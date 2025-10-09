Zöldhályog vagy szürkehályog? Így ismerheted fel a különbséget

Sokan keverik össze a két kórképet, hiszen mindkettő a látás romlásával jár, és idősebb korban fordul elő leggyakrabban. Valójában azonban teljesen eltérő betegségekről van szó. A szürkehályog a szemlencse fokozatos elhomályosodását jelenti, míg a zöldhályog a szem belnyomásának emelkedése miatt kialakuló látóideg-károsodás. Mindkét eset komoly következményekkel járhat, de a kezelési módok mások, és az időben történő felismerés döntő szerepet játszik abban, hogy a beteg megőrizze látását.
A szürkehályog (cataracta) a szemlencse átlátszóságának elvesztése. Ez fokozatosan alakul ki: a beteg homályos látásról, színek fakóságáról, kettős látásról számolhat be, vagy arról, hogy egyre erősebb szemüvegre van szüksége. A szürkehályog nem jár fájdalommal, de a látás romlása megnehezíti a mindennapokat. Kezelésére gyógyszer nem áll rendelkezésre, a végleges megoldást a műtét jelenti, amikor az elszürkült lencsét mesterséges lencsére cseréljük. Ez a beavatkozás ma már rutinműtét, gyors gyógyulással és látásjavulással.
A zöldhályog (glaukóma) ezzel szemben a szem belső nyomásának kóros emelkedése miatt alakul ki. Ez a nyomás a látóideget károsítja, és ha nem kezelik, maradandó látásvesztést okozhat. A zöldhályog alattomos betegség, mert sokáig nem okoz panaszt: a beteg gyakran csak akkor veszi észre, amikor a látótér szélei beszűkülnek, vagy a központi látás is romlik. A glaukóma nem gyógyítható, de szemnyomáscsökkentő szemcseppekkel, gyógyszerekkel, lézeres vagy sebészi beavatkozással lassítható, és a látás további romlása megelőzhető.
A szürkehályog esetében a látás elhomályosodása a fő tünet, a beteg mintha ködön keresztül nézne. A zöldhályog kezdetben sokáig tünetmentes, és inkább a látótér fokozatos szűkülését okozza. A pontos különbséget szemészeti vizsgálat mutatja ki: réslámpás vizsgálattal, szemnyomásméréssel és látótérvizsgálattal.
Mindkét betegség kezelhető, ha időben felismerjük. Ezért hangsúlyozzuk mindig a rendszeres szemészeti ellenőrzés fontosságát, különösen 40 év felett, amikor a kockázat fokozódik . A szürkehályog műtéttel gyógyítható, a zöldhályog pedig folyamatos kezelést igényel, hogy a látás minél tovább megmaradjon.
A látás az egyik legnagyobb értékünk. Ha bármilyen szokatlan változást észlelünk, ne halogassuk az orvosi vizsgálatot, mert a korai felismerés sok esetben megmentheti a szem világát.
