Bakancslistás kaland: tudd meg, mit rejt a Fertőrákosi Kőfejtő mélye

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 13:35
Időutazás és természetjárás vár rád a hazai turizmus egyik legkülönlegesebb helyszínén, ahol egyszerre van jelen a történelem és a geológia. Érdemes egy egész napos kirándulást tervezni ide, hiszen a Fertőrákosi Kőfejtő minden korosztály számára tartogat izgalmas felfedeznivalót.
Etédi Alexa
A Fertő-táj látványos pontja egy egykori ipari terület, amely monumentális időgépként működik. A Fertőrákosi Kőfejtő különlegességét az itt található lajtamészkő adja, amelynek eredete több mint tízmillió évre nyúlik vissza. Ebben az időszakban a területet a Pannon-beltenger borította, a vízben pedig hatalmas mennyiségű vörösmoszat élt. Ezek mészvázaiból és az iszapba rakódott tengeri élőlények maradványaiból alakult ki az a jól megmunkálható, ellenálló kőzet, amelyet már a rómaiak is előszeretettel használtak építkezéseikhez.

A Fertőrákosi Kőfejtő bejárata.
A Fertőrákosi Kőfejő izgalmas kalandokkal vár tavasztól őszig.
Fotó: wikipédia_Joadl 
  • Millió éves titkok: őscápa-állkapocs és tengeri fosszíliák a hegy gyomrában.
  • Pazar panoráma: különleges szikla feletti sétány és ingyenes távcsövek a Fertő-tóra.
  • Kultúra a barlangban: világszínvonalú színházélmény és interaktív témapark.

Miért érdemes ellátogatni Fertőrákosi Kőfejtő falai közé?

A kőfejtés aranykora az 1860-as években kezdődött, amikor száznál is több munkás dolgozott a falak között. Érdekesség, hogy a bécsi építészet olyan remekműveihez is innen szállították az alapanyagot, mint a Természettudományi Múzeum vagy a Művészettörténeti Múzeum épülete. A terület azonban sötétebb korszakokat is megélt: a második világháború idején kényszermunkatábor működött itt, amire ma emléktábla hívja fel a látogatók figyelmét.

A Fertőrákosi Kőfejtőt és Témaparkot körülvevő bozótos környezet.
A Fertőrákosi Kőfejtőt és Témaparkot körülvevő vadregényes környezet, ahol elkél a kényelmes túracipő.
Fotó: belizar / shutterstock

Kilátók és panorámafolyosók a sziklák felett

A Témapark bejáratától induló panorámafolyosó egészen újszerű perspektívából mutatja be a környéket. Az útvonal olyan élményt nyújt, mintha egy lombkoronasétányon járnánk, ám a stabil szerkezetnek köszönhetően a tériszonnyal küzdők is bátran végigsétálhatnak rajta. A sétány érinti a Sziklai benge tanösvényt, amely nevét egy ritka, hazánkban itt legnagyobb tömegben előforduló cserjéről kapta.

A Fertőrákosi Kőfejtő belülről.
A kőfejtő az egész családnak izgalmas hétvégi programot kínál. 
Fotó: wikipédia_Joadl 

A séta során négy különböző kilátópontnál állhatunk meg. Az egyik legszebb kilátás a Fertő-medencére és magára a tóra nyílik, ahol ingyenesen használható távcsövek segítik a vízi világ és a távoli hajók megfigyelését. A Szárhalmi-erdőre néző pontnál a környék apró, piros tetős házai és a dús vegetáció alkotnak festői képet. A kacskaringós ösvényeken haladva a látogatók megismerhetik az 1989-es Páneurópai Piknik jelentőségét és a sopronkőhidai börtön történetét is.

A Fertőrákosi Kőfejtő felülről fotózva.
A kőfejtő, amely már az ókorban is működött: a mai Sopron helyén álló Scarbantia falainak építéséhez is innen fejtették a köveket. 
Fotó: wikipédia_Pellinger Attila

Interaktív időutazás a hegy gyomrában

A felszíni séta után a kőfejtő belső, barlangszerű terei felé vehetjük az irányt. A csigalépcsőkön leereszkedve egy valóságos őslénytani bemutató vár ránk. A gyerekek körében ez a legnépszerűbb rész, hiszen testközelből láthatnak őscápa-állkapcsot, delfin-rekonstrukciókat és különleges kövületeket. A geológusok által „Kagylók táncának” nevezett Pecten-kagyló lerakódások pedig látványosan szemléltetik az egykori tengerfenék gazdagságát.

Fésűkagyló a lajtamészkőben Fertőrákoson.
Egy fésűkagyló a környék jellegzetes kőzetében, a lajtamészkőben.
Fotó: wikipédia_Pellinger Attila

A belső termekben interaktív filmek mutatják be a kőzetrétegek kialakulását és a barlanglakó denevérek titokzatos életét. A mozgókép rajongói számára külön csemege, hogy itt forgatták a magyar filmgyártás egyik klasszikusát, A kőszívű ember fiai bizonyos jeleneteit is. A kőfaragás és kőbányászat mesterségét bemutató csarnokok pedig a kézműves hagyományok előtt tisztelegnek.

Kultúra a sziklák alatt: a Barlangszínház

A kőfejtő nemcsak múzeum és tanösvény, hanem világszínvonalú kulturális helyszín is. Dohnányi Ernő fedezte fel elsőként a helyszín kiváló akusztikáját és drámai hangulatát. Ma a Barlangszínház 760 fős nézőtérrel, modern technikával és fűthető székekkel várja a közönséget. A Dohnányi-teremben elhelyezett információs pontokon a látogatók bármikor belehallgathatnak a városhoz kötődő zeneszerzők műveibe.

A Fertőrákosi Kőfejtő Barangszínháza.
A Fertőrákosi Kőfejtő kiváló akusztikájú Barlangszínháza. 
Fotó: wikipédia_Pressburg10 

Hasznos információk a látogatáshoz

A Fertőrákosi Kőfejtő április elejétől november elejéig látogatható. Soprontól mindössze 10 kilométerre található, autóval negyedóra alatt elérhető, a parkolás pedig ingyenes. Tömegközlekedéssel a Sopronból induló buszokkal nagyjából 20 perc alatt juthatunk el a bejáratig.

Fontos tudni:
   • A terep adottságai miatt babakocsival vagy kerekesszékkel a terület nem járható.
   • A pénztár egy órával a zárás előtt, 17:00-kor fejezi be a jegyértékesítést.
   • Érdemes kényelmes túracipővel készülni a lépcsők és a szintkülönbségek miatt.

A látogatást érdemes összekötni a környék, a Sopron-Fertő térség más kincseivel: a közelben található Mithras-szentély, a fertődi Esterházy-kastély vagy a fertőbozi Gloriette-kilátó tökéletes kiegészítői lehetnek egy tartalmas hétvégének.

Nézd meg videón is a Fertőrákosi Kőfejtőt:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
