Erre te sem vagy felkészülve! Ezek a világ legveszélyesebb állatai – Nem azok, amikre gondolnál

A hollywoodi filmek alapján azt hihetnénk, hogy a legnagyobb veszélyt a dzsungelek királya vagy a tenger fenyegető ragadozói jelentik. Pedig a valóságban ezek az állatok évente „csak” néhány száz áldozatot szednek. De akkor melyik az a legveszélyesebb állat, amely annyi emberéletet követel? A válasz igencsak meglepő!

Azt gondolnád, hogy a legveszélyesebb állat az oroszlán? Akkor tévedsz!

Fotó: wikipedia

A filmes rémmesékkel szemben nem a ragadozók, hanem a „láthatatlan” veszélyek szedik a legtöbb áldozatot.

A skorpióktól a kígyókon át a veszettséget terjesztő kutyákig döbbenetesen magas a halálozás.

A legtöbb emberéletet mégis a szúnyogok követelik, messze lekörözve minden más állatot.

A világ legveszélyesebb állatai: erre még te sem gondoltál

Egy oroszlánnal nem szívesen kerülünk összetűzésbe, de nem is történik meg olyan gyakran, évente 200 embert ölnek meg. A másik rettegett fenevad, a krokodil, amelyik évente 1000 ember életét oltja ki, szintén nem listavezető. Lássuk hát, melyek a világ legveszélyesebb állatai!

Skorpiók – évente 3300 embert ölnek meg

Bár a világon élő több mint 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 jelent komoly veszélyt az emberre, évente így is számos halálesetet okoznak. A skorpiók jellemzően védekezésből csípnek, például amikor egy cipőbe bújva meglepetésszerűen támadnak. A legveszélyesebb fajok Észak-Afrikában, Arizonában és Mexikóban élnek. Érdekesség, hogy nem a nagy ollójú, ijesztő kinézetű skorpiók a legmérgezőbbek, hanem éppen azok, amelyek kisebb ollóval rendelkeznek.

A skorpiók is csupán 3300 áldozatot szednek évente

Fotó: wikipedia

Kutyák – évente 59 000 embert ölnek meg

Igen, a házi kedvencként ismert kutya is szerepel ezen a listán a veszettség miatt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente körülbelül 59 ezer ember hal meg veszettségben túlnyomórészt kutyaharapás következtében. A városi kedvencek nem jelentenek veszélyt, hiszen Magyarországon kötelező a védőoltás, de egy kóbor, oltatlan eb már komoly fenyegetést jelenthet. A baj főként Ázsiában és Afrikában jelentős, ahol az oltásokhoz való hozzáférés korlátozott.

Veszettség jeleit mutató kutyák; a beteg kutyák által terjesztett betegség következtében 59 ezer ember hal meg évente

Fotó: wikipedia

Kígyók – évente 138 000 embert ölnek meg

A világon évente több mint 138 ezer ember veszíti életét kígyómarás következtében. Ez elképesztően magas szám. Különösen úgy, hogy sok haláleset megelőzhető lenne megfelelő egészségügyi ellátással és ellenszérummal. A legtöbb áldozatot az indiai kobra okozza főként mezőgazdasági munkák közben, amikor a kígyókat véletlenül megzavarják. A kobra mérge az idegrendszert támadja, és súlyos esetben gyors légzésleállást is okozhat. A legveszélyesebb kígyók közé tartozik a fekete mamba, amely már néhány csepp mérgével is halált okozhat, de a pitonok sem viccelnek: ők egészben nyelik le a zsákmányukat, akár egy felnőtt embert is.