnyogok nem táplálkoznak vérrel, csak a nőstények.”

A szúnyog feje közelről Fotó: TikTok/plantprotecting

Halálos kórokat terjesztenek

A legnagyobb probléma a szúnyogokkal az, hogy halálos kimenetelű vírusokat terjesztenek. Főként a fejlődő országokban, a trópusi és a szubtrópusi területeken okoznak nagy problémát. Ilyen például Afrika, Dél-Ázsia, Dél-Amerika

– zárta a növényorvos.

A következő betegségeket terjesztik a szúnyogok:

Dengue-vírus, sárgaláz, Zika-vírus, Nyugat-nílusi vírus, Chikungunya-láz, valamint a malária, ami a nőstény szúnyogok parazitái által kiváltott betegség.