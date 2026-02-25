Gondoltad volna? 7+1 dolog, amire a jégkockatartó használható

Praktikus szokás lehet lefagyasztani bizonyos alapanyagokat a konyhában.

Folyadékok, fűszernek valók, és egy közkedvelt finomság is végezheti a jégkockatartóban.

Aki szeret főzni, és viszonylag sok időt tölt a konyhában, pontosan tudja, hogy jól jönnek az olyan apró és ötletes megoldások, amelyek megkönnyítik vagy éppen leegyszerűsítik a különféle folyamatokat. Valószínűleg minden háziasszonynak megvannak a maga praktikái, mégis érdemes lehet időnként újakat bevetni. Most eláruljuk, mi mindenre használható a jégkockatartó a vízfagyasztáson kívül.

Eláruljuk, a kávé fagyasztásán kívül mire használható még a jégkockatartó.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mire használható még a jégkockatartó?

1. Kávé kockaformában

Nem csak a nyári hónapokban jöhet jól egy-egy jéggé fagyott kávékocka, hiszen azokat meleg italokhoz is felhasználhatjuk. Főzzünk egy tetszőleges erősségű feketét, majd hagyjuk kihűlni, ezt követően adagoljuk bele a jégkockakészítő formába. A fagyott kávé előnye, hogy a jégkockával szemben nem vizezi fel az innivalót.

2. Friss fűszernövények tartósítása

A legtöbben szárított fűszernövényekhez nyúlunk főzéskor, ám a friss hajtások sok szempontból előnyösebbek. A cserépben azonban meg vannak számlálva a napjaik, főleg ha lakásban tartjuk azokat, ezért is lehet jó megoldás alapos mosás után felaprítani, jégkockatartóba porciózni, majd hideg vízzel, esetleg némi olvasztott vajjal vagy olívaolajjal felönteni. A fagyasztás nemcsak a könnyebb felhasználást, hanem azt is garantálja, hogy a friss és intenzív ízek megmaradnak.

3. Éljen az alaplé!

Nincs még egy olyan alaphozzávaló, amely jobban jönne a konyhában, mint az alaplé. Ezt leveseken kívül más ételek elkészítéséhez is bevethetjük. Ha túl sok készült belőle, vagy csak előrelátók vagyunk, hűtőben tárolás helyett inkább adagoljuk a jégtartóba és fagyasszuk le. Így kisebb adagokat is fel tudunk majd használni a mindennapos főzés során. Arra viszont figyeljünk, hogy a húsmentes lé 6, a húsos kb. 3 hónapig áll el.

Levesek, rizottók, főzelékek és sütemények elkészítéséhez is felhasználhatjuk a citruskockákat.

Fotó: Jana Kollarova / Shutterstock

4. Főszerepben a citrusok

A citrom, a lime és a narancs leve – ami sok ételt képes pikánssá tenni – is fagyasztható. Mivel ezekből jellemzően csak pár csepp kell, nem kell felvágnunk egy egész gyümölcsöt, elég csak apró kockákat hozzátennünk a készülő fogásokhoz. Citrom esetében ha kezeletlen a héj, akár bele is reszelhetjük a lébe.