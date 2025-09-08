Súlyos bajt jelez, ha ilyen sárgás csomót veszel észre a szemed körül

A magas koleszterinszint egyetlen látható tünettel jelentkezik: szemhéjon megjelenő sárgás csomók formájában. Ezek valójában zsír- és koleszterin lerakódások, orvosi nevükön xanthelasmák.

Ha ilyen sárgás csomót veszel észre a szemed körül, magas lehet a koleszterinszinted.

Fotó: Nadezhda Dorokhova / Shutterstock

Miért alakulnak ki koleszterin lerakódások?

A legjellemzőbb ok a magas LDL-koleszterin-szint, amit a köznyelvben rossz koleszterinnek nevezünk. A magas koleszterinszintnek szintén több oka lehet, az egyik a genetikai hajlam. Ha a szülőknek vagy nagyszülőknek magas volt a koleszterinszintjük, nagyobb az esély a xanthelasma megjelenésére. Gyakran társulhat továbbá májbetegségekhez, kezeletlen cukorbetegséghez, valamint előidézheti a dohányzás és a mozgásszegény életmód is. Középkorú nőknél gyakoribb, de tulajdonképpen bárkinél előfordulhat.

Hogyan ismerheted fel?

Leggyakrabban a szemhéj belső sarkánál jelenik meg, puha, és kissé kiemelkedik a bőr felszínéből. Nem fájdalmas, nem viszket, nem rontja a látást, ugyanakkor érdemes rá felfigyelni, hiszen azt jelzi, hogy a vérzsírszint magasabb lehet a kelleténél.

A tünetek jellegzetesek, ezért általában könnyű észrevenni:

sárgás vagy halványbarna, puha tapintású plakk a szemhéjon;

gyakran mindkét szemnél megjelenik;

nem okoz fájdalmat, nem vérzik, nem gyullad be.

Éppen ezért sokan nem veszik komolyan, mert nem jár kellemetlenséggel. Az igazi probléma viszont az, hogy a szervezetben másutt, például az erekben is zajlanak lerakódási folyamatok.

Mit lehet tenni ellene?

A xanthelasma önmagától nem múlik el. Krémekkel és házi praktikákkal ritkán érhető el eredmény. Ha zavaró, orvosi kezelésre van szükség, de a kiváltó okot is mindenképpen rendezni kell. Az orvos többféle módszert javasolhat: lézeres kezelést, sebészi kimetszést vagy kémiai hámlasztást. Ezekkel eltávolítható a csomó, de ha a vér koleszterinszintje magas marad, idővel visszatérhet. Ezért van nagy jelentősége a gyógyszeres kezelésnek és az életmódváltásnak. A koleszterinszintet csökkentő gyógyszerek, a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend, a rendszeres mozgás, a dohányzás abbahagyása és az alkoholfogyasztás mérséklése mind fontos ahhoz, hogy ne alakuljon ki újabb lerakódás.