Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Zöldhályog vagy szürkehályog? Így ismerheted fel a különbséget

Zöldhályog vagy szürkehályog? Így ismerheted fel a különbséget

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 15:05
zöldhályogszürkehályogszembetegség
A zöldhályog és a szürkehályog két gyakori szembetegség, amelyek hasonló néven ismertek, mégis teljesen más folyamat zajlik mögöttük. A helyes felismerés és a megfelelő kezelés elengedhetetlen a látás megőrzéséhez, illetve a zöldhályog, valamint a szürkehályog hatékony kezeléséhez.
Zedna Life
A szerző cikkei

Sokan keverik össze a két kórképet, hiszen mindkettő a látás romlásával jár, és idősebb korban fordul elő leggyakrabban. Valójában azonban teljesen eltérő betegségekről van szó. A szürkehályog a szemlencse fokozatos elhomályosodását jelenti, míg a zöldhályog a szem belnyomásának emelkedése miatt kialakuló látóideg-károsodás. Mindkét eset komoly következményekkel járhat, de a kezelési módok mások, és az időben történő felismerés döntő szerepet játszik abban, hogy a beteg megőrizze látását.

Zöldhályog és szürkehályog vizsgálata szemészeten
A zöldhályogot és a szürkehályogot sokan összetévesztik.
Fotó: DuxX /  Shutterstock 

Zöldhályog vagy szürkehályog?

Mi történik szürkehályog esetén?

A szürkehályog (cataracta) a szemlencse átlátszóságának elvesztése. Ez fokozatosan alakul ki: a beteg homályos látásról, színek fakóságáról, kettős látásról számolhat be, vagy arról, hogy egyre erősebb szemüvegre van szüksége. A szürkehályog nem jár fájdalommal, de a látás romlása megnehezíti a mindennapokat. Kezelésére gyógyszer nem áll rendelkezésre, a végleges megoldást a műtét jelenti, amikor az elszürkült lencsét mesterséges lencsére cseréljük. Ez a beavatkozás ma már rutinműtét, gyors gyógyulással és látásjavulással. 

Miben más a zöldhályog?

A zöldhályog (glaukóma) ezzel szemben a szem belső nyomásának kóros emelkedése miatt alakul ki. Ez a nyomás a látóideget károsítja, és ha nem kezelik, maradandó látásvesztést okozhat. A zöldhályog alattomos betegség, mert sokáig nem okoz panaszt: a beteg gyakran csak akkor veszi észre, amikor a látótér szélei beszűkülnek, vagy a központi látás is romlik. A glaukóma nem gyógyítható, de szemnyomáscsökkentő szemcseppekkel, gyógyszerekkel, lézeres vagy sebészi beavatkozással lassítható, és a látás további romlása megelőzhető.

Hogyan különíthető el a két betegség, és miért fontos a szűrés?

A szürkehályog esetében a látás elhomályosodása a fő tünet, a beteg mintha ködön keresztül nézne. A zöldhályog kezdetben sokáig tünetmentes, és inkább a látótér fokozatos szűkülését okozza. A pontos különbséget szemészeti vizsgálat mutatja ki: réslámpás vizsgálattal, szemnyomásméréssel és látótérvizsgálattal.

Mindkét betegség kezelhető, ha időben felismerjük. Ezért hangsúlyozzuk mindig a rendszeres szemészeti ellenőrzés fontosságát, különösen 40 év felett, amikor a kockázat fokozódik . A szürkehályog műtéttel gyógyítható, a zöldhályog pedig folyamatos kezelést igényel, hogy a látás minél tovább megmaradjon.

A látás az egyik legnagyobb értékünk. Ha bármilyen szokatlan változást észlelünk, ne halogassuk az orvosi vizsgálatot, mert a korai felismerés sok esetben megmentheti a szem világát.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu