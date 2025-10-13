Figyelem kontaktlencsések! Íme 7 tipp, hogy olcsóbb legyen a látás

Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
szemüveg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 19:15
A jó látás olyasmi, amit csak akkor vesz észre az ember, ha nincs. Van, aki szemüveg és van, aki kontaktlencse párti, ám egyik sem olcsó. Mutatjuk a legjobb trükköket, hogy olcsóbban tudd megvásárolni a kontaktlencsédet.

A kontaktlencse kényelmes és praktikus választás, ám a szemüveggel ellentétben rendszeres kiadással jár, hiszen havonta vagy negyedévente mindig új csomagot kell beszereznünk. Néhány egyszerű trükkel azonban jelentősen csökkenthetjük az ezzel járó kiadásokat. Összegyűjtöttük a leghasznosabb spórolási tippeket.

Kontaktlencse és szemüveg egy nő kezében.
A kontaktlencse olcsóbb is lehet, mint hinnénk, csak tudni kell mikor és hol vásároljunk.
Fotó: Dragana Gordic

Így lehet olcsóbb a kontaktlencse

Talán elsőre az tűnik a leggyorsabb és legegyszerűbb megoldásnak, ha az embernek kontaktlencsét kell vennie, hogy bemegy az optikába és vesz egy dobozzal a szükséges dioptriából. Azt azonban sokan nem tudják, hogy komoly összegeket spórolhatunk meg, ha figyelünk arra, hogy honnan és mikor vásárolunk kontaktlencsét, ráadásul a márka sem mindegy. Mutatjuk a 7 legjobb trükköt, amivel olcsóbb lehet a kontaktlencsevásárlás.

1. Megússzuk a sorban állást

Webshopokban gyakran olcsóbban vásárolhatjuk meg, ráadásul a választék is szélesebb, mint a kisebb optikákban. A sorban állást is megspórolhatjuk, és sok helyen ingyenes házhoz szállítást is kínálnak.

2. Kisebb helyett a nagyobbat

A hosszabb időre elegendő, több dobozból álló kiszerelések esetén kedvezőbb egységáron juthatunk hozzá a kontaktlencséhez. Így ritkábban kell új rendelést leadnunk, és az esetleges szállítási költségen is spórolhatunk.

3. Jutalmazzák a hűséget

Az optikák gyakran pontgyűjtést vagy kedvezménykártyát biztosítanak visszatérő vásárlóiknak. Ezekkel nemcsak a kontaktlencsén spórolhatunk, hanem sokszor az ápolószerekre és a kiegészítőkre is kedvezményt kaphatunk.

nő kontaktlencse behelyezése közben
A kontaktlencse viselése rendszeres kiadással jár, így nem mindegy, hogy mennyibe kerül.
Fotó: Nong2

4. Időszakos leárazások

Az évszakváltások környékén és az ünnepek előtt megszokott szezonális akciók idején érdemes betáraznunk, hiszen ilyenkor akár a megszokott világmárkákat is jóval alacsonyabb áron szerezhetjük be, és ha okosan előre tervezünk, hónapokra előre biztosíthatjuk így a készletünket. Használjuk fel a kuponokat is, ha vannak. Időnként kontaktlencsére és ápolószerre is találhatunk kedvezménykupont, amellyel egy-egy rendelésnél akár több ezer forintot is megspórolhatunk. Ezekhez legtöbbször hírlevél-feliratkozással vagy akciónapokon juthatunk hozzá.

5. Próbáljunk ki új márkákat!

A kontaktlencse árak között sokszor nagy eltérés lehet, érdemes tehát nyitottnak lenni az alternatívákra. A gyártók gyakran kínálnak optikákban vagy saját weboldalukon kedvezményes vagy akár ingyenes próbalencséket. Ez jó alkalom arra is, hogy kockázat nélkül teszteljünk új termékeket. Az sem kizárt, hogy kedvezőbb alternatívát találunk, mint amit eddig használtunk. A kevésbé ismert gyártók kontaktlencséi gyakran ugyanolyan kényelmesek és megbízhatóak, mint a nagy márkák termékei, viszont jóval kedvezőbb áron érhetők el. Azonban fontos, hogy csak engedélyezett forgalmazótól vásároljunk, és előtte kérjük ki a szemészünk véleményét is az új termékről.

6. Kérjünk erről is számlát

Sok webshopnál és optikánál közvetlenül fizethetünk egészségpénztári kártyával, és a kedvezményhez nincs szükség külön adminisztrációra sem. Ráadásul a befizetések után 20% adó-visszatérítés jár, amelynek összege évente akár 150 ezer forint is lehet.

7. Szemorvosi igazolással

Bizonyos biztosítóknál orvosi igazolással akár támogatást is igényelhetünk a vásárláshoz. Fontos azonban, hogy csak szakorvos által kiállított dokumentumot fogadnak el, ami tartalmazza a diagnózist, a szükséges korrekció mértékét, és azt, hogy kontaktlencse viselése indokolt.
 

Októberben, a Látás Hónapja programsorozat keretében országszerte számos optika kínál ingyenes látásvizsgálatot, valamint különféle kedvezményeket a szemüvegekre és kontaktlencsékre.

 

