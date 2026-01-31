Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Ezek a világ legveszélyesebb állatai

Erre te sem vagy felkészülve! Ezek a világ legveszélyesebb állatai – Nem azok, amikre gondolnál

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 19:15
A legtöbb emberéletet nem a vérszomjas ragadozók, hanem sokkal apróbb állatok oltják ki. Ha azt hiszed, hogy az oroszlán vagy a cápa a legveszélyesebb állat, akkor most kapaszkodj meg: a valóság egészen más.
Porosz Viktória
A hollywoodi filmek alapján azt hihetnénk, hogy a legnagyobb veszélyt a dzsungelek királya vagy a tenger fenyegető ragadozói jelentik. Pedig a valóságban ezek az állatok évente „csak” néhány száz áldozatot szednek. De akkor melyik az a legveszélyesebb állat, amely annyi emberéletet követel? A válasz igencsak meglepő!

Nem az oroszlán a legveszélyesebb állat.
Azt gondolnád, hogy a legveszélyesebb állat az oroszlán? Akkor tévedsz!
Fotó: wikipedia
  • A filmes rémmesékkel szemben nem a ragadozók, hanem a „láthatatlan” veszélyek szedik a legtöbb áldozatot.
  • A skorpióktól a kígyókon át a veszettséget terjesztő kutyákig döbbenetesen magas a halálozás.
  • A legtöbb emberéletet mégis a szúnyogok követelik, messze lekörözve minden más állatot.

A világ legveszélyesebb állatai: erre még te sem gondoltál

Egy oroszlánnal nem szívesen kerülünk összetűzésbe, de nem is történik meg olyan gyakran, évente 200 embert ölnek meg. A másik rettegett fenevad, a krokodil, amelyik évente 1000 ember életét oltja ki, szintén nem listavezető. Lássuk hát, melyek a világ legveszélyesebb állatai!

Skorpiók – évente 3300 embert ölnek meg

Bár a világon élő több mint 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 jelent komoly veszélyt az emberre, évente így is számos halálesetet okoznak. A skorpiók jellemzően védekezésből csípnek, például amikor egy cipőbe bújva meglepetésszerűen támadnak. A legveszélyesebb fajok Észak-Afrikában, Arizonában és Mexikóban élnek. Érdekesség, hogy nem a nagy ollójú, ijesztő kinézetű skorpiók a legmérgezőbbek, hanem éppen azok, amelyek kisebb ollóval rendelkeznek.

Hm és nőstény skorpió egy kövön.
A skorpiók is csupán 3300 áldozatot szednek évente
Fotó: wikipedia

Kutyák – évente 59 000 embert ölnek meg

Igen, a házi kedvencként ismert kutya is szerepel ezen a listán a veszettség miatt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente körülbelül 59 ezer ember hal meg veszettségben túlnyomórészt kutyaharapás következtében. A városi kedvencek nem jelentenek veszélyt, hiszen Magyarországon kötelező a védőoltás, de egy kóbor, oltatlan eb már komoly fenyegetést jelenthet. A baj főként Ázsiában és Afrikában jelentős, ahol az oltásokhoz való hozzáférés korlátozott.

kétveszettségben szenvedő kutya egy ketrecben.
Veszettség jeleit mutató kutyák; a beteg kutyák által terjesztett betegség következtében 59 ezer ember hal meg évente
Fotó: wikipedia

Kígyók – évente 138 000 embert ölnek meg

A világon évente több mint 138 ezer ember veszíti életét kígyómarás következtében. Ez elképesztően magas szám. Különösen úgy, hogy sok haláleset megelőzhető lenne megfelelő egészségügyi ellátással és ellenszérummal. A legtöbb áldozatot az indiai kobra okozza főként mezőgazdasági munkák közben, amikor a kígyókat véletlenül megzavarják. A kobra mérge az idegrendszert támadja, és súlyos esetben gyors légzésleállást is okozhat. A legveszélyesebb kígyók közé tartozik a fekete mamba, amely már néhány csepp mérgével is halált okozhat, de a pitonok sem viccelnek: ők egészben nyelik le a zsákmányukat, akár egy felnőtt embert is.

egy óriáis indiai piton tekereg a földön.
Egy megtermett indiai piton - ha éhes, egészben is képes lenyelni
Fotó: wikipedia

Szúnyogok – évente 725 000 embert ölnek meg

Bár nem a harapása halálos, hanem olyan betegségeket terjeszt, amelyek milliók életét követelik évente. A fertőzés vérszívás közben jut át egyik gazdaszervezetről a másikra. A betegség leginkább Afrikában és Délkelet-Ázsiában szedi áldozatait, különösen a gyermekek és legyengült immunrendszerű emberek körében.

Egy embert megcsípő maláriaszúnyog.
A maláriát és más fertőző betegségeket terjesztő szunyogok évente 725 000 embert ölnek meg
Fotó: wikipedia

A malária mellett ezek a szúnyogok más veszélyes kórokozókat is terjesztenek, például a dengue-lázat, Zika-vírust és sárgalázat. Évente nagyjából 725 ezer ember hal meg szúnyog által terjesztett fertőzések következtében, így ez a kis rovar kétségkívül a világ leghalálosabb állata. Érdekesség, hogy csak a nőstény szúnyog csíp, a vérre a peték fejlődéséhez van szüksége. Kegyetlen, de hatékony túlélési stratégia.

Ember – saját magunk legnagyobb ellensége?

Ha csak a gyilkosságokat nézzük, akkor az ember maga is felkerül erre a nem túl hízelgő listára. Évente nagyjából 400 ezer ember esik más emberek áldozatául világszerte. Korábbi adatok szerint a halálesetek 0,7%-át emberölés okozta, de egyes régiókban, például Latin-Amerikában, ez az arány jóval magasabb. El Salvadorban például meghaladja a 7%-ot. Persze ez nem állati ösztönből fakad, de ha csak a számokat nézzük, az emberi agresszió is tragikusan magas áldozatszámot jelent.

