Bakancslistás kaland: tudd meg, mit rejt a Fertőrákosi Kőfejtő mélye

A Fertő-táj látványos pontja egy egykori ipari terület, amely monumentális időgépként működik. A Fertőrákosi Kőfejtő különlegességét az itt található lajtamészkő adja, amelynek eredete több mint tízmillió évre nyúlik vissza. Ebben az időszakban a területet a Pannon-beltenger borította, a vízben pedig hatalmas mennyiségű vörösmoszat élt. Ezek mészvázaiból és az iszapba rakódott tengeri élőlények maradványaiból alakult ki az a jól megmunkálható, ellenálló kőzet, amelyet már a rómaiak is előszeretettel használtak építkezéseikhez.

A kőfejtés aranykora az 1860-as években kezdődött, amikor száznál is több munkás dolgozott a falak között. Érdekesség, hogy a bécsi építészet olyan remekműveihez is innen szállították az alapanyagot, mint a Természettudományi Múzeum vagy a Művészettörténeti Múzeum épülete. A terület azonban sötétebb korszakokat is megélt: a második világháború idején kényszermunkatábor működött itt, amire ma emléktábla hívja fel a látogatók figyelmét.

A Fertőrákosi Kőfejtőt és Témaparkot körülvevő vadregényes környezet, ahol elkél a kényelmes túracipő.

Kilátók és panorámafolyosók a sziklák felett

A Témapark bejáratától induló panorámafolyosó egészen újszerű perspektívából mutatja be a környéket. Az útvonal olyan élményt nyújt, mintha egy lombkoronasétányon járnánk, ám a stabil szerkezetnek köszönhetően a tériszonnyal küzdők is bátran végigsétálhatnak rajta. A sétány érinti a Sziklai benge tanösvényt, amely nevét egy ritka, hazánkban itt legnagyobb tömegben előforduló cserjéről kapta.

A séta során négy különböző kilátópontnál állhatunk meg. Az egyik legszebb kilátás a Fertő-medencére és magára a tóra nyílik, ahol ingyenesen használható távcsövek segítik a vízi világ és a távoli hajók megfigyelését. A Szárhalmi-erdőre néző pontnál a környék apró, piros tetős házai és a dús vegetáció alkotnak festői képet. A kacskaringós ösvényeken haladva a látogatók megismerhetik az 1989-es Páneurópai Piknik jelentőségét és a sopronkőhidai börtön történetét is.