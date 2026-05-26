Forrnak az indulatok: kamerák előtt turbékolt Kylie Jenner és jóképű világsztár szerelme, minden szem rájuk szegeződött a meccsen

Úgy tűnik, Kylie Jenner és Timothée Chalamet között szintet lépett a dolog. A sztárpár legutóbb a New York Knicks meccsén bukott le, ahol nemcsak a szettjüket hangolták össze tökéletesen, de a kémiát sem lehetett letagadni közöttük. Csak úgy izzott a levegő az első sorban, a szerelmesek végig egymás fülébe suttogtak és egymást hergelték a kamerák előtt.
A dolog mögött azonban sokkal több van egy sima sportos randinál. Kylie nemrég egy kifejezetten pikáns, egyszavas kommenttel robbantotta fel az internetet. Timothée egy videójához ugyanis csak annyit firkantott oda a követők legnagyobb döbbenetére:
Apuci
A dögös valóságshow-sztár és a színész kapcsolata egyébként 2023 tavaszán indult a Párizsi Divathéten, azóta pedig elválaszthatatlanok. Timothée ráadásul nemcsak a magánéletben, a bizniszben is maximálisan támogatja szerelmét: legutóbb Kylie saját ruhamárkája, a Khy darabjaiban pózolt az Instagramján – írja a People magazin.
Kylie kőkeményen dolgozik a divatbirodalmán, amit a Vogue Business-nek adott interjújában is megerősített.
Minden szerdán ott vagyok, és még hétvégén is folyamatosan hívogatom őket, valószínűleg már elegük van belőlem. Egy inspirációs táblával kezdem, aztán jönnek a vázlatok, végül pedig egymillió mintadarabot akarok látni
– mesélte nevetve a sztár, akinek úgy tűnik, a karrierje mellett a magánélete is teljesen sínre került a sármos színész oldalán.
