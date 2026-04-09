Folytatódik a botrány: újabb kínos részlet látott napvilágot Brooklyn Beckham esküvőjéről

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2022-es esküvőjéről, amely a beszámolók szerint nemcsak egy fényűző esemény volt, hanem komoly családi feszültségek kiindulópontja is.

Nem csitul a botrány Brooklyn Beckham körül

Korábban már nagy visszhangot váltott ki, hogy Brooklyn édesanyja, Victoria Beckham állítólag illetlen módon viselkedett az esküvőn, amikor a hírek szerint „ellopta” az ifjú pár első táncát. Az esetről készült beszámolók gyorsan elterjedtek az interneten, és számos reakciót váltottak ki.

A családhoz közel álló források szerint azonban nem ez volt az egyetlen kellemetlen momentum. Brooklyn korábban a közösségi médiában is utalt arra, hogy a családjával való viszonya megromlott, és úgy érezte, túlzott kontrollt gyakoroltak felette, illetve a kapcsolatára Nicola Peltz-el.

A Life.hu arról ír, hogy már az esküvő előkészületei során is adódtak konfliktusok, például a menyasszony ruhájával kapcsolatban. A feszültségek azonban magán a ceremónián is folytatódtak. Egy vendég a The Cutnak arról számolt be, hogy az esküvőt vezető rabbi többször is David Beckhamként szólította Brooklynt. Bár az első alkalommal ezt még egy nyelvbotlásnak tekintették, amelyet a rabbi azzal magyarázott, hogy nagy futballrajongó, később ismételten eltévesztette a nevet, ami kellemetlen helyzetet teremtett.

A hangulatot tovább fokozta egy másik incidens is: a beszámolók szerint Victoria Beckham megváltoztatta az ültetési rendet, és másik helyre ültette Nicola Peltz nagymamáját, Naunnit, ami szintén feszültséget okozott. Az esküvőn történtek – beleértve a táncos jelenetet, a névkeverést és az ültetési rend körüli vitát – a beszámolók szerint hozzájárulhattak ahhoz, hogy a családon belüli ellentétek tovább mélyüljenek.