Súlyos bajt jelez, ha ilyen sárgás csomót veszel észre a szemed körül

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 16:30
A szem körül megjelenő apró, sárgás csomók elsőre csupán esztétikai problémának tűnnek. Valójában azonban a magas koleszterinszint intő jelei lehetnek, amit nem érdemes félvállról venni.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A magas koleszterinszint egyetlen látható tünettel jelentkezik: szemhéjon megjelenő sárgás csomók formájában. Ezek valójában zsír- és koleszterin lerakódások, orvosi nevükön xanthelasmák.

Magas koleszterinszintet jelző sárga zsírcsomó a szem körül
Ha ilyen sárgás csomót veszel észre a szemed körül, magas lehet a koleszterinszinted.
Fotó: Nadezhda Dorokhova /  Shutterstock 

Miért alakulnak ki koleszterin lerakódások?

A legjellemzőbb ok a magas LDL-koleszterin-szint, amit a köznyelvben rossz koleszterinnek nevezünk. A magas koleszterinszintnek szintén több oka lehet, az egyik a genetikai hajlam. Ha a szülőknek vagy nagyszülőknek magas volt a koleszterinszintjük, nagyobb az esély a xanthelasma megjelenésére. Gyakran társulhat továbbá májbetegségekhez, kezeletlen cukorbetegséghez, valamint előidézheti a dohányzás és a mozgásszegény életmód is. Középkorú nőknél gyakoribb, de tulajdonképpen bárkinél előfordulhat.

Hogyan ismerheted fel?

Leggyakrabban a szemhéj belső sarkánál jelenik meg, puha, és kissé kiemelkedik a bőr felszínéből. Nem fájdalmas, nem viszket, nem rontja a látást, ugyanakkor érdemes rá felfigyelni, hiszen azt jelzi, hogy a vérzsírszint magasabb lehet a kelleténél.

A tünetek jellegzetesek, ezért általában könnyű észrevenni:

  • sárgás vagy halványbarna, puha tapintású plakk a szemhéjon;
  • gyakran mindkét szemnél megjelenik;
  • nem okoz fájdalmat, nem vérzik, nem gyullad be.

Éppen ezért sokan nem veszik komolyan, mert nem jár kellemetlenséggel. Az igazi probléma viszont az, hogy a szervezetben másutt, például az erekben is zajlanak lerakódási folyamatok.

Mit lehet tenni ellene?

A xanthelasma önmagától nem múlik el. Krémekkel és házi praktikákkal ritkán érhető el eredmény. Ha zavaró, orvosi kezelésre van szükség, de a kiváltó okot is mindenképpen rendezni kell. Az orvos többféle módszert javasolhat: lézeres kezelést, sebészi kimetszést vagy kémiai hámlasztást. Ezekkel eltávolítható a csomó, de ha a vér koleszterinszintje magas marad, idővel visszatérhet. Ezért van nagy jelentősége a gyógyszeres kezelésnek és az életmódváltásnak. A koleszterinszintet csökkentő gyógyszerek, a zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend, a rendszeres mozgás, a dohányzás abbahagyása és az alkoholfogyasztás mérséklése mind fontos ahhoz, hogy ne alakuljon ki újabb lerakódás.

Hogyan előzheted meg?

Az első lépés a rendszeres laborvizsgálat. Egy egyszerű vérvétellel kiderül, milyen magas a koleszterinszinted. Ha emelkedett, időben tudsz lépni. Sok apró életmódbeli változtatással már sokat tehetsz a megelőzésért. 

  • Több rostos ételt, teljes kiőrlésű gabonát és halat iktass az étrendedbe, kevesebb feldolgozott, zsíros ételt fogyassz. 
  • Heti legalább háromszor fél óra mozgást is iktass be az életedbe. 
  • Ha van cukorbetegséged vagy májproblémád, azt is rendezd mihamarabb.

Mona Lisa titkos betegsége?

Leonardo da Vinci leghíresebb modellje nemcsak a mosolyáról híres, hanem egy rejtett betegségéről is. Orvosi szemmel vizsgálva ugyanis feltűnő, hogy a bal szemhéja sarkában sárgás folt látható, míg a jobb kézfején, a mutatóujj tövénél egy körülbelül 3 centis, göbös duzzanat rajzolódik ki. A szakértők szerint ezek a tünetek arra utalhatnak, hogy a titokzatos hölgy öröklötten magas koleszterinszinttel élt. 

Mikor fordulj orvoshoz?

Ha a szemhéjadon új, sárgás csomót veszel észre, vagy a meglévő növekedni kezd, érdemes szemészhez vagy bőrgyógyászhoz fordulni. Minél előbb derül ki, hogy a probléma magas koleszterinszintet jelez, annál hatékonyabban lehet megelőzni a későbbi szív- és érrendszeri betegségeket.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
