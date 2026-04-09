„Hiszek a munkában és a családban" - Szécsi Zoltán Orbán Viktorra fog szavazni

Szécsi Zoltán a Fidesz-KDNP-re fog szavazni április 12-én. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a munkában, a családban és a keresztény értékekben hisz, ezért nem kérdés számára, hogy Orbán Viktorra kell szavazni, mert ő is ezeket képviseli.

Magyarországon születtem, itt nőttem fel, itt vízilabdáztam egy szezont leszámítva, és egyszer majd ide temetnek el. Hiszek a munkában, hiszek a családban, hiszek a keresztény értékekben és hiszek a magyar nemzetben. Ezek az értékek fontosak számomra, és nagyon fontosnak tartom, hogy olyan miniszterelnöke legyen az országnak, aki ezt képviseli. Őt Orbán Viktornak hívják, én rá szavazok. Szavazz te is rá!

- fogalmazott a 48 éves egykori pólókapus az április 12-i országgyűlési képviselő-választás kapcsán.

Szécsi Zoltán ott volt Orbán Viktor évértékelő beszédén, és a Gazdák Digitális Polgári Köréhez is csatlakozott.

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, egyszere világbajnok, hatszoros magyar bajnok.