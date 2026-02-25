Gondoltad volna? 7+1 dolog, amire a jégkockatartó használható

Aki szeret főzni, és viszonylag sok időt tölt a konyhában, pontosan tudja, hogy jól jönnek az olyan apró és ötletes megoldások, amelyek megkönnyítik vagy éppen leegyszerűsítik a különféle folyamatokat. Valószínűleg minden háziasszonynak megvannak a maga praktikái, mégis érdemes lehet időnként újakat bevetni. Most eláruljuk, mi mindenre használható a jégkockatartó a vízfagyasztáson kívül.
Nem csak a nyári hónapokban jöhet jól egy-egy jéggé fagyott kávékocka, hiszen azokat meleg italokhoz is felhasználhatjuk. Főzzünk egy tetszőleges erősségű feketét, majd hagyjuk kihűlni, ezt követően adagoljuk bele a jégkockakészítő formába. A fagyott kávé előnye, hogy a jégkockával szemben nem vizezi fel az innivalót.
A legtöbben szárított fűszernövényekhez nyúlunk főzéskor, ám a friss hajtások sok szempontból előnyösebbek. A cserépben azonban meg vannak számlálva a napjaik, főleg ha lakásban tartjuk azokat, ezért is lehet jó megoldás alapos mosás után felaprítani, jégkockatartóba porciózni, majd hideg vízzel, esetleg némi olvasztott vajjal vagy olívaolajjal felönteni. A fagyasztás nemcsak a könnyebb felhasználást, hanem azt is garantálja, hogy a friss és intenzív ízek megmaradnak.
Nincs még egy olyan alaphozzávaló, amely jobban jönne a konyhában, mint az alaplé. Ezt leveseken kívül más ételek elkészítéséhez is bevethetjük. Ha túl sok készült belőle, vagy csak előrelátók vagyunk, hűtőben tárolás helyett inkább adagoljuk a jégtartóba és fagyasszuk le. Így kisebb adagokat is fel tudunk majd használni a mindennapos főzés során. Arra viszont figyeljünk, hogy a húsmentes lé 6, a húsos kb. 3 hónapig áll el.
A citrom, a lime és a narancs leve – ami sok ételt képes pikánssá tenni – is fagyasztható. Mivel ezekből jellemzően csak pár csepp kell, nem kell felvágnunk egy egész gyümölcsöt, elég csak apró kockákat hozzátennünk a készülő fogásokhoz. Citrom esetében ha kezeletlen a héj, akár bele is reszelhetjük a lébe.
Na de nem a hagyományos módon! Aki gyakran főz borral, tudja milyen érzés csupán kis mennyiség miatt felbontani egy egész palackot. Jobban járhatunk, ha előre kiadagoljuk a szőlőből készült nedűt, például egy otthoni összejövetel vagy családi koccintás után. A maradékot csurgassuk a formánkba, majd fagyasszuk le. Az így elkészült borkockákat könnyedén hozzáadhatjuk a rotyogó pörkölthöz, leveshez.
Egyre népszerűbb a cukron megpirított, azaz karamellizált hagyma, amely elképesztő ízvilágot képes kölcsönözni az ételeknek. Aki szereti ezt a hozzávalót, elkészíthet egyszerre egy nagyobb adagot is, a meglehetősen időigényes folyamatot így ritkán kell beiktatni, a lefagyasztott keveréket pedig akár 6-9 hónapig is könnyedén felhasználhatjuk a főzések során.
Paradicsompüré nélkül hozzá se fogjunk a klasszikus magyar fogásokhoz! A jó hír, hogy nemcsak a konzervből, de a jégkockatartóból is a fazékba adagolhatjuk az ízes hozzávalót. Legyen szó megmaradt vagy frissen felbontott püréről, kanalazzuk a tárolóinkba, és pattintsuk ki könnyedén a következő alkalommal.
Nem maradhat ki a listából a legkedveltebb édesség sem, amelynek szó szerint különleges formát adhat a jégkockatartó. Tegyünk tetszőleges gyümölcsdarabokat a rekeszek aljára, majd öntsük le azokat olvasztott csokoládéval. A finomságot nem kell órákig vagy napokig fagyasztani, elég ha megvárjuk, hogy megdermedjen.
