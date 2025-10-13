Figyelem kontaktlencsések! Íme 7 tipp, hogy olcsóbb legyen a látás

A kontaktlencse kényelmes és praktikus választás, ám a szemüveggel ellentétben rendszeres kiadással jár, hiszen havonta vagy negyedévente mindig új csomagot kell beszereznünk. Néhány egyszerű trükkel azonban jelentősen csökkenthetjük az ezzel járó kiadásokat. Összegyűjtöttük a leghasznosabb spórolási tippeket.

A kontaktlencse olcsóbb is lehet, mint hinnénk, csak tudni kell mikor és hol vásároljunk.

Fotó: Dragana Gordic

Így lehet olcsóbb a kontaktlencse

Talán elsőre az tűnik a leggyorsabb és legegyszerűbb megoldásnak, ha az embernek kontaktlencsét kell vennie, hogy bemegy az optikába és vesz egy dobozzal a szükséges dioptriából. Azt azonban sokan nem tudják, hogy komoly összegeket spórolhatunk meg, ha figyelünk arra, hogy honnan és mikor vásárolunk kontaktlencsét, ráadásul a márka sem mindegy. Mutatjuk a 7 legjobb trükköt, amivel olcsóbb lehet a kontaktlencsevásárlás.

1. Megússzuk a sorban állást

Webshopokban gyakran olcsóbban vásárolhatjuk meg, ráadásul a választék is szélesebb, mint a kisebb optikákban. A sorban állást is megspórolhatjuk, és sok helyen ingyenes házhoz szállítást is kínálnak.

2. Kisebb helyett a nagyobbat

A hosszabb időre elegendő, több dobozból álló kiszerelések esetén kedvezőbb egységáron juthatunk hozzá a kontaktlencséhez. Így ritkábban kell új rendelést leadnunk, és az esetleges szállítási költségen is spórolhatunk.

3. Jutalmazzák a hűséget

Az optikák gyakran pontgyűjtést vagy kedvezménykártyát biztosítanak visszatérő vásárlóiknak. Ezekkel nemcsak a kontaktlencsén spórolhatunk, hanem sokszor az ápolószerekre és a kiegészítőkre is kedvezményt kaphatunk.

A kontaktlencse viselése rendszeres kiadással jár, így nem mindegy, hogy mennyibe kerül.

Fotó: Nong2

4. Időszakos leárazások

Az évszakváltások környékén és az ünnepek előtt megszokott szezonális akciók idején érdemes betáraznunk, hiszen ilyenkor akár a megszokott világmárkákat is jóval alacsonyabb áron szerezhetjük be, és ha okosan előre tervezünk, hónapokra előre biztosíthatjuk így a készletünket. Használjuk fel a kuponokat is, ha vannak. Időnként kontaktlencsére és ápolószerre is találhatunk kedvezménykupont, amellyel egy-egy rendelésnél akár több ezer forintot is megspórolhatunk. Ezekhez legtöbbször hírlevél-feliratkozással vagy akciónapokon juthatunk hozzá.