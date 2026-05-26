A szakértő szerint ételmérgezést kockáztatsz – Íme 4 étel, amiket nem kéne megenned másnap

Sokan úgy hiszik, hogy a hűtő egy mágikus időkapszula, ami meggátolja, hogy az ételek megromoljanak, pedig a valóság ennél jóval kegyetlenebb. Néhány közkedvelt étel ugyanis sokkal alattomosabb lehet, mint egy rosszul megválasztott randipartner, aki csak az összeköltözés után mutatja meg az igazi arcát. Az alábbi maradékoktól ugyanis nagyon könnyen ételmérgezést lehet kapni.

Ha így néz ki a pizzád, az ételmérgezés garantált. A rossz hír, hogy a spórák és a gombafonalak már az előtt megjelennek, hogy ennyire látványos lenne.

A főtt csirkét mindig a főzéstől számított két órán belül érdemes hűtőbe tenni.

A rizses ételeket legkésőbb egy napon belül meg kell enni.

A szobahőmérsékleten hagyott pizzát reggel már ki kell dobni.

A felbontott konzervek tartalmát nem szabad a saját fémdobozukban tárolni.

A hűtőszekrény csak lassítja, de nem akadályozza meg az ételek megromlását.

Leginkább a tárolás módján és az eltelt időn múlik, hogy a másnapi ebéd ajándék lesz-e vagy átok. Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológia tanszékének docense szerint néhány étel esetében a baktériumok teljesen észrevétlenül lephetik el az előző napról megmaradt ételt, ezért azokat nem érdemes sokáig tartogatni a hűtőben, mert a baktériumok nagyon gyorsan képesek elszaporodni rajtuk.

Íme a 4 étel, amit ajánlott még aznap megenni, ha nem akarunk ételmérgezést kapni

Csirkehús, a baciszálloda

A csirke az egyik legnépszerűbb ételmaradék, hiszen rengetegen szeretik beletenni salátába vagy szendvicsbe. Van azonban egy sötét oldala is. Mivel magas a víztartalma és nem túl savas, ezért a baktériumok számára egy valódi ötcsillagos luxusszállodaként funkcionál. Ha a szeletelésnél véres lé folyik belőle, akkor jobb, ha gyomor helyett inkább kukában landol. A szakértő szerint mivel gyorsan hajlamos megromlani, sütés után két órán belül érdemes hűtőbe tenni, és még ott is csak három napig biztonságos tárolni. Utána inkább nem érdemes kísérteni a sorsot, hacsak nem vágyunk egy intenzív méregtelenítő kúrára.

Rizs, a csendes gyilkos a konyhában

Egy tál ártatlannak tűnő főtt rizs is hatalmas galibát okozhat. A nyers rizsben olyan spórák rejtőzhetnek, amik főzés után is életképesek maradhatnak. Ha a rizottót vagy a sushit túl sokáig hagyod a pulton pihenni, ezek a spórák aktivizálódnak és méreganyagokat kezdenek termelni. Primrose Freestone szerint, ha a rizses ételeket későbbre tartogatjuk, az elkészülésük után azonnal le kell hűteni, és 24 órán belül kötelező elfogyasztani. Ha ennél tovább várunk, a rizsen lévő spórák és baktériumok meg fogják bosszulni a halogatást és máris jelentkeznek az ételmérgezés tünetei.