Zöldhályog vagy szürkehályog? Így ismerheted fel a különbséget

Sokan keverik össze a két kórképet, hiszen mindkettő a látás romlásával jár, és idősebb korban fordul elő leggyakrabban. Valójában azonban teljesen eltérő betegségekről van szó. A szürkehályog a szemlencse fokozatos elhomályosodását jelenti, míg a zöldhályog a szem belnyomásának emelkedése miatt kialakuló látóideg-károsodás. Mindkét eset komoly következményekkel járhat, de a kezelési módok mások, és az időben történő felismerés döntő szerepet játszik abban, hogy a beteg megőrizze látását.

A zöldhályogot és a szürkehályogot sokan összetévesztik.

Fotó: DuxX / Shutterstock

Zöldhályog vagy szürkehályog?

Mi történik szürkehályog esetén?

A szürkehályog (cataracta) a szemlencse átlátszóságának elvesztése. Ez fokozatosan alakul ki: a beteg homályos látásról, színek fakóságáról, kettős látásról számolhat be, vagy arról, hogy egyre erősebb szemüvegre van szüksége. A szürkehályog nem jár fájdalommal, de a látás romlása megnehezíti a mindennapokat. Kezelésére gyógyszer nem áll rendelkezésre, a végleges megoldást a műtét jelenti, amikor az elszürkült lencsét mesterséges lencsére cseréljük. Ez a beavatkozás ma már rutinműtét, gyors gyógyulással és látásjavulással.

Miben más a zöldhályog?

A zöldhályog (glaukóma) ezzel szemben a szem belső nyomásának kóros emelkedése miatt alakul ki. Ez a nyomás a látóideget károsítja, és ha nem kezelik, maradandó látásvesztést okozhat. A zöldhályog alattomos betegség, mert sokáig nem okoz panaszt: a beteg gyakran csak akkor veszi észre, amikor a látótér szélei beszűkülnek, vagy a központi látás is romlik. A glaukóma nem gyógyítható, de szemnyomáscsökkentő szemcseppekkel, gyógyszerekkel, lézeres vagy sebészi beavatkozással lassítható, és a látás további romlása megelőzhető.

Hogyan különíthető el a két betegség, és miért fontos a szűrés?

A szürkehályog esetében a látás elhomályosodása a fő tünet, a beteg mintha ködön keresztül nézne. A zöldhályog kezdetben sokáig tünetmentes, és inkább a látótér fokozatos szűkülését okozza. A pontos különbséget szemészeti vizsgálat mutatja ki: réslámpás vizsgálattal, szemnyomásméréssel és látótérvizsgálattal.