Napszúrást kaptál? Ezt azonnal tedd meg

A napszúrás nem mindig jelentkezik rögtön, sokszor csak órákkal később kezded érezni, hogy túl sok időt töltöttél a napon. Ezért is fontos tudni, mire figyelj, és mi az, amit azonnal meg kell tenned, ha érzed, hogy valami nincs rendben.

A napszúrásnak súlyos tünetei lehetnek.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mi történik a szervezetedben, ha napszúrást kapsz?

A fejet ért túlzott hőhatás miatt az agyhártya begyulladhat – még akkor is, ha nincs jelen semmilyen vírus vagy baktérium. Ezt nevezzük steril gyulladásnak. A gyulladás során az agyhártya megduzzad, vizenyőssé válik, és nyomja az agy egyes területeit. Ezért alakul ki fejfájás, hányinger, szédülés, de akár zavartság vagy ájulás is lehet belőle, ha nem avatkozol közbe időben. A folyamatot súlyosbítja, hogy az izzadással nemcsak vizet, hanem sok-sok sót is veszítesz, amit pótolni kellene.

Tünetek, amelyeket ne bagatellizálj el

Nem mindig könnyű megkülönböztetni, hogy csak meleged van, vagy már napszúrást kaptál. A következő tüneteknél érdemes gyanakodni:

lüktető, tompa vagy erős fejfájás

szédülés, kábultság, zavartság

hányinger, esetleg hányás

nyirkos, sápadt bőr

forró homlok, de közben borzongás

tarkómerevség

ájulás, ájulásközeli állapot

Gyerekeknél ezek a tünetek még gyorsabban jelentkezhetnek. Náluk vékonyabb a koponyacsont, és érzékenyebb a vízháztartás is, ezért a napszúrás veszélye náluk fokozottabban fennáll.

Ez az első dolog, amit meg kell tenned!

Amint gyanús tüneteket tapasztalsz, azonnal árnyékos, hűvös helyre kell vonulnod – vagy vinni az érintettet. Fektesd le, a felsőteste enyhén legyen megemelve. Helyezz a homlokára, tarkójára langyos vizes borogatást – de semmiképp se jéghideget, mert az sokkot okozhat. Ha tud ülni és nyelni, itass vele egy teáskanálnyi sóval elkevert vizet, hogy a folyadékon kívül a só is pótolva legyen a szervezetében. Ha ez nem megy, a sima víz mellé etess vele ropit, sós kekszet, vagy gyógyszertárban kapható izotóniás italt.

Mire figyelj a hűtésnél?

A jéghideg zuhany, a jeges borogatás és a hirtelen lehűtés nem hogy segítenek, de még rontanak is a helyzeten. A langyos zuhany, enyhén nedves törölköző, légkondi alatti pihenés sokkal kíméletesebb és biztonságosabb megoldások.