"Most hagyta el a kocsmát" - Szoboszlai új szettjén röhög az internet népe

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 15:00
A Liverpool magyar középpályásának öltözéke ismét nagy port kavart. Szoboszlai Dominik új szettjén röhög az internet népe.

A Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, ám a 78. percben Arne Slot vezetőedző lecserélte. A magyar középpályás is halovány teljesítményt nyújtott, a beszédtémát azonban mégsem ez szolgáltatta, hanem az, hogy milyen öltözékben jelent meg.

Szoboszlai Dominik öltözékén nevetnek a rajongók Fotó: Stuart Franklin - UEFA

A magyar válogatott középpályásnak megjelenése rendre beszédtémát szolgáltat a szurkolók körében. Volt már rá példa, hogy teljesen befont hajjal lépett pályára, máskor pedig feltűnő, egyedi szettekben érkezett a válogatott edzőközpontjába.

Szoboszlai Dominik mostani összeállítása azonban sokaknál kiverte a biztosítékot: fehér zokniját szó szerint a nadrágjára húzta, miközben egy fogpiszkáló lógott ki a szájából. A látottakat a rajongók sem hagyták szó nélkül, többen úgy vélik, ezúttal már túl messzire ment.

Épp most hagyta el a kocsmát

- írta az egyik kommentelő.

Az a fogpiszkáló...

- szólt hozzá egy másik.

Ha megnyeri az Aranylabdát, majd láncon akasztja a nyakába

- mondta egy harmadik rajongó.

A Liverpool legközelebb szombaton (18:30, Spíler 1) a Fulhamet fogadja, majd jövő kedden (21:00) rendezik a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
