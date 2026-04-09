Beismerte a gyilkosságot Révész Zsuzsa gyilkosa

Előkészítő ülést tartottak a 2024 őszén meggyilkolt Révész Zsuzsa ügyében. Az RTL egykori kommunikációs vezetőjét az akkor 17 éves lánya volt barátja ölte meg bestiális kegyetlenséggel.

Az ülés elején a sértett lányának jogi képviselője, illetve a vádlott ügyvédje indítványozta a zárt tárgyalás tartását. A bíróság ezt elutasítottra.

A tárgyalás nyilvánossága garantálja a tisztességes eljárást. Ez az Alkotmánybíróság álláspontja is

– indokolta Berczeli Sándor bíró, és hozzátette, erkölcsi okra, különleges bánásmódot igénylő személyre, illetve védett adatra hivatkozva lehet kérni zárt tárgyalást.

Révész Zsuzsa pár perccel élte túl a brutális támdást

A bíróság az ülés elején ismertette, hogy az előkészítő ülés lényege, hogy a vádlottnak lehetősége van lemondani a tárgyaláshoz való jogáról. Ebben az esetben a bíróság az ügyészi indítványban megjelölt büntetési tételnél szigorúbb ítéletet nem hozhat.

Az ülés elején az ügyésznő ismertette a vádat. Mint elhangzott, a vádlott, illetve a sértett lánya Hollandiában tartózkodott, amikor annyira összevesztek, hogy Léda telefonon kérte az édesanyját, hogy menjen érte. Zsuzsa a férjével együtt autóval mentek el érte. A 17 éves lányt hazahozták Budapestre, Tamás pedig repülővel jött vissza Magyarországra. Először hazament Békésre, ám másnap magához vett egy kést és Pestre utazott, hogy Zsuzsát, vagy Lédát megölje. Hogy leplezze magát egy nagy karimájú kalapot is vásárolt. Később Zsuzsa és Léda lakhelyéhez ment nem tudva arról, hogy a lány éppen a rendőrségen tesz ellene feljelentést a Hollandiában történt bántalmazás miatt. Mikor Zsuzsa autóval megérkezett, a férfi odament hozzá. Egy rövid szóváltás követően Tamás összesen 43 alkalommal szúrta meg a kommunikációs vezetőt. A penge többek között Zsuzsa fejét, nyakát, vénáját, nyelőcsövét, törzsét, és szívtájékát érte. A halál közvetlen oka a nagy mennyiségű vérvesztés.

Révész Zsuzsa.

Zsuzsa legfeljebb néhány perccel élte túl a támadást.

Az ügyésznő 18 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. A bíró ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy mivel Tamás a bűncselekmény elkövetése idején a 20. életévét nem töltötte be, a törvény szerint ellene nem lehet kiszabni életfogytig tartó szabadságvesztést.