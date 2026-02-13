Paraziták élhetnek az agyadban – tudj meg mindent a toxoplazmózisról

A Toxoplasma gondii nevű parazita gyakran észrevétlenül, akár évtizedekig él az emberben, főleg az agyban és az izmokban.

Egy új kutatás szerint a parazita cisztái összetett, a kórokozó többféle alakját rejtő „mini-birodalmak”, ami megnehezíti a hatékony kezelést.

A fertőzés főként gyenge immunrendszerűeknél és terhes nőknél veszélyes, ezért fontos a higiénia és az alaposan átsütött ételek fogyasztása.

Ha hallottál már a toxoplazmózisról, tudhatod, hogy a betegséget kiváltó parazita általában macskákról vagy nyers húsról kerül az emberre. A megfertőzöttek többsége sosem tapasztal nyilvánvaló tüneteket, így a kórokozó akár évtizedeken át képes észrevétlenül a szervezetben maradni. Egy új kutatás szerint minden egyes mikroszkopikus cisztában a parazita többféle alakja rejtőzik, amelyek más-más feladatot látnak el, így biztosítva a túlélésüket.

A toxoplazmózist okozó parazita bárki agyában megbújhat

Fotó: Kitsawet Saethao / shutterstock

Az agyban lapuló parazita – minden, amit a toxoplazmózis kórokozójáról nem tudtál

Paraziták a cisztákban

Korábban úgy tudtuk, hogy a Toxoplasma gondii nevű parazita cisztái egy-egy élősködőt rejtenek, amelyek időnként aktiválódhatnak. A Kaliforniai Egyetem kutatói azonban kimutatták: a ciszták valójában kis „mini-birodalmak”, amelyekben a parazita többféle alakja van jelen, és mindegyiknek más-más a feladata.

A felfedezés egy modellezésnek köszönhető, amely során a kutatók képesek voltak izolálni és külön-külön vizsgálni az egyes sejtek működését élő szövetben. Mint kiderült, a kórokozó egyes altípusai a túlélést biztosítják, mások egy lehetséges új gazdatest meghódítására készülnek, illetve akadnak, amelyek bármikor aktiválódhatnak betegséget okozva.

Hol lapulnak a ciszták?

A ciszták elsősorban az agyban, de az izmokban és a szívben is megtalálhatók. Ezeken a területeken a kórokozók könnyebben ellenállnak a legtöbb elérhető terápiának, a fertőzés újraaktiválódása pedig komoly szövődményekhez vezethet, például toxoplazmás agy- vagy szembetegséghez. A legveszélyeztetettebbek a gyenge immunrendszerrel rendelkező emberek és a terhes nők. Utóbbi esetben a magzatban komoly egészségügyi problémákat okozhat a fertőzés.