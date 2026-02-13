Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A toxoplazmózist okozó Toxoplasma gondii nevű parazita illusztrációja

Paraziták élhetnek az agyadban – tudj meg mindent a toxoplazmózisról

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 13:45
Sokan úgy gondolják, a Toxoplasma gondii nevű parazita a legtöbb esetben ártalmatlan, pedig ez az apró élősködő sokkal aktívabb, mint képzelnéd. Új kutatásban bizonyították tudósok, hogy a gazdatest agyában vagy izomszöveteiben megbúvó kórokozó többféle alakban, összetett módon működik, megnehezítve a toxoplazmózis hatékony gyógyszeres kezelését.
Kelemen Dorina
Kelemen Dorina
  • A Toxoplasma gondii nevű parazita gyakran észrevétlenül, akár évtizedekig él az emberben, főleg az agyban és az izmokban.
  • Egy új kutatás szerint a parazita cisztái összetett, a kórokozó többféle alakját rejtő „mini-birodalmak”, ami megnehezíti a hatékony kezelést.
  • A fertőzés főként gyenge immunrendszerűeknél és terhes nőknél veszélyes, ezért fontos a higiénia és az alaposan átsütött ételek fogyasztása.

Ha hallottál már a toxoplazmózisról, tudhatod, hogy a betegséget kiváltó parazita általában macskákról vagy nyers húsról kerül az emberre. A megfertőzöttek többsége sosem tapasztal nyilvánvaló tüneteket, így a kórokozó akár évtizedeken át képes észrevétlenül a szervezetben maradni. Egy új kutatás szerint minden egyes mikroszkopikus cisztában a parazita többféle alakja rejtőzik, amelyek más-más feladatot látnak el, így biztosítva a túlélésüket.

Toxoplazmózist kimutató vérteszt
A toxoplazmózist okozó parazita bárki agyában megbújhat
Fotó: Kitsawet Saethao / shutterstock

Az agyban lapuló parazita – minden, amit a toxoplazmózis kórokozójáról nem tudtál

Paraziták a cisztákban

Korábban úgy tudtuk, hogy a Toxoplasma gondii nevű parazita cisztái egy-egy élősködőt rejtenek, amelyek időnként aktiválódhatnak. A Kaliforniai Egyetem kutatói azonban kimutatták: a ciszták valójában kis „mini-birodalmak”, amelyekben a parazita többféle alakja van jelen, és mindegyiknek más-más a feladata. 

A felfedezés egy modellezésnek köszönhető, amely során a kutatók képesek voltak izolálni és külön-külön vizsgálni az egyes sejtek működését élő szövetben. Mint kiderült, a kórokozó egyes altípusai a túlélést biztosítják, mások egy lehetséges új gazdatest meghódítására készülnek, illetve akadnak, amelyek bármikor aktiválódhatnak betegséget okozva.

Hol lapulnak a ciszták?

A ciszták elsősorban az agyban, de az izmokban és a szívben is megtalálhatók. Ezeken a területeken a kórokozók könnyebben ellenállnak a legtöbb elérhető terápiának, a fertőzés újraaktiválódása pedig komoly szövődményekhez vezethet, például toxoplazmás agy- vagy szembetegséghez. A legveszélyeztetettebbek a gyenge immunrendszerrel rendelkező emberek és a terhes nők. Utóbbi esetben a magzatban komoly egészségügyi problémákat okozhat a fertőzés.

Toxoplazmózist kutató laboránsok mikroszkópokkal
A Toxoplasma gondii gyakran évtizedeken át tünetmentesen él az emberben
Fotó: Jacktamrong /  Shutterstock 

Hogyan ismerhetjük fel a fertőzést? A toxoplazmózis tünetei

A toxoplazmózis tünetei többfélék lehetnek, függően attól, hogy egészséges vagy immungyenge felnőttekről, újszülöttekről, várandós nőkről vagy súlyosabb esetekről van-e szó. Az eltérő csoportokat tekintve a szimptómák a következők lehetnek:

Egészséges felnőtteknél:

  • gyakran tünetmentes
  • ritkán: láz, fejfájás, izomfájdalom, fáradtság, nyirokcsomó-duzzanat

Legyengült immunrendszerű betegeknél vagy súlyos esetekben:

  • zavartság, koordinációs problémák
  • rohamok, tüdő- vagy szívproblémák
  • szemgyulladás, homályos látás

Újszülötteknél:

  • szemproblémák, sárgaság, máj‑ és lépmegnagyobbodás, görcsök

Várandósság esetén a magzatot érintő problémák lehetnek:

  • fejlődési rendellenesség, vetélés, halvaszületés

Miért olyan bonyolult a toxoplazmózis kezelése?  

A ciszták a parazita akár 5 különböző, lassan szaporodó altípusát is tartalmazhatják, amelyek különböző funkciókkal rendelkeznek, például a fentebb említett feladatokkal. Ez magyarázza, miért nem hatékony az eddigi gyógyszeres kezelések többsége, amelyek főként a gyorsan szaporodó parazitaalakokra hatnak.

Hogyan védekezhetünk a betegség ellen?

Mindenekelőtt érdemes odafigyelni az étkezésre, főként a nyers vagy nem kellően átsütött húsok fogyasztásakor. Emellett kiemelten fontos a higiénia, például macskatartás esetén. Habár a fertőzés sokakat érint, a betegség ritkán okoz súlyos gondot egészséges immunrendszer mellett.  

Miként szabadulhatunk meg végleg a parazitáktól?

A kutatás eredményei lehetőséget adnak a tudósoknak arra, hogy pontosan meghatározhassák a Toxoplasma gondii nevű parazita legveszélyesebb altípusait, és új, célzott gyógymódokat találjanak. Mindezzel új perspektívák nyílnak a toxoplazmózis kutatásában.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az agyban rejtőző parazitákról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

