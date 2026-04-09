Folytatódik a botrány: újabb kínos részlet látott napvilágot Brooklyn Beckham esküvőjéről

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjéről, amely a beszámolók szerint nemcsak egy fényűző esemény volt, hanem komoly családi feszültségek kiindulópontja is.
Korábban már nagy visszhangot váltott ki, hogy Brooklyn édesanyja, Victoria Beckham állítólag illetlen módon viselkedett az esküvőn, amikor a hírek szerint „ellopta” az ifjú pár első táncát. Az esetről készült beszámolók gyorsan elterjedtek az interneten, és számos reakciót váltottak ki.
A családhoz közel álló források szerint azonban nem ez volt az egyetlen kellemetlen momentum. Brooklyn korábban a közösségi médiában is utalt arra, hogy a családjával való viszonya megromlott, és úgy érezte, túlzott kontrollt gyakoroltak felette, illetve a kapcsolatára Nicola Peltz-el.
A Life.hu arról ír, hogy már az esküvő előkészületei során is adódtak konfliktusok, például a menyasszony ruhájával kapcsolatban. A feszültségek azonban magán a ceremónián is folytatódtak. Egy vendég a The Cutnak arról számolt be, hogy az esküvőt vezető rabbi többször is David Beckhamként szólította Brooklynt. Bár az első alkalommal ezt még egy nyelvbotlásnak tekintették, amelyet a rabbi azzal magyarázott, hogy nagy futballrajongó, később ismételten eltévesztette a nevet, ami kellemetlen helyzetet teremtett.
A hangulatot tovább fokozta egy másik incidens is: a beszámolók szerint Victoria Beckham megváltoztatta az ültetési rendet, és másik helyre ültette Nicola Peltz nagymamáját, Naunnit, ami szintén feszültséget okozott. Az esküvőn történtek – beleértve a táncos jelenetet, a névkeverést és az ültetési rend körüli vitát – a beszámolók szerint hozzájárulhattak ahhoz, hogy a családon belüli ellentétek tovább mélyüljenek.
