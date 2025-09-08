Súlyos bajt jelez, ha ilyen sárgás csomót veszel észre a szemed körül

A magas koleszterinszint egyetlen látható tünettel jelentkezik: szemhéjon megjelenő sárgás csomók formájában. Ezek valójában zsír- és koleszterin lerakódások, orvosi nevükön xanthelasmák.
A legjellemzőbb ok a magas LDL-koleszterin-szint, amit a köznyelvben rossz koleszterinnek nevezünk. A magas koleszterinszintnek szintén több oka lehet, az egyik a genetikai hajlam. Ha a szülőknek vagy nagyszülőknek magas volt a koleszterinszintjük, nagyobb az esély a xanthelasma megjelenésére. Gyakran társulhat továbbá májbetegségekhez, kezeletlen cukorbetegséghez, valamint előidézheti a dohányzás és a mozgásszegény életmód is. Középkorú nőknél gyakoribb, de tulajdonképpen bárkinél előfordulhat.
Leggyakrabban a szemhéj belső sarkánál jelenik meg, puha, és kissé kiemelkedik a bőr felszínéből. Nem fájdalmas, nem viszket, nem rontja a látást, ugyanakkor érdemes rá felfigyelni, hiszen azt jelzi, hogy a vérzsírszint magasabb lehet a kelleténél.
A tünetek jellegzetesek, ezért általában könnyű észrevenni:
Éppen ezért sokan nem veszik komolyan, mert nem jár kellemetlenséggel. Az igazi probléma viszont az, hogy a szervezetben másutt, például az erekben is zajlanak lerakódási folyamatok.
A xanthelasma önmagától nem múlik el. Krémekkel és házi praktikákkal ritkán érhető el eredmény. Ha zavaró, orvosi kezelésre van szükség, de a kiváltó okot is mindenképpen rendezni kell. Az orvos többféle módszert javasolhat: lézeres kezelést, sebészi kimetszést vagy kémiai hámlasztást. Ezekkel eltávolítható a csomó, de ha a vér koleszterinszintje magas marad, idővel visszatérhet. Ezért van nagy jelentősége a gyógyszeres kezelésnek és az életmódváltásnak. A koleszterinszintet csökkentő gyógyszerek, a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend, a rendszeres mozgás, a dohányzás abbahagyása és az alkoholfogyasztás mérséklése mind fontos ahhoz, hogy ne alakuljon ki újabb lerakódás.
Az első lépés a rendszeres laborvizsgálat. Egy egyszerű vérvétellel kiderül, milyen magas a koleszterinszinted. Ha emelkedett, időben tudsz lépni. Sok apró életmódbeli változtatással már sokat tehetsz a megelőzésért.
Mona Lisa titkos betegsége?
Leonardo da Vinci leghíresebb modellje nemcsak a mosolyáról híres, hanem egy rejtett betegségéről is. Orvosi szemmel vizsgálva ugyanis feltűnő, hogy a bal szemhéja sarkában sárgás folt látható, míg a jobb kézfején, a mutatóujj tövénél egy körülbelül 3 centis, göbös duzzanat rajzolódik ki. A szakértők szerint ezek a tünetek arra utalhatnak, hogy a titokzatos hölgy öröklötten magas koleszterinszinttel élt.
Ha a szemhéjadon új, sárgás csomót veszel észre, vagy a meglévő növekedni kezd, érdemes szemészhez vagy bőrgyógyászhoz fordulni. Minél előbb derül ki, hogy a probléma magas koleszterinszintet jelez, annál hatékonyabban lehet megelőzni a későbbi szív- és érrendszeri betegségeket.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.