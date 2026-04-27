Nálad is van otthon? Ez a fűszer segíthet a cukorbetegség kezelésében

Amerikában több, mint 40,1 millió ember szenved cukorbetegségben, ami egy olyan krónikus betegség, amelyet a megemelkedett vércukorszint jellemez. Az 1-es típusú cukorbetegség, melyet gyakran gyermekkorban diagnosztizálnak, egy autoimmun betegség.

Segíthet a cukorbetegség ellen! Ez a fűszer nemcsak az ételed, de az egészséged is megfűszerezi

Az 1-es típusú cukorbetegség során a hasnyálmirigy nem termel elegendő inzulint a cukor energiatermeléshez való felhasználásához. A 2-es típusú cukorbetegség, amely a felnőtteknél gyakoribb, szorosan összefügg az inzulinrezisztenciával és az elhízással.

A Florida Institute of Technology kutatói most azonosítottak egy népszerű fűszert, amely segíthet megelőzni a cukorbetegség okozta szívkárosodást. A kurkumin adja a kurkuma - a dél-ázsiai és indiai konyha alapvető élelmiszere - színét.

A kurkumin több, mint egy egyszerű vegyület, amely egy fűszerben vagy antioxidánsban található

- idézi a Post Swasti Rastogi - a tanulmány első szerzője - szavait.

Hozzátette, hogy nemcsak a vércukorszint helyreállításában segíthet, de csökkentheti a gyulladást, helyreállíthatja a sejtválaszokat és megőrizheti az aorta szerkezetét és működését az 1-es típusú cukorbetegségnél.

Patkányokat tanulmányozott és hasonlította össze Swasti azokat, amelyek kurkumát fogyasztottak és azokat, amelyek nem. A kezelésen átesettek érrendszeri funkciója egy hónap elteltével jobb lett.

A kurkumin csökkentette a gyulladást, kiegyensúlyozta a kalciumok áramlását az erekben, valamint növelte a fehérje szintjét, amelyet a cukorbetegség jelentősen befolyásol.

A kutatás azonban nem mindenható, a kurkuminnak ettől függetlenül hosszú utat kell bejárnia, hogy a cukorbetegség kezelésére lehessen használni. A tanulmány csak a szimulált 1-es típusú cukorbeteg patkányokon volt alkalmazva, ezenkívül pedig a kurkuma jellemzően rosszul szívódik fel az emberi bélben és gyorsan kiürül a szervezetből.

Gyakran valami mással kombinálják, például feketeborssal, hogy növeljék a biohasznosulását, így még több kutatás szükséges a kurkumáról ahhoz, hogy ne zavarja a gyógyszereket és kiderüljön, mennyit kell adagolni esetenként.