"Most hagyta el a kocsmát" - Szoboszlai új szettjén röhög az internet népe

A Liverpool 2-0-s vereséget szenvedett a PSG otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, ám a 78. percben Arne Slot vezetőedző lecserélte. A magyar középpályás is halovány teljesítményt nyújtott, a beszédtémát azonban mégsem ez szolgáltatta, hanem az, hogy milyen öltözékben jelent meg.

Szoboszlai Dominik öltözékén nevetnek a rajongók Fotó: Stuart Franklin - UEFA

Szoboszlai Dominik öltözékén nevetnek a rajongók

A magyar válogatott középpályásnak megjelenése rendre beszédtémát szolgáltat a szurkolók körében. Volt már rá példa, hogy teljesen befont hajjal lépett pályára, máskor pedig feltűnő, egyedi szettekben érkezett a válogatott edzőközpontjába.

Szoboszlai Dominik mostani összeállítása azonban sokaknál kiverte a biztosítékot: fehér zokniját szó szerint a nadrágjára húzta, miközben egy fogpiszkáló lógott ki a szájából. A látottakat a rajongók sem hagyták szó nélkül, többen úgy vélik, ezúttal már túl messzire ment.

Épp most hagyta el a kocsmát

- írta az egyik kommentelő.

Az a fogpiszkáló...

- szólt hozzá egy másik.

Ha megnyeri az Aranylabdát, majd láncon akasztja a nyakába

- mondta egy harmadik rajongó.

A Liverpool legközelebb szombaton (18:30, Spíler 1) a Fulhamet fogadja, majd jövő kedden (21:00) rendezik a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját.