Mentőhelikoptert riasztottak: útkarbantartókkal ütközött egy terepjáró a gyorsforgalmi úton, legalább egy ember meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 14:40
Halálos baleset történt csütörtökön az R7-s gyorsforgalmi úton.
N.T.
A tragikus balesettel kapcsolatban Zlatica Antalová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője a Paraméternek úgy nyilatkozott, hogy röviddel 6:30 után érkezett bejelentés arról, hogy baleset történt a gyorsforgalmi út Somorjához közeli szakaszán, Egyházgelle irányában.

Fotó: Polícia SR - Facebook

A rendőrség eddig rendelkezésre álló információi szerint egy 42 éves férfi Ford Raptor típusú autójával haladt, amikor eddig nem tisztázott okból hátulról belehajtott egy útkarbantartó járműbe. A kocsinál egy jelzőnyíl is el volt elhelyezve, majd nekicsapódott az előtte álló kocsinak is, amiből három munkás épp mobil útjelzéseket pakolt ki.

A portál szerint eset során megsérült a három munkás, valamint a Ford sofőrje is. Egy 30 éves férfi, aki a járműből pakolta ki az útjelzéseket, olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A terepjáró sofőrjét a tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek, akik helikopterrel szállították kórházba.

Úgy tudni, hogy a rendőrség testi sértés és halálokozás ügyében indított eljárást. A baleset körülményeit vizsgálják. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
