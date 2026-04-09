A tragikus balesettel kapcsolatban Zlatica Antalová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője a Paraméternek úgy nyilatkozott, hogy röviddel 6:30 után érkezett bejelentés arról, hogy baleset történt a gyorsforgalmi út Somorjához közeli szakaszán, Egyházgelle irányában.

Fotó: Polícia SR - Facebook

Mentőhelikoptert riasztottak: útkarbantartókkal ütközött egy terepjáró a gyorsforgalmi úton, legalább egy ember meghalt

A rendőrség eddig rendelkezésre álló információi szerint egy 42 éves férfi Ford Raptor típusú autójával haladt, amikor eddig nem tisztázott okból hátulról belehajtott egy útkarbantartó járműbe. A kocsinál egy jelzőnyíl is el volt elhelyezve, majd nekicsapódott az előtte álló kocsinak is, amiből három munkás épp mobil útjelzéseket pakolt ki.

A portál szerint eset során megsérült a három munkás, valamint a Ford sofőrje is. Egy 30 éves férfi, aki a járműből pakolta ki az útjelzéseket, olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A terepjáró sofőrjét a tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek, akik helikopterrel szállították kórházba.

Úgy tudni, hogy a rendőrség testi sértés és halálokozás ügyében indított eljárást. A baleset körülményeit vizsgálják.