Nálad is van otthon? Ez a fűszer segíthet a cukorbetegség kezelésében

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 12:00
Lehet, hogy nem is gondolnál rá. A cukorbetegség kezelése kulcsfontosságú az egészség megőrzése érdekében és a jóllét fenntartásáért. Így minden alternatív megoldás vagy étrend jól jöhet, ha azzal közelebb juthatunk egy egészséges élethez.

Amerikában több, mint 40,1 millió ember szenved cukorbetegségben, ami egy olyan krónikus betegség, amelyet a megemelkedett vércukorszint jellemez. Az 1-es típusú cukorbetegség, melyet gyakran gyermekkorban diagnosztizálnak, egy autoimmun betegség.

Ez a fűszer felveheti a harcot a cukorbetegséggel / Illusztráció: eli ramos / Forrás: Freepik.com

Az 1-es típusú cukorbetegség során a hasnyálmirigy nem termel elegendő inzulint a cukor energiatermeléshez való felhasználásához. A 2-es típusú cukorbetegség, amely a felnőtteknél gyakoribb, szorosan összefügg az inzulinrezisztenciával és az elhízással.

A Florida Institute of  Technology kutatói most azonosítottak egy népszerű fűszert, amely segíthet megelőzni a cukorbetegség okozta szívkárosodást. A kurkumin adja a kurkuma - a dél-ázsiai és indiai konyha alapvető élelmiszere - színét.

A kurkumin több, mint egy egyszerű vegyület, amely egy fűszerben vagy antioxidánsban található

- idézi a Post Swasti Rastogi - a tanulmány első szerzője - szavait.

Hozzátette, hogy nemcsak a vércukorszint helyreállításában segíthet, de csökkentheti a gyulladást, helyreállíthatja a sejtválaszokat és megőrizheti az aorta szerkezetét és működését az 1-es típusú cukorbetegségnél.

Patkányokat tanulmányozott és hasonlította össze Swasti azokat, amelyek kurkumát fogyasztottak és azokat, amelyek nem. A kezelésen átesettek érrendszeri funkciója egy hónap elteltével jobb lett.

A kurkumin csökkentette a gyulladást, kiegyensúlyozta a kalciumok áramlását az erekben, valamint növelte a fehérje szintjét, amelyet a cukorbetegség jelentősen befolyásol.

A kutatás azonban nem mindenható, a kurkuminnak ettől függetlenül hosszú utat kell bejárnia, hogy a cukorbetegség kezelésére lehessen használni. A tanulmány csak a szimulált 1-es típusú cukorbeteg patkányokon volt alkalmazva, ezenkívül pedig a kurkuma jellemzően rosszul szívódik fel az emberi bélben és gyorsan kiürül a szervezetből.

Gyakran valami mással kombinálják, például feketeborssal, hogy növeljék a biohasznosulását, így még több kutatás szükséges a kurkumáról ahhoz, hogy ne zavarja a gyógyszereket és kiderüljön, mennyit kell adagolni esetenként.

 

