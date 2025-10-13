Figyelem kontaktlencsések! Íme 7 tipp, hogy olcsóbb legyen a látás

A kontaktlencse kényelmes és praktikus választás, ám a szemüveggel ellentétben rendszeres kiadással jár, hiszen havonta vagy negyedévente mindig új csomagot kell beszereznünk. Néhány egyszerű trükkel azonban jelentősen csökkenthetjük az ezzel járó kiadásokat. Összegyűjtöttük a leghasznosabb spórolási tippeket.
Talán elsőre az tűnik a leggyorsabb és legegyszerűbb megoldásnak, ha az embernek kontaktlencsét kell vennie, hogy bemegy az optikába és vesz egy dobozzal a szükséges dioptriából. Azt azonban sokan nem tudják, hogy komoly összegeket spórolhatunk meg, ha figyelünk arra, hogy honnan és mikor vásárolunk kontaktlencsét, ráadásul a márka sem mindegy. Mutatjuk a 7 legjobb trükköt, amivel olcsóbb lehet a kontaktlencsevásárlás.
Webshopokban gyakran olcsóbban vásárolhatjuk meg, ráadásul a választék is szélesebb, mint a kisebb optikákban. A sorban állást is megspórolhatjuk, és sok helyen ingyenes házhoz szállítást is kínálnak.
A hosszabb időre elegendő, több dobozból álló kiszerelések esetén kedvezőbb egységáron juthatunk hozzá a kontaktlencséhez. Így ritkábban kell új rendelést leadnunk, és az esetleges szállítási költségen is spórolhatunk.
Az optikák gyakran pontgyűjtést vagy kedvezménykártyát biztosítanak visszatérő vásárlóiknak. Ezekkel nemcsak a kontaktlencsén spórolhatunk, hanem sokszor az ápolószerekre és a kiegészítőkre is kedvezményt kaphatunk.
Az évszakváltások környékén és az ünnepek előtt megszokott szezonális akciók idején érdemes betáraznunk, hiszen ilyenkor akár a megszokott világmárkákat is jóval alacsonyabb áron szerezhetjük be, és ha okosan előre tervezünk, hónapokra előre biztosíthatjuk így a készletünket. Használjuk fel a kuponokat is, ha vannak. Időnként kontaktlencsére és ápolószerre is találhatunk kedvezménykupont, amellyel egy-egy rendelésnél akár több ezer forintot is megspórolhatunk. Ezekhez legtöbbször hírlevél-feliratkozással vagy akciónapokon juthatunk hozzá.
A kontaktlencse árak között sokszor nagy eltérés lehet, érdemes tehát nyitottnak lenni az alternatívákra. A gyártók gyakran kínálnak optikákban vagy saját weboldalukon kedvezményes vagy akár ingyenes próbalencséket. Ez jó alkalom arra is, hogy kockázat nélkül teszteljünk új termékeket. Az sem kizárt, hogy kedvezőbb alternatívát találunk, mint amit eddig használtunk. A kevésbé ismert gyártók kontaktlencséi gyakran ugyanolyan kényelmesek és megbízhatóak, mint a nagy márkák termékei, viszont jóval kedvezőbb áron érhetők el. Azonban fontos, hogy csak engedélyezett forgalmazótól vásároljunk, és előtte kérjük ki a szemészünk véleményét is az új termékről.
Sok webshopnál és optikánál közvetlenül fizethetünk egészségpénztári kártyával, és a kedvezményhez nincs szükség külön adminisztrációra sem. Ráadásul a befizetések után 20% adó-visszatérítés jár, amelynek összege évente akár 150 ezer forint is lehet.
Bizonyos biztosítóknál orvosi igazolással akár támogatást is igényelhetünk a vásárláshoz. Fontos azonban, hogy csak szakorvos által kiállított dokumentumot fogadnak el, ami tartalmazza a diagnózist, a szükséges korrekció mértékét, és azt, hogy kontaktlencse viselése indokolt.
Októberben, a Látás Hónapja programsorozat keretében országszerte számos optika kínál ingyenes látásvizsgálatot, valamint különféle kedvezményeket a szemüvegekre és kontaktlencsékre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.